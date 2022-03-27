Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.45
USD
22.65
RUB
0.27
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 5 °C
Как помочь ребенку найти друзей и адаптироваться в чужой стране

Как помочь ребенку найти друзей и адаптироваться в чужой стране

Влада Mаршева 6120
Многим детям сложно адаптироваться в чешском обществе, найти друзей и чувствовать себя уверенно. Психологические занятия по программе «Давай дружить!» в центре «Белый Кролик» в Праге помогут детям научиться общаться, дружить и подстраиваться под новую ситуацию.
Как помочь ребенку найти друзей и адаптироваться в чужой стране

Для каждого из нас друзья имеют большое значение. Особенно в иммиграции, когда связь с родными, школьными и университетскими друзьями ослабла. Здесь мы дорожим настоящими друзьями: не теми, кто добавился в социальных сетях и иногда лайкает наши статусы, а теми, которые могут порадоваться, поплакать вместе с тобой, прийти на помощь в трудной ситуации и найти время на встречу без особого повода.

Нашим детям, особенно тем, кто ходит в чешские школы, зачастую, довольно сложно подружиться с другими детьми. Здесь и новый язык, и совершенно другой менталитет, модели поведения. Многие дети в чешских школах сталкиваются с неприятием или непониманием не только со стороны одноклассников, но и учителей. Задача родителей – максимально подготовить ребенка к возможным ситуациям: особенно, если у ребенка есть некоторые сложности в социальной адаптации.

В пражском Центре «Белый кролик» в игровой форме решаются серьезные психологические проблемы детей. Ребят учат не бояться общения, соблюдать правила игры, дружить и не обижать друг друга, гибко подстраиваться под изменение ситуации, не пугаться нового и неизвестного, уметь терпеть и сопереживать.   

Здесь собрались профессиональные специалисты по детскому развитию – педагоги, психологи, логопеды. Помимо общения на родном языке дети могут расширить круг друзей и получить первый опыт социализации. Разнообразные увлекательные игры не дадут ребятам скучать, а кружки по интересам разовьют их творческие способности.

Детям эмигрантов особенно важно внимание родителей, которые, к сожалению, часто вынуждены уделять много времени еще и своей собственной интеграции в новой среде, и в этом случае своевременная всесторонняя психолого-педагогическая помощь для ребенка может помочь родителям вырастить счастливого человека. В интервью нашему порталу психолог Лола Преображенская рассказала, как облегчить жизнь ребенку в новой стране.

Занятия по программе «Давай дружить!» проходят в группах из 6 детей. Продолжительность занятия – 1 час. Дети учатся основным навыкам общения, активизации произвольной речи, а также избавляются от стереотипов в поведении, если они есть. В структуру занятия включены элементы сенсорной интеграции, терапевтического музицирования, хороводные танцы, творческая работа с природными материалами.

Под руководством опытного детского психолога дети учатся:

- общаться, инициировать общение и поддерживать диалог;
- гибко реагировать на просьбы и давать адекватные ответы действиями и словами;
- тренируют умение ждать, следовать очередности в игре, предвосхищать события;
- планировать свои действия, самостоятельно и длительно удерживать в памяти конечную цель;
- замечать друг друга, поддерживать длительный контакт, подражать действиям других.

Подумайте о том, насколько важно для ребенка 4 – 6 лет все это. Ведь, овладев основными навыками общения и игрового взаимодействия, легче найти друзей, адаптироваться в чужой стране, принять чужой язык. 

Задумайтесь, есть ли у вашего ребенка «kamarady»? Спросите у малыша, хотел бы он, чтобы у него были настоящие друзья, с которыми можно делиться секретами: друзья, для которых он будет носить запасную карамельку в кармане?

Ведь когда деревья были большими, у нас такие друзья были, мы не ставили «лайки» в сети, но искренне любили и готовы были идти с ними на приключения.
 
Информацию о всех программах Центра, расписании и стоимости занятий вы найдете на сайте:

www.bily-kralik.com
Praha 3, Žižkov, Bořivojova 65
+420 720 581 229
[email protected]
 

На правах рекламы
 
 

Рассказать всем:
Темы
дети иммиграция Чехия
Читайте
по теме 
В Карловых Варах женщина нанесла ножевые ранения троим детям, один ребенок погиб
16.04.2022 20:55 Общество
В Карловых Варах женщина нанесла ножевые ранения троим детям, один ребенок погиб
3421
Парк развлечений Mirakulum открыл новый сезон
14.04.2022 20:28 Общество
Парк развлечений Mirakulum открыл новый сезон
4510
26 500 беженцев стали ходить в Чехии в детские сады и начальные школы
12.04.2022 11:15 Общество
26 500 беженцев стали ходить в Чехии в детские сады и начальные школы
1716
Полиция разыскивает детей из кружков, организованных мужчиной, осужденным за изнасилование несовершеннолетней
08.04.2022 12:35 Общество
Полиция разыскивает детей из кружков, организованных мужчиной, осужденным за изнасилование несовершеннолетней
1808
Последние новости:
18
апреля
Чехи собрали для Украины более трех миллиардов крон, треть из них — на вооружение
18.04.2022 07:39 Общество
Чехи собрали для Украины более трех миллиардов крон, треть из них — на вооружение
79
17
апреля
Музыкальный студенческий фестиваль Majáles пройдет в Праге 23 апреля
17.04.2022 20:42 Культура
Музыкальный студенческий фестиваль Majáles пройдет в Праге 23 апреля
426
Россия пыталась склонить депортированного чешского дипломата к сотрудничеству
17.04.2022 15:31 Политика
Россия пыталась склонить депортированного чешского дипломата к сотрудничеству
1338
Мужчина в Чехии в состоянии наркотического опьянения угнал автомобиль с собаками
17.04.2022 14:54 Общество
Мужчина в Чехии в состоянии наркотического опьянения угнал автомобиль с собаками
1017
Острава планирует отправить трамваи в Украину
17.04.2022 14:42 Общество
Острава планирует отправить трамваи в Украину
662
16
апреля
В Карловых Варах женщина нанесла ножевые ранения троим детям, один ребенок погиб
16.04.2022 20:55 Общество
В Карловых Варах женщина нанесла ножевые ранения троим детям, один ребенок погиб
3421
Россия заявила, что Чехия не может предоставлять Украине советскую технику
16.04.2022 14:29 Политика
Россия заявила, что Чехия не может предоставлять Украине советскую технику
3205
Пожарные спасли экипаж парусника на Маховом озере
16.04.2022 11:12 Общество
Пожарные спасли экипаж парусника на Маховом озере
680
15
апреля
Голый мужчина катался в пражском метро
15.04.2022 14:10 Общество
Голый мужчина катался в пражском метро
3751
Выручка ресторанов в первом квартале в Чехии выросла
15.04.2022 14:34 Экономика
Выручка ресторанов в первом квартале в Чехии выросла
1957


Мобильная версия