Что нужно знать о воссоединении с семьей тем, кто живет в Чехии

Анастасия Князева 10 декабря 2023 20:00 16783

В этом видео эксперт Оксана Мансурова, специалист по страхованию иностранцев в Чехии, делится ценной информацией о воссоединении семьи с ближайшими родственниками: детьми и немощными родителями, а также с супругами и партнерами. Если вы сталкиваетесь с этими вопросами или вам предстоит процесс воссоединения, обязательно посмотрите!