Фоторепортаж: львы, жирафы и страусы в сафари-парке Двур Кралове

Посетить сафари-парк на автомобиле можно до конца сентября, потом главный сезон будет закрыт, как и доступ в сафари-парк. Зоопарк работает круглый год. Билет для взрослых стоит 290 крон, для детей до 15-ти лет — 230 крон. Чтобы посетить сафари на своем автомобиле, нужно приобрести отдельный билет, который действует целый день. Его стоимость составляет 370 крон. Купить билеты лучше заранее в онлайн-магазине зоопарка, иначе придется стоять в очереди. Если же вы решили посетить сафари-парк без личного автомобиля, можно воспользоваться специальным автобусом, который провезет вас по трассе, и вы сможете своими глазами увидеть диких животных, разгуливающих по дорогам парка. Удачного вам путешествия и хорошей погоды!