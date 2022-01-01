ВИДЕО: Реалии беженцев из Украины в Чехии. Стоит ли ехать и что надо учитывать?

Стоит ли ехать в Чехию, чтобы получать визу временной защиты? В этом видео перечислим объективные факты, которые помогут вам сделать выбор.

Правила и условия пребывания для беженцев в Чехии в последнее время пережили много изменений. Если в конце февраля и начале марта Чехия обещала больше льгот и преимуществ, то сейчас экономическая ситуация заставляет власти страны затянуть пояса потуже и вводить все больше ограничений. В видео поговорим об основных нюансах, которые стоит знать тем, кто только собирается приехать.

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