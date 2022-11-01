Сексизм в университете и на работе в Чехии. Вопрос читателям 420on

Расскажите, насколько вам комфортно находиться в Чехии. Чувствуете ли вы себя здесь в безопасности? Ваши письма помогут составить полную картину положения женщин в чешском обществе.
Что можно рассказать в письме:
– Чувствовали ли вы когда-нибудь дискриминацию по половому признаку на работе/в университете в Чехии? В чем это выражалось? Что вы предприняли и обращались ли куда-либо? Как отреагировали официальные ответственные органы?
– Если сравнивать Чехию и страну, откуда вы приехали, — почувствовали ли вы разницу в ощущении опасности/безопасности? Подвергались ли вы нападкам, кибершантажу или нападению в Чехии?
– Приходилось ли вам получать нежелательные замечания/знаки внимания в свою сторону на основании того, что вы женщина? В чем это выражалось? Испытывали ли вы давление со стороны вышестоящих лиц, которые принуждали вас к нежелательным действиям?
Если вы мужчина, но вам есть что рассказать об опыте близких вам людей, — тоже пришлите нам свой рассказ.
Присылайте нам письма на [email protected]
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