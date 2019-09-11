Дискриминация или удобство? О женских фамилиях в чешском языке

Пока в России ведется дискуссия о более широком использовании феминативов, в Чехии обязательное добавление к женским фамилиям окончания «-ова», прописанное в законе о матриках, имени и фамилии (301/2000 Sb.), раскололо общество на два лагеря.

В одном считают, что женщины должны иметь право самостоятельно выбирать, добавлять ли к своей фамилии это окончание или использовать «мужской» вариант. В другом настаивают, что отказ от «-овой» противоречит закономерностям чешского языка и вызовет путаницу со склонениями и появление двусмысленностей вроде «Граф обыграла Селеш» (этот пример приводит Институт чешского языка как обоснование для использования «женских» окончаний и в случае иностранных фамилий). Филологи утверждают, что без «-ова» придется чаще упоминать имя, титул или другие «лишние» слова, что противоречит естественной тенденции экономить языковые средства.

В начале сентября правительство рассмотрело и отвергло инициативу омбудсвумен Гелены Валковой, выступавшей за право свободного выбора фамилии для женщин. «Закон необоснованно создает неравное положение и может вести к абсурдным ситуациям», — отмечала она. Глава МВД Ян Гамачек, выступая против поправок, заявил, что, по мнению министерства, для такого изменения нет веских причин, хотя лично он считает, что каждый может выбирать, как ему именоваться.

Что сейчас говорится о женских фамилиях в законе? В каком случае дамы все-таки могут официально пользоваться фамилией в мужской форме?

Что такое матрика

Для начала нужно определиться с понятиями. Матрика, как сообщается в упомянутом законе, — это государственный реестр записей о рождении, заключении браков или регистрированных партнерств и о смерти физических лиц на территории Чехии и граждан Чехии за рубежом. Каждому из указанных событий в матрике посвящена отдельная книга.

Фамилия в выданных на территории Чехии документах соответствует записанной в матрике.

Правила и исключения для женских фамилий

Согласно закону о матриках, фамилии женщин записываются в реестр «в соответствии с правилами чешской грамматики». При заключении брака или партнерства подать заявление об использовании мужской формы может дама, если она: 1) иностранка, 2) гражданка Чехии, постоянно проживающая или собирающаяся постоянно проживать за границей, 3) выходит замуж или сочетается партнерством с гражданином/гражданкой другой страны, 4) является гражданкой Чехии, но не чешкой по национальности.

Записать фамилию новорожденной девочки без окончания «-ова» можно, если она 1) иностранка, 2) постоянно проживает за рубежом, 3) гражданка Чехии, один из родителей которой иностранец, 4) гражданка Чехии, но не чешка по национальности.

При наличии тех же оснований можно избавиться от окончания «-ова» у уже записанных в матрику фамилий. Активисты хотят добиться, чтобы выбрать форму можно было при записи, а поменять — просто по желанию, но пока не добились в этом успеха.

Курьезы с женскими фамилиями в чешском языке

Окончание «-ова» вызывает вопросы не только в контексте матрики и документов. Если при записи актов гражданских состояний иностранцы имеют законное право отказаться от «довеска», то в других сферах жизни он часто используется не к месту. Например, при дубляже или в субтитрах к фильму Бриджит Джонс становится Бриджит Джонсовой, а сыгравшая ее актриса в чешских СМИ превращается в Рене Зеллвегерову. Если имя не на слуху, определить, идет ли речь о чешке или об иностранке, бывает проблематично (зато пол, конечно, понятен сразу). В устном общении сейчас чехи все чаще используют исходные формы иностранных фамилий, однако периодически возникают несуразности вроде Петренковой или даже Петрововой.