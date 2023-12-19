Виды страхования, которые помогут при недостатке денег

Страховка «от глупости»

Возьмем такой простой пример: вы затопили соседей и они требуют, чтобы за ущерб ответили вы. Или не вы, а ваши дети пришли в гости и разбили чужой телевизор/телефон/гаджет. Если вы дорожите отношениями с хозяевами дома, то теперь придется покупать такой же. Если не хотите косых взглядов в подъезде, то придется делать ремонт соседям...









«Простая математика: страховка “от глупости” стоит до 1 000 крон за человека в год, то есть в месяц это менее 100 крон на члена семьи», — говорит специалист по страхованию иностранцев в Чехии Оксана Мансурова. При том, что стоимость некоторых новых телефонов переваливает за 20 000 крон.

Страхование ответственности (или страховка от глупости) — это далеко не единственная возможность избежать финансовых страданий из-за неожиданных событий. Перечень страховых продуктов достаточно обширный и с каждым днем пополняется новыми предложениями. Актуальным сегодня является страхование на случай потери дохода. Рассмотрим его основные условия.

Страхование на случай утраты дохода

Риск утраты дохода можно застраховать в привязке к конкретной ситуации. Какой именно — вы вправе выбрать из предлагаемых страховой компанией вариантов или по договоренности с ней сформулировать сами. Среди рисков, страховаться от которых предпочитают жители Чехии, наиболее часто встречаются смерть, инвалидность, потеря работы, внезапная болезнь.





После выбора риска, который будет застрахован, следует внимательно изучить порядок предоставления страхового покрытия. Наивно полагать, что страховая компания примет на себя пожизненное возмещение за вас кредитов. Скорее всего, она возьмет такие обязательства на определенный срок. И чем дольше он будет — тем выше будет уплачиваемый вами ежемесячно страховой тариф. На его размер также повлияет сумма кредита, от невыплаты которого вы пожелаете быть застрахованными.





Внимания заслуживает условие, которое достаточно часто встречается у страховщиков: вряд ли вас застрахуют в целях покрытия возможной невыплаты кредита, если на день заключения договора уже имеет место просрочка. Не удастся застраховаться на случай потери работы, если на день оформления страховки трудовой договор уже расторгнут.





Страхование на случай смерти (временное или пожизненное) предполагает выплату страхового обеспечения при смерти застрахованного, но с определенными оговорками: смерть признается основанием для выплаты, только если она наступила не в ходе самоубийства или иных специальных исключающих обстоятельств по договору, а также имела место в период действия страховки.





Такой принцип характерен для всех страховых компаний во всем мире — застрахованный риск должен относиться к категории вероятных, а не неизбежных.

На что советует обратить внимание Оксана Мансурова

«Самое важное — точно формулировать причины наступления страхового случая. Например, если вы застраховали себя на случай острой финансовой нужды (momentální finanční nouze), а она возникла вследствие болезни, наступление которой не было застраховано — деньги не вернут, а “виновата” будет страховая. При страховании на случай безработицы убедитесь, что включили все вероятные пункты, а не только указание на увольнение по инициативе администрации (organizačních důvodů)», — говорит страховой агент Оксана.





Страхование на случай смерти, как правило, содержит указание на причины: например, гибель от несчастного случая, от хирургического вмешательства и пр., а также может быть ограничено возрастом застрахованного. Следует понимать, что в таком случае выплата возмещения будет произведена лицу, которое указано в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя, а при отсутствии такого указания — наследнику по завещанию или закону. Для наследников в отношении страхового возмещения действуют общие нормы-требования по порядку вступления в наследство.





Что касается договорного страхования на случай утраты дохода вследствие инвалидности, то нужно понимать, что оно не заменяет основного, принципы которого были установлены еще в 1933 году Международной организацией труда (Рекомендация МОТ от 29 июня 1933 года № 43 «Об общих принципах страхования по инвалидности, старости и на случай потери кормильца») и конкретизированы во многих законах. Дополнительное страхование будет выплачено в размерах и порядке, установленном в договоре со страховой компанией. Как именно будут сформулированы критерии, размер и порядок таких выплат, следует обсуждать до подписания договора.

Страхование на случай снижения доходов

Если о страховании на случай смерти или инвалидности слышали многие, то возможность застраховать риск снижения доходов в период временной нетрудоспособности известна меньше. В таком страховании предполагается доплата страховой компании к пособию по нетрудоспособности до определенного в договоре уровня. Следует специально оговаривать, будет ли выплата осуществляться при длительном отпуске по нетрудоспособности или при краткосрочном.





Нужно внимательно прочитать в условиях страхования, в какой срок и как вам нужно уведомить страховщика о наступлении болезни, поскольку чаще всего за тот период, когда страховой случай уже наступил, но страховая компания не была извещена, она не заплатит. Распространен порядок, что страховая компания производит выплаты лишь за тот период, когда клиент официально лечился. Если доктор написал «здоров», ссылаться на его некомпетентность и необходимость «отлежаться дома» не получится.

Оксана Мансурова,

страхование иностранцев в Чехии

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