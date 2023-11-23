ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

3 совета, как правильно попросить работодателя увеличить зарплату

Новости 420on
25 ноября 2023
16:00
2382
​Как просить об увеличении зарплаты? И где появляются возможности для дополнительного дохода? Рассказывает эксперт по рынку труда Томаш Эрвин Домбровски из компании LMC.
Хотя сейчас компании нанимают на 20% меньше людей, чем в прошлом году, крупных увольнений не предвидится. По оценкам аналитика LMC Томаша Эрвина Домбровски, в этом году повышение заработной платы коснется не только новых сотрудников.

«Многие компании планируют увеличивать зарплату действующим сотрудникам. Темпы роста заработной платы немного ускоряются по сравнению с прошлым годом, они составят от 6 до 9%», — говорит аналитик кадрового агентства LMC.

Тем не менее сотрудники все равно смогут в среднем купить на 10% меньше товаров и услуг, чем год назад. В ноябре инфляция в Чехии составила 16,2%, а в реальном выражении заработная плата упала больше всего с 90-х годов.

«Готовность к повышению заработной платы среди компаний сохраняется. Во время ковида они усвоили урок, когда экономили на людях, а потом через полгода были проблемы с набором сотрудников», — напоминает Домбровски.

Согласно опросу агентства LMC, которое управляет порталами jobs.cz и prace.cz, более половины людей с трудом сводят концы с концами за счет своих доходов. У 20% очень серьезные финансовые проблемы, и примерно 10% населения — должники, с которыми работают судебные исполнители.

Как просить об увеличении зарплаты?
Просто экономить и жить на одну зарплату в Чехии зачастую уже недостаточно, поэтому люди ищут подработку. По данным LMC, около 25% сотрудников имеют дополнительный доход, а еще 21% планируют найти подработку.

Еще один вариант — попытаться попросить повышения зарплаты у нынешнего работодателя. «Те, кто не решается об этом просить, не получают прибавки к зарплате. Здесь так не принято», — говорит Домбровски. В более выгодной ситуации находятся те, кто меняет место работы раз в несколько лет.

«По прошествии 5–10 лет люди попадают в так называемую “золотую клетку”. Они усвоили все, что можно, они уже выросли в компании и уже не так часто ведут переговоры. Растет фрустрация, но снижается готовность что-то с этим делать», — описывает аналитик типичную ситуацию.

Знаете ли вы свою рыночную стоимость?
Есть хорошие и плохие времена, чтобы поднять тему более высокой зарплаты. Лучше всего говорить о повышении, когда зарплата не повышалась уже пару лет.

Аналитик также рекомендует проанализировать, сколько на самом деле стоит сотрудник на рынке. «Поищите на порталах вакансий, сколько получают люди за сопоставимую работу. Примерно в 40% вакансий указана зарплата», — советует эксперт.

Недостаточно ссылаться только на рост цен. «Не стоит ожидать, что компания компенсирует инфляцию», — отмечает Домбровски. На встрече с начальником лучше подготовить аргументы о том, какую пользу вы принесли компании в последнее время, сколько денег для нее заработали или какие проекты планируете в ближайшем будущем.

«Апокалипсиса на рынке труда пока не происходит», — отмечает Томаш Эрвин Домбровски. На порталах предлагается на 15–20% меньше вакансий, чем год назад, когда спрос на людей был рекордно высоким. Таким образом, рынок труда возвращается к доковидным уровням. Людей, ищущих работу, стало немного больше.

Источник: seznamzpravy.cz
зарплата работа Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
24 НОЯБРЯ 2023
18:00
19479
ЖИЗНЬ
5 СЛУЧАЕВ ДТП В ЧЕХИИ, КОГДА СТРАХОВАЯ НЕ ОПЛАЧИВАЕТ УЩЕРБ. ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ?
23 НОЯБРЯ 2023
18:12
2789
ЖИЗНЬ
ГДЕ ИСКАТЬ ЗАЯВКИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ СТРАХОВКИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ PVZP
23 НОЯБРЯ 2023
13:30
1355
ЖИЗНЬ
ГДЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ЗАБАСТОВКИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ШКОЛ 27 НОЯБРЯ?
23 НОЯБРЯ 2023
11:30
3986
ЖИЗНЬ
В ПРАГЕ ПОСТРОЯТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПАРК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
14:00
В Чехии хотят принять новый закон и гарантировать тысячи квартир для нуждающихся
12:00
В каком случае вы имеете право на постоянную регистрацию в Чехии даже без согласия арендодателя
11:30
В Киев прибыли главы чешского парламента и Сената. СМИ сообщили о самом массированном ударе российских беспилотников с начала войны
10:30
«Роберт, друг мой, как я рад тебя видеть!» — Фицо упал в объятия Земана
09:00
Система выдачи разрешений на строительство в режиме онлайн под угрозой
23:00
Влади («Каста») в Праге 21 декабря
21:30
Мэр Праги намерен признать недействительными знаки, запрещающие въезд в Старый город
21:00
На Карловом мосту можно будет вновь встретить фонарщика
20:00
Банки удорожают услуги SMS-подтверждения. Что изменится?
19:00
«Дайте мне другого инструктора!» Сменить автошколу можно, но некоторые не хотят возвращать деньги