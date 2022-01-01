ТОП-8 рекомендаций, которые важно помнить беженцу при переезде в Чехию

28 июля
10:10
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Посмотрите это видео, прежде чем ехать в Чехию.
Редакция 420on cобрала важные рекомендации для тех, кто намерен приехать в Чехию для получения визы временной защиты, основываясь на личном опыте читателей портала и последних новостях о положении беженцев в Чехии.
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