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7 малоизвестных фактов о страховке для иностранцев в Чехии

7 малоизвестных фактов о страховке для иностранцев в Чехии

Партнер рубрики:
Marek Pokorný
28 февраля
10:59
8295
Медицинское страхование — это своего рода «обязательный налог». Жители Чехии должны оплачивать ее каждый месяц. Некоторые вещи о медицинском страховании знать просто необходимо.

7 малоизвестных фактов о страховке для иностранцев в Чехии
 

1 - Исключения

  
 

Если у человека есть какая-либо хроническая болезнь, то стоимость комплексного страхования увеличивается после оценки ситуации специалистом страховой компании. Если вы не готовы переплачивать за страховку, хроническое заболевание заносится в исключения, которыми коммерческая страховая компания заниматься не будет.

 
 

2 - Урезание ВНЖ

  
 

Если при оформлении и сборе необходимого для ВНЖ пакета документов вы купили страховку, действие которой короче, чем максимальный срок вашего ВНЖ, то вам укоротят и срок ВНЖ. Поэтому всегда, когда есть возможность, лучше оформлять страховку на срок хотя бы от 1 года, а лучше всего — на максимальный срок 5 лет.

 
 

3 - Следующие сутки

  
 

Страховка начинает действовать самое раннее на следующий день после покупки. Помните об этом, если поджимают сроки. Задним числом оформить страховку нельзя, как и нельзя разделить стоимость годовой страховки на помесячные платежи.

 
 

4 - OSVČ

  
 

Частные предприниматели (OSVČ) обязаны оплачивать свое медицинское страхование самостоятельно. Точно так же должны поступать и лица без доходов (OBZP — они или  платят сами, или через биржу труда). Взнос в пользу вашей страховой компании за прошедший месяц должен быть сделан не позднее 8-го числа следующего месяца. В случае опоздания может начисляться штраф. У частных предпринимателей «медицинский налог» высчитывается из половины налоговой базы. Если у вас она ниже минимальной, страхование платится с величины минимальной установленной базы.

 
 

5 - Возврат уплаты за страховку

  
 

Если вы купили коммерческое страхование, но получили ПМЖ и перешли на государственное, то можно вернуть до 80% от суммы за PVZP в зависимости от того, как активно вы пользовались страховкой. Для этого надо принести подтверждение, что вы числитесь на VZP (госстраховании), и заполнить специальный бланк.

 
 

6 - Эксклюзивные предложения

  
 

Не только госстраховка балует своих клиентов бонусами. Время от времени в PVZP появляются специальные предложения, которые предлагаются как «надстандарт». Это поощрительная сумма, которую можно потратить на укрепление своего здоровья. Точный список таких бонусов уточняйте у страхового агента PVZP Оксаны Мансуровой.

 

 

7 - Период без страховки

  
 

Совсем без страхования в Чехии нельзя находиться ни дня. Если у вас есть гражданство или ПМЖ, то до 26 лет страхование за вас оплачивает государство при условии, что вы студент или находитесь в декрете. С 15 и до 26 лет необходимо предоставлять справки об обучении ежегодно.  

 

Если вы иностранец, который трудоустроен на HPP, то в это время за вас платит работодатель. В ситуации, когда вы находитесь в состоянии смены работы (это может быть неделя, а может и 2 месяца), страховку за вас никто не оплачивает. Если вы прозевали этот момент, то самое правильное решение — срочно купить комплексное страхование самому.

 

Больше полезной информации о страховании можно узнать на бесплатной вводной консультации до 30 минут у Оксаны Мансуровой. 

 

Оксана — специалист, нацеленный именно на страхование иностранцев в Чехии. Что это значит на практике? 

«Случаи иностранцев в Чехии чаще всего специфические: кому-то нужна страховка для ВНЖ, кто-то планирует родительство или перевозить в Чехию семью из стран СНГ, например. Я специализируюсь именно на случаях, когда кроме того, чтобы продать страховку, нужно человеку подсказать, направить его в жизненных ситуациях в Чехии», — говорит Оксана Мансурова.

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