Все, что вы хотели о страховках для ВНЖ в Чехии

Чтобы получить свою первую долгосрочную визу или продлить текущий тип пребывания, нужна страховка. Если вы не гражданин ЕС или не близкий родственник гражданина ЕС, то вам потребуется комплексная страховка. В моменты, когда вам нужно получить свою первую долгосрочную визу или продлить текущий тип пребывания — это и студенты, и предприниматели, и те, кто, например, переходит с одного места работы на другое (в промежуток госстрахование не действует), то самой часто советуемой страховкой является PVZP.

Самая дорогая, но самая качественная страховка PVZP: Таблица стоимости у нашего страхового специалиста Оксаны Мансуровой

На какой период ее стоит покупать?

Максимальный срок, на который можно приобрести страховку, — 5 лет, а минимальный — 4 месяца. Впрочем, если есть возможность, всегда стоит заключать контракт на максимально долгий срок. Во-первых, так вы больше защищены с медицинской точки зрения. Если у человека вдруг появится заболевание, то его будут лечить, пока длится текущая страховка. При приобретении дальнейшей страховки (а любое якобы «продление» — это на самом деле новый контракт, даже если вы остаетесь у той же страховой) эта хроническая болезнь уже лечиться не будет. По крайней мере это точно не будет стоить столько же, сколько вы платили до постановки диагноза, но больше.





Во-вторых, так вы увеличиваете свои шансы получения визы/ВНЖ. Срок разрешения для любого типа пребывания всегда ограничивается сроком страховки. То есть, если вы получаете визу предпринимателя, максимально возможный срок которой 2 года, а страховка у вас на 4 месяца, то, будьте уверены, ВНЖ вам урежут до 4-х месяцев.

Вы боитесь, что купите страховку на 2–5 лет, а она вам не понадобится

«Хорошо, — говорите вы. — Допустим, я послушаю ваш совет и куплю страховку на 2, 3 года или даже на 5 лет. А вдруг я получу ПМЖ и мне уже понадобится не коммерческая страховка для иностранцев, а VZP?»

Не все это знают, но стоимость страховки можно вернуть!





Например, как только вы получили ПМЖ и зарегистрировались в VZP, вы можете составить со своим агентом бланк расторжения договора. Для этого нужно принести подтверждение о регистрации в VZP и карточку страхования PVZP. В зависимости от того, пользовались вы страховкой или нет, вам посчитают сумму возврата средств за вычетом 20% за расторжение договора.





В чем же плюсы комплексного страхования PVZP?

PVZP принимает большое количество клиник и врачей. Там где нет договора, вас примут с оплатой, после чего вы получите возврат. Больше ни в одном месте ни один зубной и один ни один гинеколог не скажет вам, что с вашей страховой он не сотрудничает. А такое частенько случалось с прошлыми дешевыми страховками, когда пациентам отказывали в обслуживании. Самая широкая сеть покрытия врачей и клиник. Но звонить в службу ассистенции все равно надо! Об этом мы писали в прошлой статье. По страховке PVZP в ассистенции вам обязаны предоставить список ближайших врачей в зависимости от места жительства. За рецептурные лекарства вы заплатите ровно столько же, сколько чехи с аналогичной государственной страховкой. Время от времени появляются специальные акции. Есть графа «надстандарт» — это сумма, которая выделяется вам на расходы, связанные со здоровьем, например витамины или контрацептивы.

Где купить такую страховку, если вы не знаете чешского?





Можно пойти напрямую в страховую, а можно обратиться к страховому агенту . На самом деле выигрыш от обращения непосредственно в страховую компанию невелик, точнее, его нет.

А вот если подобрать хорошего страхового агента, вы снимете с себя половину головной боли, связанной с оформлением страховки, а также со всеми процессами, которые возникают во время ее использования или даже расторжения страхового договора.





Во-первых, нет разницы в цене. Страховой агент обязан продавать комплексную страховку PVZP по такой же цене, как сама страховая. Он получит вознаграждение от PVZP, а вы (совершенно бесплатно) — надежное связующее звено между собой и страховой.





Во-вторых, он расскажет все нюансы. Со страховым агентом можно договориться и об оформлении в выходной или праздничный день, в отличие от обычного сотрудника отделения страховой компании.

В-третьих, страховой агент становится вашими глазами и руками в мире страхования и возмещения средств, и вы не тратите весь выходной день, пытаясь найти в интернете нужного врача.

Как выбрать страхового агента





Лучше всего выбирать страхового агента по отзывам и спектру услуг, который он предоставляет. Здесь важно, чтобы он внушал вам доверие и снимал с вас как можно больше проблем. Например, наш эксперт по страхованию Оксана Мансурова предлагает клиентам максимальные выгоды при минимальных усилиях со стороны клиента:

Оформление в тот же день Выезд на дом для оформления при предварительной договоренности Все виды консультаций для постоянных клиентов





«Хороший страховой агент, по крайней мере планка, который мы стараемся соответствовать, — это ваше надежное плечо и рука помощи в экстренных ситуациях. Быть на связи круглые сутки, позвонить для вас в ассистенцию, подобрать врача, заполнить бланк на возврат средств за рецептурные лекарства, вызвать вам скорую и даже приехать к вам лично — это далеко не полный перечень услуг, который мы предоставляем клиенту, — говорит Оксана Мансурова. — Порой обращаются с просьбой ускорить прием к врачу, и мы помогаем даже с этим».





Страховой агент подскажет вам самые выгодные условия в зависимости от вашей ситуации. Он должен уметь понимать медицинские потребности клиента и выстраивать коммуникацию со службой ассистенции страховой компании.

Как заключить договор на комплексное страхование клиенту, у которого есть хроническое заболевание?

Обо всех болезнях лучше говорить честно, откровенно и сразу — от этого зависит стоимость вашей страховки, если вы хотите, чтобы она покрывала лечение этой болезни. Если не хотите повышать цену, то можно договориться, чтобы стоимость страховки была обычной, а болезнь занести в исключение. Естественно, в таком случае вы понесете все расходы самостоятельно.



Подведем итоги:





– Кому нужно комплексное страхование? Абсолютно всем иностранцам, кто не является гражданином другой страны ЕС или близким родственником гражданина ЕС, кто не трудоустроен на HPP и не обладает страховкой VZP, покрываемой работодателем.





– На какой срок? На всю длительность ваших визы/ВНЖ и дольше.





– Что будет, если не приобрести комплексное страхование?

Во-первых, вы не сможете собрать документы, нужные для получения визы или ВНЖ, так как страховка — обязательный пункт. Во-вторых, если вы хоть день пробудете на территории Чехии без страхования (и без страхования от работодателя), есть большой риск получить штраф.



