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Где в Чехии найти книги на украинском

Где в Чехии найти книги на украинском

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anastasiia-kn
02 августа
17:40
257
Проект «Книги без границ» поделился перечнем мест, где можно будет найти книги на украинском языке.

Где в Чехии найти книги на украинском

Прага

В фондах Муниципальной библиотеки Праги хранится более 800 украинских книг для детей и взрослых. Некоторые из этих книг можно найти на полках с иностранной взрослой литературой и в отделе детской литературы в филиале, который находится рядом со станцией метро и трамвайной остановкой Staroměstská.

Адрес: Mariánské nám. 98/1, 110 00 Josefov

Зарегистрированные пользователи также могут заказывать книги онлайн для самовывоза в одном из 84 филиалов в Праге.

Библиотека имеет один из богатейших фондов украинских изданий — и классическую, и современную литературу. Библиотека предназначена в первую очередь для ученых-исследователей, но будет полезной и для взрослых читателей (детских книг в библиотеке нет). Регистрация в библиотеке для граждан Украины бесплатна.

Адрес: Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, Klementinum 190, 110 00 Praha 1

При Skautský institut na Staromáku недавно открыли первую украинскую библиотеку на Staroměstské náměstí в Праге

Адрес: Malé náměstí 9/5

  • Детские книги, напечатанные в рамках программы Елены Зеленской «Книги без границ» также можно получить лично в консульстве Украины в Чехии.

Адрес: Charlese de Gaulla 27, Praha 6

 

Брно

Предлагает книги на украинском для детей и взрослых.

Адрес: Berglův palác, Moravské náměstí 690/15, 602 00

 

В течение лета украинские книги поступят также чешские школы и библиотеки во многих других чешских городах. О наличии книг спрашивайте у своего учителя или школьного библиотекаря.

 

Источник: book-institute.org.ua

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