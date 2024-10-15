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В ночь на 27 октября Чехия перейдет на зимнее время
23 октября 2024
13:00
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В ночь на воскресенье, 27 октября, часы будут переведены на час назад. Чешская Республика, как и большинство других европейских стран, перейдет на зимнее время.
Людям сейчас приходится менять время, как правило, только на настенных или наручных часах. На электронных устройствах, таких как телефон или компьютер, время корректируется автоматически. Те, кто едет на поезде дальнего следования или автобусе в момент изменения времени, будут в пути на час дольше.
В Чешской Республике, согласно опросам, большинство людей против регулярного перехода на зимнее и летнее время, однако также нет единого мнения о том, какое время должно действовать круглый год.
Летнее время было первоначально введено из-за экономии энергии, которая сейчас незначительна. Специалисты, напротив, отмечают негативные последствия перевода часов для здоровья человека.
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