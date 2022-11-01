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Сексизм в университете и на работе в Чехии. Вопрос читателям 420on

Сексизм в университете и на работе в Чехии. Вопрос читателям 420on

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 декабря
10:37
2137
Дорогие читательницы 420on, недавно мы выпустили материал про сексизм в чешских университетах, неоднократно всплывала и тема неравной оплаты труда в чешских фирмах, а в розыск объявляются преступники, которые так или иначе представляют опасность для женщин и других менее защищенных групп населения. В связи с этим редакция 420on хотела бы узнать мнение из первых уст читателей и читательниц, которое может стать полезным предостережением для остальных или, наоборот, поддерживающей/успокаивающей информацией, например, для планирующих переезд в Чехию.

Сексизм в университете и на работе в Чехии. Вопрос читателям 420on

Расскажите, насколько вам комфортно находиться в Чехии. Чувствуете ли вы себя здесь в безопасности? Ваши письма помогут составить полную картину положения женщин в чешском обществе.

Что можно рассказать в письме:

– Чувствовали ли вы когда-нибудь дискриминацию по половому признаку на работе/в университете в Чехии? В чем это выражалось? Что вы предприняли и обращались ли куда-либо? Как отреагировали официальные ответственные органы?

– Если сравнивать Чехию и страну, откуда вы приехали, — почувствовали ли вы разницу в ощущении опасности/безопасности? Подвергались ли вы нападкам, кибершантажу или нападению в Чехии? 

– Приходилось ли вам получать нежелательные замечания/знаки внимания в свою сторону на основании того, что вы женщина? В чем это выражалось? Испытывали ли вы давление со стороны вышестоящих лиц, которые принуждали вас к нежелательным действиям?

Если вы мужчина, но вам есть что рассказать об опыте близких вам людей, — тоже пришлите нам свой рассказ.

 

Присылайте нам письма на [email protected]

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