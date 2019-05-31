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Курение под запретом: что изменилось за два года

Курение под запретом: что изменилось за два года

Александра Кириченко 620 0
Два года назад в Чехии вступил в силу запрет на курение в барах и ресторанах. С тех пор курильщики смирились с необходимостью бегать на улицу во время ужина, а некурящие — с дымящими на тротуарах компаниями с пивными кружками наперевес. Заполненные в любую погоду уличные веранды стали обычным делом. Однако антитабачный закон принес и другие плоды: как утверждает Министерство здравоохранения, курильщиков в стране стало меньше, а население в целом оздоровилось.
Курение под запретом: что изменилось за два года

 

Положительные результаты

Как рассказал iDNES глава Минздрава Адам Войтех, люди стали реже попадать в больницы из-за проблем, связанных с вредной привычкой. Если в 2016 году с инфарктами в госпиталях оказались 11 278 человек моложе 70 лет, то в 2018-м таких было 10 579. Еще заметнее сократилось число астматиков: среди тех, кто моложе 70, госпитализаций стало почти на 20% меньше.

Директор Института медицинской информации и статистики Ладислав Душек объяснил этот эффект не только тем, что люди сами отказываются от сигарет, но и уменьшением числа вынужденных пассивных курильщиков, а глава Государственного института здравоохранения Павел Бржезовски в свою очередь отметил, что молодежь стала курить меньше. В 2017 году курили около 37% жителей Чехии в возрасте от 15 до 19 лет и 34,5% тех, кому от 20 до 40, а в 2018 году в этих категориях вредной привычке остались верны 24 и 29,5% соответственно.

Как это было

Закон о запрете курения в общественных местах вступил в Чехии в силу в ночь на 31 марта 2017 года — в Международный день борьбы с курением. Под запрет попало курение во всех внутренних помещениях ресторанов, баров, театров и кино. Также закон запретил продажу сигарет в автоматах, чтобы их не могли купить лица младше 18 лет, расширил перечень мест, где недопустима продажа табачных изделий, электронных сигарет и алкогольных напитков, и повысил штрафы за продажу несовершеннолетним. 

Обязанность следить за соблюдением запрета в ресторанах возложили на санитарных врачей. В первые 90 дней владельцы заведений общепита были освобождены от штрафов, если в помещении кто-то закурит.

Где нельзя курить

Напомним, где в Чехии курение запрещено и грозит штрафом до пяти тысяч крон. Кроме ресторанов, кафе и баров, это открытые остановки и платформы общественного транспорта, внутренние помещения медицинских учреждений (кроме специальных мест для курения), внутренние помещения образовательных заведений и прилегающие территории, внутренние помещения развлекательных учреждений и помещения, где проходят развлекательные акции (дискотеки, балы, выставки, концерты), а также зоопарки (кроме специальных площадок).

Где курить можно

Выбор у любителей сигарет не слишком большой: открытые веранды заведений общепита, специальные территории и помещения для курения (в ресторанах и барах их организовывать запретили) и «чистое поле» — улицы и парки, при условии, что рядом нет, например, остановок, школ или детских площадок. Зато в ресторанах официально разрешили курить электронные сигареты и кальяны. В законе прописано одно любопытное исключение: театральным актерам можно курить на сцене, если это оправдано творческим замыслом.

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Темы
курение рестораны законы
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