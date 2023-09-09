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Фоторепортаж: львы, жирафы и страусы в сафари-парке Двур Кралове
10 сентября 2023
20:00
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Сафари-парк Двур Кралове находится примерно в 130 километрах от Праги на территории одноименного зоопарка. Зебра, заглядывающая в окно автомобиля, жирафы в нескольких метров от вас, которые поедают листву с деревьев, перебегающий дорогу страус или львы, спящие в тени деревьев — все это старейший в Чехии сафари-парк Двур Кралове над Лабем.
Посетить сафари-парк на автомобиле можно до конца сентября, потом главный сезон будет закрыт, как и доступ в сафари-парк. Зоопарк работает круглый год. Билет для взрослых стоит 290 крон, для детей до 15-ти лет — 230 крон. Чтобы посетить сафари на своем автомобиле, нужно приобрести отдельный билет, который действует целый день. Его стоимость составляет 370 крон. Купить билеты лучше заранее в онлайн-магазине зоопарка, иначе придется стоять в очереди. Если же вы решили посетить сафари-парк без личного автомобиля, можно воспользоваться специальным автобусом, который провезет вас по трассе, и вы сможете своими глазами увидеть диких животных, разгуливающих по дорогам парка. Удачного вам путешествия и хорошей погоды!
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