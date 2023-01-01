Как (не) лишиться пенсии в Чехии? Проверьте, не забыл ли начальник записать ваш стаж

Тех, кто выйдет на пенсию, может ожидать очень неприятный сюрприз. Камень преткновения лежит в основе пенсионных расчетов — в записях о том, как долго человек работал и за какие деньги. Нередко заявители обнаруживают в записях «пробелы» на долгие годы, когда, по мнению государства, они ничего не делали. А это может существенно повлиять на саму возможность выхода на пенсию и на ее размер. Поговорим, как обнаружить ошибку и что делать.

Будь то обучение в старших классах, период ухода за ребенком, военная служба или работа по найму, во многих случаях претендент на пенсию может обнаружить, что о нем «забыли». Работодатель не отчитался или не уплатил взносы, или период учебы либо ухода за ребенком/иждивенцем отсутствует в документах. В крайних случаях это может привести к тому, что человек не сможет достичь минимального предела для получения права на пенсию по старости, который в настоящее время составляет 35 лет участия в пенсионном страховании.

Если люди хотят заранее выяснить, все ли в их документах соответствует действительности, они могут подать заявление на получение так называемого информационного пенсионного листа. Аналогичную функцию выполняет новое информационное пенсионное приложение (IDA — Informativní důchodová aplikace), которое, помимо калькулятора для расчета будущей пенсии, также показывает информацию, зафиксированную социальными органами. Оно также позволяет заполнить недостающие данные вручную, чтобы сделать расчет более точным.

Однако даже заполнение недостающих данных в приложении не решает главную трудность, так как носит лишь информационный характер. Если человек обнаружит пробелы в записях о себе, придется постараться, чтобы их устранить.

Бывает, что пропуск в данных немал: например, это не просто неучтенные года учебы (до 2010 года) и пара лет, в течение которых работодатель не предоставил в социальную администрацию подтверждающие документы, а данные за десять лет и более.

В нынешней пенсионной системе важно восстановить каждый неучтенный год. В итоге недостающие данные могут быть подтверждены задним числом, и государство компенсирует разницу в пенсии застрахованного лица в течение пяти лет после того, как заявителю удастся заполнить недостающие части записей.

Существует несколько возможностей дополнить записи, причем учитываются и крайне плачевные случаи утери данных. Может случиться так, что компания, в которой застрахованное лицо работало двадцать лет назад, давно исчезла, бывший работодатель не выходит на связь, а у бывшего работника нет необходимых документов. Однако даже в таких случаях есть решение: период страхования будет помечен как исключительный. Аналогичная процедура применяется, например, в случае военной службы или болезни, то есть этот период включается в страхование, но недостающий заработок не учитывается, что позволяет не «размывать» средний заработок и тем самым не уменьшать будущую пенсию.

Основным документом является так называемый пенсионный стаж, который должен оформлять работодатель. В случае отсутствия справки местное управление социального обеспечения после уведомления попытается связаться с работодателем, но это может сделать и сам работник. Если, например, предприятие закрылось или работодатель не выходит на связь, наступает этап расследования и заполнения записей на основании дополнительных документов.

В случае трудоустройства все также зависит от периода, за который пропали данные. Для расчета пенсии учитывается только заработок с 1986 года, до этого учитывается лишь период страхования. В связи с этим необходимо предоставить только документы, подтверждающие трудовую деятельность, такие как трудовой договор, справка с работы, табель учета рабочего времени или другие документы. Затем, начиная с 1986 года, необходимо также предоставить документы, касающиеся размера дохода, например расчетные листы или справки о заработной плате.

Более строгие правила применяются с 1996 года, когда необходимо подтвердить фактическое место работы или предоставить справку от врача о нетрудоспособности. Решение предлагается даже в том случае, если застрахованное лицо или социальная администрация не могут получить необходимые документы. Доказательством занятости может служить свидетельство двух бывших коллег, которые подписывают соответствующее заявление под присягой.

То же относится и к учебе.

Опять же, это зависит от времени, когда она проходила. После 2010 года учеба не включается в период страхования, между 1996 и 2010 годами — только первые шесть лет учебы после достижения совершеннолетия, а до 1996 года — также период после обязательного школьного образования до 18 лет. Таким образом, подтверждение обучения может быть представлено в различных случаях в виде аттестата об окончании школы, годового аттестата, школьного отчета, диплома или справки о продолжительности обучения. ČSSZ более подробно описывает способы дополнения записей в случае военной службы или ухода за ребенком, например, здесь

Источник: echo24.cz

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