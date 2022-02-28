«Невидимые» ЛГБТ-мигранты в Чехии. Сколько их, включая беженцев? Как к ним относятся чехи и власти?

По данным чешских организаций и заинтересованных органов, перед войной в Украине просителей убежища и других форм защиты на основе преследований из-за ориентации было мало. Однако Тереза ​​Брунерова, выпускница отделения гендерных исследований Карлова университета, пришла к другому выводу: это неправда, что ЛГБТ+-мигранты не приезжают в Чехию, они просто становятся «невидимыми» для общества. Причина в их вдвойне сложном положении, усложняющем интеграцию. Однако многое может измениться с приходом украинских беженцев.

– Как вы находили респондентов для своего исследования ЛГБТ+-мигрантов?

– Это было сложно. Прежде всего следует сказать, что мое исследование было сосредоточено на мигрантах из среднего социального класса, которые имели средства, чтобы приехать в Чехию на учебу или работу и были полны решимости остаться здесь в силу своего положения на родине. Их сексуальная ориентация и гендерная идентичность были не единственными причинами эмиграции, часто к ним добавлялись политические и экономические мотивы. Этим респондентам было несложно попасть в Европу. Я провела 8 глубинных интервью с геями, лесбиянками, пансексуалами и квирами из африканских, арабских и постсоветских стран в возрасте от 20 до 28 лет. Лишь двое из них подали прошения о предоставлении убежища в Чехии, остальные остались благодаря учебным или рабочим визам.

– Вы имеете представление, сколько мигрантов, приезжающих в Чехию, в качестве причины ссылаются на свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность?

– Нигде нет таких цифр. Пожалуй, статистику ведет только Великобритания. (...) Часто бывает, что это не единственная мотивация миграции. По информации от вовлеченных организаций, таких случаев может быть несколько сотен. (...)





– Почему они решают ехать в Чехию?

– Сексуальная ориентация и гендерная идентичность признаются международными документами, ратифицированными Чешской Республикой, законными причинами для миграции. Однако в национальном законодательстве об этом прямо не говорится. В нем упоминается, что защита может быть предоставлена ​​уязвимым группам, которые каким-то образом преследуются в странах своего происхождения, и именно так обычно воспринимаются мигранты ЛГБТ+.

– И этого достаточно? Потому что Польша или Венгрия тоже ратифицировали такие конвенции, но туда ЛГБТ+ не спешат ехать...

– Большую роль играет информация из социальных сетей и Интернета в целом. Чехия может вводить в заблуждение, поскольку она считается одной из самых атеистических стран, что наводит некоторых ЛГБТ+-мигрантов на мысль, что здесь они почувствуют себя свободнее. Они причисляют Чехию к Западной Европе, и она фигурирует в их представлениях как страна «освобождения» для ЛГБТ+. Только приехав сюда, они узнают, что чехи представляют собой относительно традиционное гетеронормативное общество (...).

– Никто из ваших респондентов не наводил справки, как обстоят дела с равным браком для всех, усыновлением или сменой пола?

– Важно понимать, что если они и решают эмигрировать, то действительно из стран, где ЛГБТ+ преследуются. И это могут быть не только штрафы, но и тюрьма, и расстрелы. Так что человек не думает о том, куда бы поехать, чтобы потом растить детей, иметь возможность жениться или выйти замуж, а бежит туда, где он может быть свободен. Однако при этом каждый понимает свободу по-своему и, как правило, это нечто отличное от того, что мог бы представить себе чешский член сообщества ЛГБТ+. Уже тот факт, что он может безнаказанно держать партнера за руку, целовать и т. д., имеет для него большое значение. В культурной среде, откуда он пришел, он не мог бы даже представить, что однажды у него будет ребенок или он женится.

– Поддерживают ли они какие-либо контакты со своими родственниками в стране происхождения?

– Обычно они не говорят открыто о своей жизни в Чехии. Зачастую они даже не выходят на связь, а иногда только по телефону, и даже если встречаются с семьей на отдыхе в другой стране, то не рассказывают о том, как живут. Несмотря на то, что большинство перед отъездом из страны раскрыли родным правду о себе, приезд в Чехию они воспринимают как начало новой жизни и не хотят ничего объяснять родителям на расстоянии, так как убеждены, что их все равно не поймут. Поэтому они предпочитают разделять жизнь там и здесь.

– Сталкивались ли ваши респонденты с дискриминацией или двойной дискриминацией по признаку ориентации, цвета кожи или этнической принадлежности после прибытия в Чешскую Республику?

– Причиной стигматизации или даже дискриминации в Чешской Республике были в первую очередь раса, цвет кожи, национальность и этническая принадлежность, а также религиозная принадлежность, которую другие предполагают на основе цвета кожи. Из-за сексуальной ориентации дискриминации подвергаются реже. Ведь то, что видно на первый взгляд, это именно физические отличия, например другой цвет кожи.

