«Ребёнок, по их мнению, является агрессором». Истории читателей 420on из Чехии

Восьмая часть рубрики «Как война и санкции повлияли на читателей 420on». Мы благодарим всех, кто делится наболевшим и откровенно рассказывает о своих трудностях, чтобы пролить свет на реалии тех, кто проживает в Чехии сегодня.

Дисклеймер: Редакция только доносит письма читателей до широкой аудитории и не имеет возможность проверить информацию на достоверность.

Истории, которые вы нам прислали, публикуем ниже:

Отец из Беларуси в Чехии — не может увидеться с дочерью:

«Ребёнок, по их мнению, является агрессором»

«Добрый день! Меня зовут Артём. Я из Беларусии. Живём и работаем с женой в Чехии уже 4 года. В декабре прошлого года подали документы на воссоединение семьи (дочери 14 лет — находится в Беларуси). В мае пришёл из посольства ответ на 4 листах с отказом о воссоединении, т.к. ребёнок по их мнению является агрессором и может нести угрозу Чешской Республике. Плюс ко всему сами мы уже 5 месяцев ждём карты побыту, хотя знаем из общения, что все знакомые получили в течение 2 месяцев. Вот такая краткая история».

Супружеская пара из России в Чехии — лишились пенсии:

«Российское правительство отправляет мою пенсию на военные нужды»

«Мы с женой давно живем в Чехии. Получили ПМЖ и решили получать российскую пенсию здесь. Примерно через полгода выяснилось, что российская пенсия не будет иметь доплат, то есть будет минимальная российская пенсия. После 24 февраля 2022 года стало понятно, что межгосударственные договора России с Европейским Союзом теряют свое значение. Пенсионный Фонд России перестал перечислять пенсию на зарубежные счета, прислал по электронной почте документ о том, что из-за санкционной политики недружественных стран не гарантирует выплату пенсии на счет в чешском банке. Выплата будет возможна в случае открытия счета в российском банке на имя самого пенсионера. Понятно, что в нынешних условиях поездка и открытие счета в России является невозможным. Можно констатировать, что теперь Российское правительство отправляет мою пенсию на военные нужды».

Мама из Харькова в Чехии — вынуждена везти ребенка назад в Украину:

«Я на смерть везу ребенка, так получается?»

«Я приехала с ребенком (3 года), из Харькова, там остались мои родители — очень старые. Из-за всей ситуации с садиками и педиатрами, а также со страховкой, я вынуждена ехать в Харьков везти ребенка, и возвращаться сюда, чтобы пойти на работу и поддерживать себя и еще 4 людей. Вот что мне делать и как жить? Я на смерть везу ребенка, так получается? Как мне жить, зная что ребенок в Харькове, как? Это просто ужас, что творится!

Я в чем приехала, в том и хожу 3-й месяц. Все деньги, которые выдает государство, я откладываю на квартиру, кауце и т.д. На какую работу мне идти, чтобы, как минимум, получать 35-40 тысяч? Это как минимум. Квартира стоит 13 тысяч, проезд, еда, а про одежду уже молчу. Дальше — ребенку, родителям и бабушке? Учитывая цены в Украине и дефицит всего».

►Всем, кто прислал истории — спасибо, что вы откликнулись так быстро.

Так честно и искреннее рассказали все, что чувствуете, и что с вами происходит. Вы помогаете нам и другим читателям составить полную картину происходящего.

►Берегите себя и продолжайте присылать нам истории на [email protected]

Чем можно поделиться в письме:

— Откуда вы и как давно приехали в Чехию? Сколько вам лет? Планируете ли оставаться после всех событий в Чехии и почему? Как у вас дела с ВНЖ-ПМЖ, учебой в этой стране?

— Что стало с вашей работой? Изменились ли условия и размер заработка?

— Возросли ли расходы на жизнь в Чехии? Что стало хуже (или лучше)? Что с вашим арендодателем, недвижимостью в Чехии?

— Как это коснулось ваших близких и лично вас? Как вы общаетесь? Что изменилось в жизни? Расскажите нам все, что посчитаете нужным.

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