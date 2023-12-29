Калькулятор пенсии в Чехии. Проверьте сейчас, сколько будете получать в старости

Важно! Будь то обучение в старших классах, период ухода за ребенком, военная служба или работа по найму, во многих случаях претендент на пенсию может обнаружить, что о нем «забыли». Работодатель не отчитался или не уплатил взносы, или период учебы либо ухода за ребенком/иждивенцем отсутствует в документах. В крайних случаях это может привести к тому, что человек не сможет достичь минимального предела для получения права на пенсию по старости, который в настоящее время составляет 35 лет участия в пенсионном страховании.

сколько вы уже «заработали» на данный момент, а также сколько лет вам осталось до пенсии. Оно также позволяет заполнить недостающие данные вручную, чтобы сделать расчет более точным.



Информационное пенсионное приложение Чешского управления социального обеспечения (IDA)



Какова основная цель услуги IDA?

IDA — это услуга электронного портала ČSSZ, которая позволит получить ответы на основные вопросы практически каждого человека: будет ли он иметь право на пенсию по старости, когда и в каком размере. Кроме того, услуга ответит на вопросы, что еще нужно сделать, чтобы получить право на пенсию по старости, то есть, в частности, сколько лет мне нужно для достижения пенсионного возраста или чтобы набрать необходимый страховой стаж.



Чтобы ответить на все эти вопросы IDA использует данные о страховых периодах и базах оценки (включая исключенные периоды), установленных в документах ČSSZ (Чешской службы социального обеспечения). Исключенный период - это так называемое время, когда нет заработка, например, период временной работы нетрудоспособности, период получения пенсии по инвалидности при инвалидности третьей степени, период ухода за ребенком до 4 лет или ухода за иждивенцем и т. д.



Как я могу зарегистрироваться в службе IDA?

Чтобы воспользоваться онлайн-услугами электронного портала ČSSZ вам необходимо войти в систему. Идентификация при входе в систему гарантирует, что конкретное лицо имеет доступ к определенным услугам. Для индентификации рекомендуется служба





Безопасно ли использование сервиса IDA (персональные данные загружаются в систему)?

Использование сервиса IDA безопасно. Услуга IDA запущена в среде электронного портала ČSSZ. Поскольку она работает с личными данными застрахованных лиц, то доступ к ней имеют только те лица, которые имеют электронную идентификацию. Это в целом гарантирует, что гражданин может быть идентифицирован в интернет-среде без его личного присутствия. Идентификация осуществляется не самим ČSSZ, а Национальным пунктом идентификации и аутентификации, которая предлагает довольно широкий спектр возможностей для идентификации личности в электронном мире. Можно использовать например, банковскую идентификацию, когда для входа на электронный портал используются данные для входа в Интернет.



Какие новые данные предоставит мне услуга IDA?

Уникальность сервиса заключается, прежде всего, в ответе на основные вопросы пользователя сервиса, а именно вся ли информация отражена в пенсионном листе. Сервис также позволяет ввести выбранные периоды замены страхового стажа или периоды работы или

самозанятости, которых еще нет в записях ČSSZ.



Цель состоит в том, чтобы показать информацию об общем периоде страхования и оценку размера пенсии по старости как можно более реалистично.



В каком возрасте я могу воспользоваться услугой IDA?

Услуга IDA предназначена для всех застрахованных лиц в возрасте от 19 лет и старше или после того, как они отработали не менее одного года пенсионного стажа. Однако в первую очередь она предназначена для застрахованных лиц трудоспособного возраста, то есть 30 лет и старше.



Дает ли услуга IDA указание на возможный досрочный выход на пенсию?

Приложение рассчитывает возраст выхода на пенсию в зависимости от пола и, в случае женщины, от количества воспитанных детей.