Они все столкнулись со словесными атаками, а некоторые даже с физическими.

– На кого-то из них нападали в Чехии?

– Да. Они даже обращались в полицию, но безрезультатно. Один из инцидентов произошел в баре, когда на человека, о котором идет речь, напали без предупреждения именно из-за его происхождения. Полицейские приехали, но вопрос не решили. Прикрыли дело, написав, что была пьяная драка, хотя у пострадавшего имелись свидетели.

– Что еще объединяет ЛГБТ+-мигрантов?

– Дискриминация по признаку происхождения — это во-первых. Во-вторых, сложная интеграция именно из-за сексуальной ориентации и гендерной идентичности. У этих людей нет желания и необходимости вступать в сообщество мигрантов. В то же время они не чувствуют необходимости быть частью местного сообщества ЛГБТ+, потому что они необязательно разделяют одни и те же ценности. Они оказываются где-то посередине, когда нет возможности интегрировать их в чешское общество так, чтобы им было комфортно.

– То есть все респонденты упоминали чувство одиночества?

– Они говорили конкретно об изоляции и одиночестве. У них больше проблем с языковым барьером, чехи обычно не очень любят говорить по-английски, и мигрантам в этой ситуации непросто выучить чешский. Точно так же мы можем говорить о культурном барьере. По их словам, чехи довольно замкнуты, что может быть как преимуществом, так и недостатком.

– Как ЛГБТ+ оценивают подход властей Чехии?

– По словам опрошенных, сопереживания со стороны чешских ведомств они не ощутили. Но это не значит, что все этим недовольны. Некоторым «особый» подход вовсе не нужен, а иногда и неприятен.

– Но если чиновники спрашивают о личных, интимных делах, доказательствах ориентации или преследовании из-за ориентации, то они должны проявлять деликатность?

– Да. Важно спросить, например, как человек хочет, чтобы к нему обращались. В Германии такие разговоры уже проводят дружественные к ЛГБТ+ консультанты, и мигранты могут обратиться к тому, кто будет ближе всего к ним по их ориентации и идентичности. Насколько я знаю, в Чехии ничего подобного нет.

– Как подтверждается сексуальная ориентация и гендерная идентичность перед чешскими властями?

– Чехия до сих пор упоминается в профессиональных текстах как первая страна, внедрившая метод фаллометрии в этой области. Однако с 2010 года такая проверка больше не используется. Доказательства большей частью основаны на различных документах, фотографиях, видео. Чиновники много внимания уделяют документам, подтверждающим преследование заявителя, или статьям или фотографиям с демонстраций, где был заявитель, касающихся прав ЛГБТ+. Проблема, если у мигранта ничего подобного нет, потому что он еще не выехал. Тогда власти настроены скептически и могут отклонить заявку. В Германии ряд заявлений оцениваются как ложные. Но действительно ли это ложь, сказать невозможно, потому что это может быть просто человек, который поздно совершил камин-аут, может быть, даже женился и завел детей под давлением общества, но его сексуальная ориентация и идентичность на самом деле отличны от гетеронормативных.

– Основываясь на своем опыте, ваши респонденты порекомендовали бы Чехию своим ЛГБТ+-знакомым как подходящее место для переезда?

– Я думаю да. Чехия все же более свободная страна для ЛГБТ+, хотя здесь, например, нельзя сыграть свадьбу.

– В Германии есть специальные интеграционные группы для ЛГБТ+. В Чехии такого нет?

– Такая тема поднялась только с приездом ЛГБТ+ мигрантов из Украины. Когда я брала интервью у некоммерческих организаций для своего исследования, с самого начала мои вопросы были напрямую связаны с украинскими беженцами. Когда я спросила о мигрантах из Украины, которые приезжали до войны, мне ответили, что их здесь было мало и этому не приходилось уделять столько внимания. Но проблема в том, что для системы такие мигранты часто становятся почти «невидимыми». Сейчас, в силу обстоятельств, ситуация меняется. Пока нет ни некоммерческой организации, посвященной теме, ни долгосрочного проекта, но уже есть первая ласточка — деятельность ассоциации Transparent, которая хочет предоставлять свои услуги и транс-людям из числа иммигрантов. Есть свои планы и у Prague Pride.

– Что особенного в положении украинских ЛГБТ+-мигрантов?

– В случае с беженцами это скорее вопрос времени, но я убеждена, что организации должны заботиться о положении ЛГБТ+-мигрантов. В настоящее время, например, за украинской беженкой не может приехать ее партнерша из России, так как из-за законодательства неприменима схема по воссоединению семьи. Это лишь один пример проблем, с которыми здесь сталкиваются беженцы из числа ЛГБТ+. Через полгода, когда у нас будут оценочные данные, мы будем лучше ориентироваться в теме и, может быть, начнем действовать в этом направлении.

Источник: hatefree.cz

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