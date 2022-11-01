Чего лишает жителей Чехии зарплата в конверте

Соглашаясь на минимальную официальную зарплату и остальную часть в конверте, вы лишаетесь нормальных отпускных, больничных, пособий и других дотаций. В угоду работодателям сотрудники терпят ущерб.

В Чехии, как и во многих других странах, фирмы предлагают официальное трудоустройство с минимальной заработной платой. Претенденты на вакантную должность, зная, что кроме них найдутся и другие желающие, соглашаются получать остальную часть зарплаты в конверте. Под давлением работодателя и конкуренции людям ничего не остается, как принимать решение в ущерб своим интересам. Портал 420on.cz рассказывает, какие финансовые последствия ожидают сотрудника в таком случае.

Три главные причины отказаться

Минимальная официальная зарплата не выгодна работникам по ряду причин:



- во-первых, при увольнении сотрудник получит маленькую сумму компенсации, которая не будет соответствовать его реальным доходам в компании;

- во-вторых, минимальными будут отпускные или оплата первых 14 дней больничных, за которую отвечает работодатель;

- в-третьих, человек будет получать минимальные государственные дотации и пособия, так как они зависят от уровня официальной зарплаты.

Допчасть, которую вам будут отдавать на работе в конверте, на величину отпускных, больничных и пособий влиять не будет.

Господдержка, которой вам не видать

Сотрудник, который получает часть дохода неофициально, должен понимать, что финансовая помощь в связи с болезнью, отпуском по уходу за ребенком, безработицей и медицинским обследованием будет минимальной. Это же касается и величины пенсии по возрасту.

Если появятся проблемы со здоровьем, сотрудник должен будет принять то, что у него будет маленькое пособие по инвалидности. В случае его смерти супруга или дети будут получать мизерную пенсию по потере кормильца.

Сколько фирмы экономят благодаря зарплатам в конвертах

Экономия составляет значительную сумму. Любой работодатель должен выплачивать за своих сотрудников около 25% их зарплаты в фонд социальной защиты и 9% – на медицинское страхование. В целом выходит 34%. На каждой тысяче крон, которую вы получаете на работе неофициально, компания экономит 340 крон. Такие действия считаются противозаконными, и ущерб в первую очередь причиняется вам.

Наглядный пример

Допустим, вы согласились на официальную зарплату в минимальном размере. Сейчас в Чехии это 17 300 крон. На руки вы получаете 10 000 крон. Вместе со всеми выплатами вы будете стоить работодателю 33 182 кроны.

Если бы вы получали зарплату в полном объеме официально, то с учетом обязательных страховых и социальных взносов ваша работа обходилась бы компании в 36 582 крон. Получается, работодатель экономит 3 400 крон.

Даже не думайте об ипотеке и кредитах

С официально низкой зарплатой вам будет сложно получить не только выгодную ипотеку на приобретение собственного жилья, но и любой другой кредит.

Перед тем как выдать ипотечный кредит, банки тщательно проверяют платежеспособность клиента. Решающим фактором для них является трудовой договор или доходы, подтвержденные документально. Деньги в конверте не станут аргументом в вашу пользу.

Компания предлагает вам работать с ней как ИП

Перед тем как соглашаться на сотрудничество с работодателем в качестве ИП (или OSVČ в Чехии), нужно убедиться, что речь не идет о неправильной классификации работников в качестве независимых подрядчиков (чешск. švarcsystém). Если это именно так, то и вам, и фирме грозят большие штрафы.

Если вы будете работать с фирмой как ИП, то у вас не может быть начальника и подчиненных. В течение года вы должны работать с разными компаниями и вести свою деятельность под собственным именем. Для работы вы должны использовать собственные инструменты и оборудование. Вы сами должны составлять свой рабочий график и нести ответственность за работу лично.

Работодателю выгодно работать с вами как с ИП, так как он будет экономить на обязательном страховании, ведь речь идет о рыночных отношениях, а не трудовых.

Проверка и штрафы

Если трудовая деятельность в отношении фирмы в ходе проверки не будет однозначно классифицирована как индивидуальная предпринимательская, то за компанией признают факт нарушения закона. Штраф получат как фирма, так и вы – за то, что работали как ИП. Величина штрафа для физлица может достигать 100 тысяч крон, а вот работодатель может оказаться в еще более неприятной ситуации. Максимальная величина штрафа для него – 10 млн крон. Сверху инспекция труда может досчитать недоплаченный налог и пеню. Органы социальной защиты и медицинские страховые компании также выставят счет к оплате.

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