В нем не указывается дата, когда застрахованное лицо может выйти на пенсию досрочно, а также дата окончания требуемого периода страхования. Право на пенсию по старости возникает только при выполнении всех условий. Если человек имеет 35 лет страхования в возрасте 55 лет, он все равно не будет иметь права на пенсию по старости до достижения пенсионного возраста.



Зачем заполнять данные о детях в информационном пенсионном заявлении?

Данные о количестве воспитываемых детей - это одни из тех данных, которых обычно нет в базе данных. Таким "недостающим" периодом является также время обучения в средней школе или университете, а для мужчин - период военной или гражданской службы. Информация о количестве воспитанных детей заполняется только женщинами (автоматически устанавливается значение 0), в случае мужчин расчет производится сразу. Эта информация необходима как для определения пенсионного возраста женщины, так и для оценки времени ухода за ребенком до 4 лет в качестве пенсионного страхования.



Засчитывается ли период учебы в страховой стаж для выхода на пенсию? И влияет ли учеба на размер пенсии? Имеет ли значение, в каком году я учился?

Обучение до 2010 года обычно считается так называемым замещающим страховым периодом. Это означает, что за это время не оплачивается социальным обеспечением, но оно все равно учитывается при для расчета пенсии по старости. Однако очень важно, в какой период происходило обучение.



Все ли года учитывает приложение? Если люди хотят заранее выяснить, все ли в их документах соответствует действительности, они могут подать заявление на получение так называемого информационного пенсионного листа . Аналогичную функцию выполняет новое информационное пенсионное приложение (IDA — Informativní důchodová aplikace), которое, помимо калькулятора для расчета будущей пенсии, также показывает информацию, зафиксированную социальными органами и отобразить,Оно также позволяет заполнить недостающие данные вручную, чтобы сделать расчет более точным.IDA — это услуга электронного портала ČSSZ, которая позволит получить ответы на основные вопросы практически каждого человека: будет ли он иметь право на пенсию по старости, когда и в каком размере. Кроме того, услуга ответит на вопросы, что еще нужно сделать, чтобы получить право на пенсию по старости, то есть, в частности, сколько лет мне нужно для достижения пенсионного возраста или чтобы набрать необходимый страховой стаж.Чтобы ответить на все эти вопросы IDA использует данные о страховых периодах и базах оценки (включая исключенные периоды), установленных в документах ČSSZ (Чешской службы социального обеспечения). Исключенный период - это так называемое время, когда нет заработка, например, период временной работы нетрудоспособности, период получения пенсии по инвалидности при инвалидности третьей степени, период ухода за ребенком до 4 лет или ухода за иждивенцем и т. д.Чтобы воспользоваться онлайн-услугами электронного портала ČSSZ вам необходимо войти в систему. Идентификация при входе в систему гарантирует, что конкретное лицо имеет доступ к определенным услугам. Для индентификации рекомендуется служба Identity občana . Вы также можете войти в систему через ящик данных «датова схранка».Использование сервиса IDA безопасно. Услуга IDA запущена в среде электронного портала ČSSZ. Поскольку она работает с личными данными застрахованных лиц, то доступ к ней имеют только те лица, которые имеют электронную идентификацию. Это в целом гарантирует, что гражданин может быть идентифицирован в интернет-среде без его личного присутствия. Идентификация осуществляется не самим ČSSZ, а Национальным пунктом идентификации и аутентификации, которая предлагает довольно широкий спектр возможностей для идентификации личности в электронном мире. Можно использовать например, банковскую идентификацию, когда для входа на электронный портал используются данные для входа в Интернет.Уникальность сервиса заключается, прежде всего, в ответе на основные вопросы пользователя сервиса, а именно вся ли информация отражена в пенсионном листе. Сервис также позволяет ввести выбранные периоды замены страхового стажа или периоды работы илисамозанятости, которых еще нет в записях ČSSZ.Цель состоит в том, чтобы показать информацию об общем периоде страхования и оценку размера пенсии по старости как можно более реалистично.Услуга IDA предназначена для всех застрахованных лиц в возрасте от 19 лет и старше или после того, как они отработали не менее одного года пенсионного стажа. Однако в первую очередь она предназначена для застрахованных лиц трудоспособного возраста, то есть 30 лет и старше.Приложение рассчитывает возраст выхода на пенсию в зависимости от пола и, в случае женщины, от количества воспитанных детей.В нем не указывается дата, когда застрахованное лицо может выйти на пенсию досрочно, а также дата окончания требуемого периода страхования. Право на пенсию по старости возникает только при выполнении всех условий. Если человек имеет 35 лет страхования в возрасте 55 лет, он все равно не будет иметь права на пенсию по старости до достижения пенсионного возраста.Данные о количестве воспитываемых детей - это одни из тех данных, которых обычно нет в базе данных. Таким "недостающим" периодом является также время обучения в средней школе или университете, а для мужчин - период военной или гражданской службы. Информация о количестве воспитанных детей заполняется только женщинами (автоматически устанавливается значение 0), в случае мужчин расчет производится сразу. Эта информация необходима как для определения пенсионного возраста женщины, так и для оценки времени ухода за ребенком до 4 лет в качестве пенсионного страхования.Обучение до 2010 года обычно считается так называемым замещающим страховым периодом. Это означает, что за это время не оплачивается социальным обеспечением, но оно все равно учитывается при для расчета пенсии по старости. Однако очень важно, в какой период происходило обучение.

