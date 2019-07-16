Пособие по уходу за ребенком в Чехии: правда и мифы

Нижняя палата чешского парламента 10 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении пособия по уходу за ребенком (rodičovský příspěvek) с нынешних 220 тысяч до 300 тысяч крон. Попробуем развеять популярные заблуждения об этом пособии и разобраться, на что действительно стоит рассчитывать молодым родителям с начала 2020 года.

Миф №1: повышение коснется только детей, рожденных после 1 января 2020 года

Это предусматривалось изначальной редакцией законопроекта, но в процессе обсуждения он был изменен: повышение затронет родителей всех детей в возрасте до четырех лет, которые к 1 января 2020 года не успеют получить сумму пособия в полном объеме. При рождении близнецов размер дотации вырастет с нынешних 330 тысяч до 450 тысяч крон. За бортом грядущих изменений, по данным Министерства труда и социальных вопросов, останутся около 20% из 280 тысяч семей, получающих сейчас пособие — те, кто исчерпают все 220 тысяч крон до 31 декабря 2019 года или чьим детям исполнится четыре года до выплаты полной суммы.

Миф №2: повышение — вопрос окончательно решенный

Еще предстоит обсуждение в парламентских фракциях, второе чтение, одобрение Гарантийным комитетом по социальной политике, третье чтение в парламенте, голосование в Сенате и подписание президентом. Законопроект может обрасти рядом поправок, однако правительство рассчитывает, что к началу 2020 года документ вступит в силу.

Миф №3: пособие можно получить в качестве единовременной выплаты

Увы, это совсем не так. Дотации выплачиваются ежемесячно суммами от 50 до 32 640 крон, а срок выплаты составляет от 7 до 43 месяцев. Максимальный размер, получаемый в месяц, зависит от дохода более обеспеченного родителя — чем он выше, тем на большую сумму можно рассчитывать. Для студентов, безработных или людей с низкой зарплатой потолок составляет 7600 крон.

Для примера: при получении дотации в течение трех лет, или 36 месяцев, ежемесячная выплата сейчас составляет 6111 крон, а с начала 2020 года достигнет 8333 крон.

Невыплаченный остаток пособия сгорает, то есть уходит в пользу государства.

Миф №4: изменить размер ежемесячных выплат нельзя

Можно, но не чаще чем раз в три месяца. Многим родителям стоит уменьшить выплату в преддверии грядущих изменений, чтобы не исчерпать 220 тысяч до наступления нового года, а сразу потом — повысить, чтобы ребенку не исполнилось четыре года, пока не выплачены все 300 тысяч.

Миф №5: получая пособие на ребенка, нельзя работать

Это не так: хотя по условиям получения пособия один из родителей должен посвятить себя уходу за ребенком, работать и заниматься предпринимательской деятельностью можно. Главное не отдавать детей младше двух лет в ясли более чем на 46 часов в месяц до 31 декабря 2019 года и на 92 часа с начала следующего года. После двух лет ребенок может неограниченно посещать ясли или детский сад.

Миф №6: пособие по уходу за ребенком положено всем иностранцам, проживающим в Чехии на законном основании

Оформить его могут те, кто прожили в Чешской Республике не менее года.

Миф №7: за назначением пособия нужно обращаться в органы соцобеспечения

Заявление подается в отделение ведомства по труду (Úřad práce). Заполнить анкету можно онлайн. В этом же ведомстве вам сообщат точный список необходимых документов. В общих чертах это удостоверение личности заявителя, подтверждение законных оснований для его пребывания в Чешской Республике, свидетельство о рождении ребенка и подтверждение дохода того из родителей, который зарабатывает больше. Если вы собираетесь отдать ребенка в ясли, нужно предоставить документ о том, что он проводит там только разрешенное законом время.