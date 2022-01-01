ВИДЕО: Реалии беженцев из Украины в Чехии. Стоит ли ехать и что надо учитывать?

21 июля
18:47
875
Стоит ли ехать в Чехию, чтобы получать визу временной защиты? В этом видео перечислим объективные факты, которые помогут вам сделать выбор.
Правила и условия пребывания для беженцев в Чехии в последнее время пережили много изменений. Если в конце февраля и начале марта Чехия обещала больше льгот и преимуществ, то сейчас экономическая ситуация заставляет власти страны затянуть пояса потуже и вводить все больше ограничений. В видео поговорим об основных нюансах, которые стоит знать тем, кто только собирается приехать.
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
читайте по теме
Последние новости:
популярное