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Психология принятия решений: как изменить жизнь к лучшему

Психология принятия решений: как изменить жизнь к лучшему

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«Все, о чем вы мечтаете, находится на другой стороне вашего страха». Эта цитата американского писателя Джона Кенфилда отражает суть человеческих терзаний, не имеющих срока давности. Сегодня вместе с психологом Анастасией Сапроновой поговорим о том, почему мы боимся принимать решения и менять жизнь.
Психология принятия решений: как изменить жизнь к лучшему

Наш индивидуальный жизненный путь складывается из миллиона решений, которые мы принимаем ежедневно. Но, как известно, любой путь начинается с первого шага. Решиться на него не так-то просто, и практически каждому известны муки сомнений на пути к жизни своей мечты. У этого есть масса причин.

Наша жизнь полна автоматизмов

Мы ходим одной дорогой на работу, потому что она привычна. Заказываем одно и то же блюдо с мыслью, что другое может нам не понравиться. Мы надеваем заношенный до дыр костюм, не желая тратить время и нервы на выбор. Зачем нам новое, если есть любимое? По той же причине все привычное и знакомое кажется нам благом — мы считаем это безопасным. Любые же изменения — нарушение привычного порядка вещей — угроза безопасности. Вдруг новое платье будет полнить, начальница на новой работе окажется стервой, а новый муж начнет «гулять»? Многие уже после первого шага навстречу переменам задумываются о том, чтобы вернуться в исходное положение. И это нормально. 

Почему же так сложно менять плохое на хорошее, если мы сами оценили ситуацию как неудовлетворительную? 

Потому что в психической реальности мы меняем плохое на неопределенное. Интересно, что согласно исследованиям, максимальная готовность человека к выбору наступает в условиях неопределенности и даже риска. То есть мы скорее всего сделаем выбор, когда окажемся в ситуации неопределенности. Однако до этого момента мы будем делать все, чтобы не попасть в такое положение.

Поэтому зачастую перемены случаются в нашей жизни тогда, когда они неизбежны. Страх взять на себя ответственность вынуждает нас занять выжидательную позицию. Мы приглядываемся к тайным знакам от вселенной, ждем определенной расстановки планет. «Вот только денег накопим, потом дети школу закончат», — мы назначаем себе множество условий, которые должны указать нам, что время принять решение пришло. Когда ситуация наконец разрешается без нашего участия (пусть и не так, как нам хотелось), мы будто не несем ответственность за результат. Мы в безопасности.

Наряду с истинно психологическими причинами, существуют и другие, культурно обусловленные. 

Зачем что-то менять? 

«Лучшее — враг хорошего» или «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Как часто что-то подобное можно услышать от бабушек и дедушек? Русские пословицы как носители преемственности поколений не только отражают национальный культурный опыт. Они способны становиться формулами социальных стереотипов — от убеждений до предрассудков. Так, решение действовать может остаться всего лишь допустимой мыслью, постоянно приглушаемой страхом неоправданных ожиданий.

Измученные сомнениями, словно маленькие дети, ждём чуда — гарантий, что отказавшись от чего-то, получим взамен лучше, больше, интересней. Возможно ли это? Конечно. Возможно, что нет? Безусловно. Правда в том, что единственный способ понять, какой будет новая жизнь, — попробовать. Если попытаться не оценивать этот гипотетический опыт эмоционально, мы получим «другое». Просто другое. А как к нему относиться, мы всегда можем выбрать сами. По факту, выбрав однажды это «другое», мы уже оценили его как достойное стать частью нашей жизни.

Как оценить, нужны ли перемены?

Спросите себя: я иду «от» или «к»? Это глобальная разница. Фокус внимания сосредоточен либо на том, от чего мы уходим — и тогда это фиксация на прошлом, в котором нет места будущему. Либо на том, к чему стремимся. В этом случае шанс найти себя другого, но счастливого в новых обстоятельствах, огромен. Так например, переезд, случившийся в контексте побега, становится наказанием. Если же он воспринимается как поиск возможностей, есть миллион шансов заметить их в своей новой действительности.

Совершая важное для себя действие, мы всегда озадачены его правильностью. Будто есть какое-то Министерство правильных шагов в верном направлении, которое оценивает вектор нашего движения. А судьи кто? Иногда зависимость от значимых людей заменяет нам собственные решения. Сложные, неоднозначные, неидеальные, но свои. Назначая кого-то рефери в этой борьбе за верный шаг, мы теряем возможность жить свою жизнь.

Да, мы больше не ответственны за наши поражения, но тогда и наши победы больше нам не принадлежат. А если не мы сами причина всего в нашей жизни, есть ли хоть один шанс получить желаемое?

То, что вчера было новым и неизвестным, сегодня становится понятным и близким. Ничто не навсегда. Так устроена жизнь. Так почему бы не дать шанс «новому» стать «любимым»?

 
Психолог Анастасия Сапронова
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