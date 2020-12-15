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Осторожно, аферисты! Как узнать недобросовестных продавцов электричества и дать им отпор

Осторожно, аферисты! Как узнать недобросовестных продавцов электричества и дать им отпор

Александра Кириченко 1248 1
Недобросовестные продавцы электричества и газа, которые обходят дома или совершают обзвоны и предлагают перезаключить договоры по заманчивым тарифам со скрытыми условиями, — распространенное явление в Чехии. Группа энергетических компаний ČEZ выпустила памятку, в которой сообщается, как распознать мошенника и что делать, если вы уже подписали с ним договор.
Осторожно, аферисты! Как узнать недобросовестных продавцов электричества и дать им отпор

Для продавцов газа и электричества, которые навязчиво склоняют к смене поставщика, в чешском языке даже есть специальное эмоционально окрашенное название — energo šmejdy. Часто жертвами таких людей становятся пенсионеры, а также иностранцы, которые пока мало знакомы с явлением и с тем, как вообще организована оплата коммунальных услуг в Чехии.

Как же узнать «шмейда»? ČEZ перечисляет несколько характерных признаков:

– Мошенники звонят, называются представителями ČEZ и пытаются назначить встречу в домашних условиях. Таким образом они стремятся обойти запрет на разносную торговлю в жилых домах, действующий во многих городах Чехии, включая Прагу.

Проверить, действительно ли вам звонили из ČEZ, можно по бесплатной горячей линии 800 850 860.

– Недобросовестные продавцы давят на своих собеседников, вынуждая их срочно принять «горящее» предложение. Таким образом они заставляют доверчивых людей подписывать документы, не ознакомившись с их условиями (в том числе с крайне невыгодными условиями расторжения). 

– Злоумышленники просят показать текущий договор или фактуры. Они могут скопировать из них важные данные, которые позволят им сменить поставщика электричества или газа без вашего ведома.

– Мошенники иногда представляются проверяющими счетчиков и просят подписать протокол. Под его видом они могут подсунуть новый договор или доверенность.

– Наконец, «шмейды» не озвучивают внятные условия и тарифы, подчеркивая, что вы будете платить только актуальную рыночную цену и останетесь в плюсе. В результате с заключивших сомнительные договоры взимаются дополнительные платежи. Тут, опять-таки, остается внимательно изучать условия договора и читать мелкий шрифт.

В ČEZ обращают внимание, что в населенных пунктах, где действует запрет на посещение домов с целью продажи товаров и услуг, при появлении навязчивых «шмейдов» можно смело вызывать полицию. 

Но что же делать, если вы уже подписали договор с недобросовестным посредником?

Как утверждает ČEZ, хуже всего в этой ситуации делать вид, что ничего не случилось. Договор можно расторгнуть без штрафных санкций, но нужно действовать оперативно.

Если вы заключили договор удаленно или вне офиса (то есть по телефону или у вас дома), вы имеете право отказаться от него без штрафных санкций. Есть два варианта отказа от договора. Первый — это отказ в течение 14 дней с момента подписания договора, заключенного с торговцем или посредником. Если вы не были проинформированы о возможности разрыва договора таким образом, у вас есть 1 год и 14 дней на то, чтобы его разорвать. Если же вас уведомили, но с опозданием, у вас остается 14 дней с этого момента.

Образец заявления об отступлении от договора можно скачать здесь

Второй вариант — расторжение в течение 15 дней с начала поставки (договор, заключенный с торговцем). Образец заявления находится здесь

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Темы
коммунальные услуги газ электричество мошенничество
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