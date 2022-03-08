Где в Чехии найти книги на украинском

Прага
В фондах Муниципальной библиотеки Праги хранится более 800 украинских книг для детей и взрослых. Некоторые из этих книг можно найти на полках с иностранной взрослой литературой и в отделе детской литературы в филиале, который находится рядом со станцией метро и трамвайной остановкой Staroměstská.
Адрес: Mariánské nám. 98/1, 110 00 Josefov
Зарегистрированные пользователи также могут заказывать книги онлайн для самовывоза в одном из 84 филиалов в Праге.
Библиотека имеет один из богатейших фондов украинских изданий — и классическую, и современную литературу. Библиотека предназначена в первую очередь для ученых-исследователей, но будет полезной и для взрослых читателей (детских книг в библиотеке нет). Регистрация в библиотеке для граждан Украины бесплатна.
Адрес: Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
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Центр «Світло»
При Skautský institut na Staromáku недавно открыли первую украинскую библиотеку на Staroměstské náměstí в Праге
Адрес: Malé náměstí 9/5
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Детские книги, напечатанные в рамках программы Елены Зеленской «Книги без границ» также можно получить лично в консульстве Украины в Чехии.
Адрес: Charlese de Gaulla 27, Praha 6
Брно
Предлагает книги на украинском для детей и взрослых.
Адрес: Berglův palác, Moravské náměstí 690/15, 602 00
В течение лета украинские книги поступят также чешские школы и библиотеки во многих других чешских городах. О наличии книг спрашивайте у своего учителя или школьного библиотекаря.
Источник: book-institute.org.ua
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