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Как проголосовать в Чехии по изменениям Конституции РФ

Как проголосовать в Чехии по изменениям Конституции РФ

Александра Кириченко 835 0
Посольство России сообщило, как будет организовано голосование по поправкам в российскую Конституцию для российских граждан, проживающих в Чехии. Очное голосование пройдет 1 июля 2020 года.
Фото: facebook.com/AmbRusCz
Как проголосовать в Чехии по изменениям Конституции РФ

Где можно проголосовать

В Чехии, как уточняет Посольство РФ в своем фейсбук-аккаунте, будет организовано три участка для голосования: 

– в Праге в здании Российского центра науки и культуры (участок № 8300) по адресу ул. На Заторце, 16/1048, Прага 6;
– в Брно в здании Генерального консульства России (участок № 8331) по адресу ул. Глинки, 142Б;
– в Карловых Варах в здании Генерального консульства России (участок № 8332) по адресу ул. Петра Великого, 18.

Когда можно проголосовать

Голосование будет проходить в среду, 1 июля 2020 года, с 8:00 до 20:00.

Кто может проголосовать и какие документы нужны

В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет на день голосования и находящиеся на территории Чехии. Для получения бюллетеня в день обращения необходимо иметь при себе действительный паспорт гражданина Российской Федерации либо общегражданский заграничный паспорт или свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию.

Дистанционное голосование

Для россиян, зарегистрированных в Москве и Нижегородской области, предусмотрена возможность онлайн-голосования. Для этого до 14:00 21 июня необходимо заранее зарегистрироваться для голосования через сайт Госуслуг (ЕПГУ) или Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы при условии подтвержденной учетной записи на ЕПГУ или стандартной учетной записи на Портале Москвы. Дистанционное голосование для москвичей будет проходить с 10:00 25 июня года до 20:00 30 июня (время московское), а для остальных — с 14:00 25 июня.

О планируемых изменениях Конституции

С актуальным текстом основного закона Российской Федерации можно ознакомиться здесь. По этой ссылке представлен документ о планируемых изменениях Конституции.

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