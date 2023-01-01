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Свой-чужой-другой: как понять иностранца

Свой-чужой-другой: как понять иностранца

Партнер рубрики:
anastasia-sapronova
12 апреля
12:45
6465
Обезьяны из джунглей Коста-Рики склонны к предрассудкам, а к чужим представителям собственного вида относятся с определенной степенью предубеждения. Такой любопытный факт был установлен биологами Йельского университета в ходе ряда экспериментов. Сегодня поговорим о том, как работают механизмы восприятия инаковости у человека.

Свой-чужой-другой: как понять иностранца

Если в природе система распознавания «свой-чужой» имеет в своей основе механизм защиты и обеспечивает безопасность вида, то в человеческой среде, к нему добавляется социокультурный аспект, который обеспечивает внутригрупповую идентификацию.

 

Попробуйте ответить себе на такой простой вопрос «кто я?». Ответов может быть много. Каждый из которых — результат личной идентификации себя в контексте принадлежности к некой группе: «Я — врач», «Я — сын», «Я — иностранка».

 

Идентификация же себя с этнической группой рождает такое понятие, как этническая идентичность. Сам феномен идентичности сложен. Он включает в себя как объективную, рациональную составляющую, так и субъективную, эмоциональную. Осознавая свою принадлежность к определенному этносу, мы удовлетворяем свою потребность в самобытности и защите, восприятии себя как части общности. Кроме того, это осознание даёт нам возможность идентифицировать носителя другой культуры и позволяет сформировать к нему своё отношение. 

 

Восприятие другого зависит от множества факторов. В том числе от нашего набора индивидуальных психологических фильтров и объективных обстоятельств взаимодействия.

 

Человек, которого мы видим перед собой, проходит условный рентген. Здесь мы можем говорить о формировании первого впечатления. Факторы, которые на него влияют:

 

– Внешний вид 

– Невербальные проявления

– Вербальные проявления 

 

Внешний вид очень красноречив и пословица «встречают по одежке...» в реальности вполне жизнеспособна. Мы ещё не заговорили, а о нас уже сформировали впечатление.  Цвет кожи, особенности строения черепа, предпочтения в одежде – множество различных маркёров говорят нам – перед нами иностранец. И если некоторые признаки принадлежности к группам — такие, как пол и цвет кожи, очевидны — другие трудно различимы. Именно на этой территории наша психика легко достраивает образ оппонента. В условиях объективной нехватки информации, эти выводы крайне редко имеют хоть какое-то отношение к реальному человеку.

 

Как это работает? Мы видим перед собой человека. Оцениваем визуальное соответствие своей этнической группе. Формируем предположение о его стране происхождения и языке. Но вот он заговорил, и наше мнение изменилось. Оно, вероятно, изменится ещё не раз, если мы познакомимся ближе.

 

Если же предположение оправдалось, в ход вступает стереотипизация, и мы переносим информацию о стране происхождения, имеющуюся у нас в голове, на конкретного человека. Такой механизм восприятия — результат эволюции. Он не является врожденным и может меняться в течение жизни. Так, англичане для нас чопорные, японцы — без конца едят суши, а итальянцы чересчур эмоциональны. Но имеет ли это отношение к конкретному человеку напротив нас?

 

Часто наличие каких-либо знаний о культуре воспринимаемого создаёт определенные рамки и генерирует суждения, основанные на личном опыте взаимодействия с этой культурой. Удивительно и то, что опыта взаимодействия может не быть, а суждение будет не менее устойчивым. Так подсознательное восприятие «чужой» этнической группы влияет на процесс межличностной коммуникации.

 

Далеко не всегда человеку удаётся выйти за рамки восприятия мира, обусловленные нормами своего этноса. Поэтому в контексте иных культурных канонов и мировоззренческих установок, наше обычное поведение может расцениваться как странное и даже недопустимое. То есть по сути трактоваться ошибочно. Такой механизм социального восприятия жизненных явлений получил название этноцентризм. 

 

Осознание и принятие того факта, что нормы, ценности, традиции этнических групп могут не совпадать, делает возможным более адекватное и терпимое отношение к представителям иного этноса. Такой подход лежит в основе концепции релятивизма. 

 

Ещё одним важным психологическим механизмом восприятия является эмпатия. Это способность сопереживать представителю иной культуры, стремление не только интеллектуально, но и эмоционально прочувствовать его мировоззрение, принять его инаковость. Согласно многочисленным исследованиям, использование эмпатии существенно повышает вероятность взаимопонимания между людьми. Межкультурная коммуникация не исключение.

 

«Поступай с другими так, как они поступили бы сами с собой» – так звучит известное «платиновое правило» М. Беннета – одного из крупнейших специалистов по межкультурной коммуникации. Но даже противопоставляя себя другим, мы не перестаём быть единым целым. А искренний интерес к человеку других традиций способен подарить нам множество новых и удивительных открытий не только об окружающем нас мире, но и о себе. Да, все мы разные. Но, прежде всего, все мы люди.

 

 

 

Психолог Анастасия Сапронова 



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