Сервис носит лишь информационный характер. Если человек обнаружит пробелы в записях о себе, придется постараться, чтобы их устранить.





Бывает, что пропуск в данных немал: например, это не просто неучтенные года учебы (до 2010 года) и пара лет, в течение которых работодатель не предоставил в социальную администрацию подтверждающие документы, а данные за десять лет и более.





В нынешней пенсионной системе важно восстановить каждый неучтенный год.



Можно ли восстановить данные задним числом?



В итоге недостающие данные могут быть подтверждены задним числом, и государство компенсирует разницу в пенсии застрахованного лица в течение пяти лет после того, как заявителю удастся заполнить недостающие части записей.



Что делать, если в приложении не хватает данных?





Существует несколько возможностей дополнить записи, причем учитываются и крайне плачевные случаи утери данных. Может случиться так, что компания, в которой застрахованное лицо работало двадцать лет назад, давно исчезла, бывший работодатель не выходит на связь, а у бывшего работника нет необходимых документов. Однако даже в таких случаях есть решение: период страхования будет помечен как исключительный. Аналогичная процедура применяется, например, в случае военной службы или болезни, то есть этот период включается в страхование, но недостающий заработок не учитывается, что позволяет не «размывать» средний заработок и тем самым не уменьшать будущую пенсию.





Основным документом является так называемый пенсионный стаж, который должен оформлять работодатель. В случае отсутствия справки местное управление социального обеспечения после уведомления попытается связаться с работодателем, но это может сделать и сам работник. Если, например, предприятие закрылось или работодатель не выходит на связь, наступает этап расследования и заполнения записей на основании дополнительных документов.





В случае трудоустройства все также зависит от периода, за который пропали данные. Для расчета пенсии учитывается только заработок с 1986 года, до этого учитывается лишь период страхования. В связи с этим необходимо предоставить только документы, подтверждающие трудовую деятельность, такие как трудовой договор, справка с работы, табель учета рабочего времени или другие документы. Затем, начиная с 1986 года, необходимо также предоставить документы, касающиеся размера дохода, например расчетные листы или справки о заработной плате.





Более строгие правила применяются с 1996 года, когда необходимо подтвердить фактическое место работы или предоставить справку от врача о нетрудоспособности. Решение предлагается даже в том случае, если застрахованное лицо или социальная администрация не могут получить необходимые документы. Доказательством занятости может служить свидетельство двух бывших коллег, которые подписывают соответствующее заявление под присягой.





То же относится и к учебе.



