Закон об иностранцах ждут изменения. Что нужно знать

Нижняя палата чешского парламента во вторник, 18 июня, одобрила подготовленный правительством пакет поправок к закону о пребывании иностранцев, ранее возвращенный Сенатом для дополнительного обсуждения. Эти поправки расширяют программы для квалифицированных специалистов из третьих стран, упрощают правила въезда и пребывания для студентов и ученых, предполагают введение обязательного адаптационного курса для вновь прибывших и упрощают высылку тех, кто не раз совершил преступление. Подробнее о планируемых изменениях — в этом материале.

Послабления для студентов и ученых

После получения в Чехии высшего образования или завершения научного проекта гражданам третьих стран предоставят девять месяцев на поиск работы или организацию предпринимательской деятельности. В течение этого срока они смогут находиться в Чешской Республике в статусе ВНЖ (dlouhodobý pobyt). Также студентам и научным сотрудникам, которым разрешение на пребывание выдала одна из стран Евросоюза, позволят проживать в Чехии до одного года. Эти изменения согласуются с директивой Европарламента и Европейского совета 2016/801/EU об условиях въезда и пребывания граждан третьих стран на основании обучения, стажировок, волонтерства, обмена и программы au-pair.

Расширение квот для экономической миграции

Квоты устанавливают максимальное количество заявлений от потенциальных мигрантов, которое может быть подано с определенными целями в конкретных представительствах Чешской Республики за рубежом в установленный промежуток времени. В пилотном режиме такие квоты существуют с 2012 года. Пока правительство определяет их своими резолюциями, а в дальнейшем перейдет на постановления. Утверждается, что это сделает ситуацию более прозрачной для работодателей, самих иностранцев и государственных органов. Также планируется трансформировать текущие успешные проекты и режимы, например «Режим Украина», в одобренные правительством программы. В итоге программу по привлечению высококвалифицированных и ключевых сотрудников расширят на все третьи страны, а просто квалифицированных (сейчас, кроме Украины, она действует в отношении Сербии, Монголии и Филиппин) — на Беларусь, Казахстан, Молдову, Черногорию и Индию.

Экстренная выдача рабочих виз

В связи с дефицитом на рыке труда в дополнение к уже существующим сезонным рабочим визам на шесть месяцев планируется ввести так называемые экстренные (mimořádné) визы. Срок их действия составит до одного года без возможности продления на территории Чехии. Чрезвычайную ситуацию в какой-либо отрасли, требующую немедленного привлечения иностранной рабочей силы, сможет объявлять правительство, оценив ситуацию на рынке. Оно же определит страны, гражданам которых откроют выдачу таких виз, дефицитные специальности и необходимое число работников.

Обязательные адаптационные курсы

Поправки предполагают обязать всех граждан третьих стран старше 15 лет и младше 61 года, которые с 2021 года приедут в Чехию по семейным и рабочим обстоятельствам более чем на год, прослушать восьмичасовой курс. Иностранцам расскажут об их правах и обязанностях, базовых ценностях и культурных обычаях Чехии. Организацией таких курсов (как пилотный проект они существуют с 2012 года) займутся региональные центры поддержки интеграции.

Упрощение высылки рецидивистов

Планируемые изменения, которые лично продвигал глава МВД Ян Гамачек, коснутся иностранцев, осужденных в Чехии за серьезные преступления или как минимум трижды соверших умышленное преступление (пока процесс депортации запускается после четырех таких действий). Если сейчас на то, чтобы лишить ВНЖ или ПМЖ, порой уходит более двух лет, то в дальнейшем срок не будет превышать шести месяцев: иностранцам оставят возможность оспаривать решение МВД в административном порядке, но суд каждой из инстанций должен будет вынести свой вердикт в течение 90 дней. Пока этот срок никак не ограничен.

Предыдущую версию документа нижняя палата парламента приняла 13 марта. Чтобы поправки вступили в силу, их еще должны одобрить Сенат и президент.

Источник: mvcr.cz