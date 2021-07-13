Почему из Чехии депортируют иностранцев?

Что представляет из себя «депорт»? В чем разница между «приказом о выезде» и «административной депортацией»? Разбираемся вместе с адвокатом, специализирующимся на делах иностранцев.

«Приказ о выезде» VS «административная депортация»

Для начала разъясним некоторые правовые термины и понятия, которыми оперируют внутренние органы Чехии и которые иностранцы обычно неверно истолковывают.

Путаница возникает в употреблении терминов «приказ о выезде» (výjezdní příkaz) и «административная депортация» (správní vyhoštění).

Отказ в рассмотрении заявления на вид на жительство не является серьезным нарушением закона и ведет только к прекращению пребывания. Если пребывание иностранца на территории Чешской Республики прекращается, то Министерство внутренних дел должно предоставить ему срок для отъезда, который указывается в виде наклейки в проездном документе – это и называется «приказом о выезде» или výjezdní příkaz. Из-за того, что на наклейке написано английское название «deportation», часто возникает недоразумение: иностранец ошибочно полагает, что он был депортирован.

В таком случае иностранец спокойно может подать заявление на визу или на ВНЖ вновь. Более того, если иностранец состоит в отношениях с человеком, который является гражданином ЕС, то он может подать новое заявление на партнерскую визу прямо в Чешской Республике в течение срока действия выездной визы. На время рассмотрения заявления иностранец получит временную визу – překlenovak.

Главные причины отказа в визе

Наиболее частыми причинами отказа в визе или виде на жительство являются:

- в заявлении на визу указана цель пребывания, не соответствующая типу визы;

- иностранец не явился на сдачу биометрических данных;

- иностранец не явился на собеседование по вопросам визы (без уважительных причин);

- уголовное преступление, которое совершил заявитель;

- заявление на продление или следующую визу было подано не вовремя;

- цель пребывания, указанная в предыдущем виде на жительство, была нарушена;

- иностранец подал документы на постоянный вид на жительство, при этом не продлили актуальный вид на жительство;

- на почтовом ящике иностранца в месте проживания не указана его фамилия – соответственно, письма от государственных органов отправить некуда.

Депортация или «административная депортация» определяется полицией Чешской Республики, и ее решение означает, что иностранец не только обязан покинуть территорию Чешской Республики, но впоследствии ему запрещается в течение определенного периода возвращаться на территорию стран Европейского Союза.

Депортация — это письменное решение, содержащее обоснование действий полиции. В зависимости от типа правонарушения, совершенного иностранцем и повлекшего за собой возбуждение процедуры административной депортации, иностранец подвергается соответствующему штрафу. Наиболее серьезной причиной для депортации являются правонарушения, которые повлекли угрозу безопасности государства или здоровью населения.

Депортацию могут выписать на срок до 10 лет. В случае незаконного пребывания иностранца (без соответствующих разрешений) депортацию могут назначить на срок до 5 лет. Минимальное наказание в виде депортации назначают за нелегальную работу (без соответствующих разрешений) – до 3 лет.

Что делать, если вы столкнулись с депортацией или у вас Výjezdní příkaz?

Как приказ о выезде, так и депортацию в большинстве случаев можно оспорить, если сделать это в установленные законом сроки. Помочь в этом может только опытный адвокат, специализирующийся на праве о пребывании иностранцев в Чехии.

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Помните, что в случае грубого нарушения адвокатом своих обязанностей клиент всегда может потребовать компенсацию. При этом визовые консультанты, в отличие от адвокатов, не несут никакой ответственности за решение вопросов своих клиентов.

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Статья подготовлена JUDr. Матеем Шедивым, адвокатом, специализирующимся на делах иностранцев и генеральным партнером компании Red Panda.