Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

В ночь на 27 октября Чехия перейдет на зимнее время

Новости 420on
23 октября 2024
13:00
9028
В ночь на воскресенье, 27 октября, часы будут переведены на час назад. Чешская Республика, как и большинство других европейских стран, перейдет на зимнее время.
Людям сейчас приходится менять время, как правило, только на настенных или наручных часах. На электронных устройствах, таких как телефон или компьютер, время корректируется автоматически. Те, кто едет на поезде дальнего следования или автобусе в момент изменения времени, будут в пути на час дольше.

В Чешской Республике, согласно опросам, большинство людей против регулярного перехода на зимнее и летнее время, однако также нет единого мнения о том, какое время должно действовать круглый год. 
Летнее время было первоначально введено из-за экономии энергии, которая сейчас незначительна. Специалисты, напротив, отмечают негативные последствия перевода часов для здоровья человека. 
Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
23 ОКТЯБРЯ 2024
383
ЖИЗНЬ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО ИХ ЗАСТАВЛЯЮТ ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН ПО ШТРАФАМ. РУКОВОДСТВО ПОЛИЦИИ ГОВОРИТ, ЧТО ЭТО НЕПРАВДА
16:30
22 ОКТЯБРЯ 2024
3383
БИЗНЕС
МОЖНО ЛИ ПРОДАВАТЬ ГРИБЫ, СОБРАННЫЕ В ЛЕСУ?
14:20
22 ОКТЯБРЯ 2024
2144
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ ВСЕ ЗАЯВИТЕЛИ НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДА И АКТИВОВ
19:30
21 ОКТЯБРЯ 2024
846
ОБРАЗОВАНИЕ
ЧЕХИ ХОТЯТ ИЗУЧАТЬ ЯЗЫКИ, РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ ИСПАНСКОГО
11:30
21 ОКТЯБРЯ 2024
5355
ЖИЗНЬ
КРУПНЫЕ МАГАЗИНЫ В ЧЕХИИ БУДУТ ЗАКРЫТЫ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ
15:00
20 ОКТЯБРЯ 2024
1767
ЖИЗНЬ
КОММЕНТАРИЙ: ГОСУДАРСТВО НЕ ОБЕСПЕЧИТ СПОКОЙНУЮ СТАРОСТЬ. ЛЮДИ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ ЭКОНОМИТЬ И ИНВЕСТИРОВАТЬ
17:00
19 ОКТЯБРЯ 2024
1885
ЖИЗНЬ
ЧЕХИЯ ВЛОЖИТ 18,2 МИЛЛИАРДА КРОН В СТРОИТЕЛЬСТВО КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
14:00
18 ОКТЯБРЯ 2024
1176
ЖИЗНЬ
КОММЕНТАРИЙ: «ОДЕРЖИМОСТЬ» ЧЕХОВ СОБСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ — ЭТО НЕ ПРИХОТЬ, А НЕОБХОДИМОСТЬ
10:15
18 ОКТЯБРЯ 2024
1459
ЖИЗНЬ
ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ ИЗМЕНЯТСЯ СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
19:30
17 ОКТЯБРЯ 2024
744
БИЗНЕС
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО ПРОВЕРЯЕТ SEZNAM
09:00
17 ОКТЯБРЯ 2024
1955
ЖИЗНЬ
РОССИЯНЕ ОТМЫВАЮТ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ ЧЕХИЮ. МИНЮСТ НАШЕЛ СПОСОБ, КАК ЭТО ПРЕДОТВРАТИТЬ
11:30
16 ОКТЯБРЯ 2024
956
ЖИЗНЬ
ЗАРПЛАТЫ ПОЛИТИКОВ В ЧЕХИИ ЗА 10 ЛЕТ ВЫРОСЛИ ВДВОЕ
08:00
16 ОКТЯБРЯ 2024
3063
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ ПЕРЕСТАЮТ УПОТРЕБЛЯТЬ КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ. ПРОДАЖИ РЕЗКО СОКРАТИЛИСЬ
16:30
15 ОКТЯБРЯ 2024
1534
ЖИЗНЬ
ВЗГЛЯД РОДИТЕЛЕЙ НА ЗАПРЕТ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В ЧЕШСКИХ ШКОЛАХ. ПОМОГАЮТ ИЛИ ВРЕДЯТ?
09:00
15 ОКТЯБРЯ 2024
3110
ЖИЗНЬ
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО УЖЕ СТОИТ 90 КРОН. ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ ОНО МОЖЕТ СТАТЬ ЕЩЕ ДОРОЖЕ