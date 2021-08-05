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Как перестать себя критиковать? 9 практических шагов

Как перестать себя критиковать? 9 практических шагов

Алёна Пряник 3294
В иммиграции мы часто критикуем себя по разным поводам. Это, к сожалению, не помогает быстрее адаптироваться и с радостью влиться в новую жизнь. Психолог Алёна Пряник рассказывает, как проработать избыточную самокритику.
Как перестать себя критиковать? 9 практических шагов

Недочеты в нас всегда ищет так называемый внутренний критик. Это он всегда недоволен, говорит, что вы что-то не доделали, не докрутили, можно было и лучше, и вообще... Стоит только взглянуть на окружающих, и уровень самооценки тут же устремится к нулю. Этот критик – вредная часть каждого из нас, едкая... Как научиться с ней жить?

1. Скорректируйте нереалистичные ожидания

В погоне за недостижимым идеалом вы рискуете глубоко разочароваться. Ориентируйтесь на общий прогресс.

2. Признайте свои сильные стороны

Вы не обязаны уметь все, но вы можете многое. Составьте список своих достоинств из 50 и более пунктов.

3. Примите свои недостатки

Никто не совершенен. С чем-то можно работать, а какие-то слабые стороны остаются с нами на всю жизнь. Запишите и их тоже. 

4. Не все рождаются «победителями»

Подумайте, так ли важно обязательно быть успешным? Может, ценнее оставаться любящим, трудолюбивым, щедрым, счастливым?

5. Учитесь на своих ошибках

Полезно рассматривать ошибки не как неудачи, а как возможности для обучения, роста и развития.

6. Не ждите одобрения со стороны

Важно, чтобы вы сами ценили себя и своё мнение.

7. Дистанцируйтесь от «токсичных» для вас людей

Если кто-то отказывается относиться к вам с должным уважением, вы вправе прекратить контакты с этим человеком. Иначе придётся бороться и со внутренним, и со внешними критиками.

8. Прощайте себя, относитесь с сочувствием

Сочувствуя себе, вы признаете, что несовершенны, но делаете все, что в ваших силах.

9. Ставьте под сомнение высказывания вашего внутреннего критика

Задавайте вопросы: Это правда? Где доказательства? Может это просто чьё-то мнение?

 

Будьте добрее к себе! Тогда и качество отношений с окружающими изменится в лучшую сторону.

 

 

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Темы
критика Чехия образование иммиграция
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