ТОП-8 рекомендаций, которые важно помнить беженцу при переезде в Чехию

Посмотрите это видео, прежде чем ехать в Чехию.

Редакция 420on cобрала важные рекомендации для тех, кто намерен приехать в Чехию для получения визы временной защиты, основываясь на личном опыте читателей портала и последних новостях о положении беженцев в Чехии.





















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