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Сборы за телевидение и радио в Чехии: как платить или официально отказаться

Сборы за телевидение и радио в Чехии: как платить или официально отказаться

Александра Кириченко 2018 0
В Чехии физические и юридические лица, у которых есть телевизор и радиоприемник, обязаны оплачивать ежемесячные сборы. Как и сколько платить, какой штраф грозит неплательщикам и как легально отказаться от этих пошлин, читайте в этом материале.
Сборы за телевидение и радио в Чехии: как платить или официально отказаться

С чем связана обязанность платить сборы за ТВ и радио

Платежи, которые официально называются концессионерскими сборами (не путать с оплатой коммерческого телевидения), взимаются согласно закону 348/2005 Sb. Их цель — финансирование общественного Чешского телевидения и радио и поддержание их независимости от политических и экономических субъектов. При этом сборы взимаются и если человек не смотрит Чешское телевидение и радио: главное, что технически у него есть такая возможность.

Размер платежей за телевидение и радио

С 2008 года размер сборов не меняется. Для телевидения он составляет 135 крон в месяц, для радио — 45 крон в месяц. У физических лиц сбор домохозяйство оплачивает один раз, независимо от числа приемников, а юридические лица, напротив, должны платить за каждый из своих девайсов.

Частные лица оплачивают сбор ежемесячно до 15 числа, юридические — раз в квартал.

Кто должен платить сборы за телевидение и радио в Чехии

По умолчанию считается, что телевизор и радио есть у всех домохозяйств и юридических субъектов, где подключено электричество. При этом люди и организации обязаны сами зарегистрироваться в качестве плательщиков (в течение 15 дней после переезда на новое место жительства или приобретения устройства) и получить идентификационный номер (variabilní symbol). С января 2017 года телевидение и радио начали рассылать «письма счастья», в которых напоминают пока не платящим лицам о необходимости зарегистрироваться и начать переводить деньги или предоставить подтверждение того, что они не относятся к плательщикам.

Санкции за неуплату сборов

Тем, кто не платит концессионные сборы, грозит штраф до 10 тысяч крон за телевидение и 5 тысяч крон за радио. Штрафы могут взиматься повторно, а в случае неоплаты должнику грозит суд, а также начисление пени.

Как начать платить сборы

Тем, кто уже испугался, предлагается самый простой выход: зарегистрироваться в качестве плательщиков. Сделать это можно онлайн по этой ссылке для телевидения, а по этой — для радио. После регистрации необходимо начать платить сборы переводом с банковского счета или посредством инкассо (служба SIPO, настраивается на Чешской почте).

Кто официально освобожден от оплаты сборов

Хорошая новость для тех, у кого нет оборудования, способного принимать наземный, спутниковый, кабельный или IPTV телевизионный сигнал (грубо говоря, у кого нет телевизора или ТВ-тюнера для компьютера; онлайн-просмотр на компьютере и мобильных устройствах не в счет): платить телевизионный сбор они не должны. Чтобы не попасть в список неплательщиков, достаточно отправить Чешскому телевидению так называемое честное заявление (čestné prohlášení) об отсутствии средств для приема.

Так же могут поступить и те, у кого нет радиоприемника (формуляр находится здесь). Внимание: за радиоприемники считаются «умные» телевизоры, способные принимать цифровой радиосигнал, и радио в автомобиле.

Даже при наличии приемников не платят сборы иностранцы без ПМЖ и ВНЖ, люди с серьезными проблемами со зрением или слухом и домохозяйства, чей доход не превышает 2,15-кратного прожиточного минимума. В последнем случае основание не платить нужно документально подтверждать каждые три месяца. Из организаций от уплаты концессионерских сборов освобождены школы.

Частные случаи

Тем, кто смотрит телевизор и слушает радио и в квартире, и на даче, платить сборы достаточно один раз (уведомив Чешское радио и Чешское телевидение, что эти места жительства взаимосвязаны). Если в доме живет большая семья из двух поколений, сборы также платятся только один раз как за единое домохозяйство даже при наличии двух разных электросчетчиков. Наконец, при нерегулярной сдаче квартиру в аренду (на срок не более месяца) сборы не платит ни арендодатель, ни арендатор, а при длительной аренде обязанность переходит к жильцу.

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Темы
налоги телевидение радио
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