«Мы не понимаем польских цен», — говорит глава Чешской ассоциации мясопереработчиков

Главная тема пищевой промышленности? Безусловно, цены. В то время как премьер-министр и министр сельского хозяйства обещают значительное снижение цен, производители продуктов питания в этом сомневаются.

«Я так не думаю, и я об этом говорил премьер-министру. Прежде всего мы ориентируемся на цены закупки сырья по данным немецкой биржи, а они значительно выросли. Так что в Чехии было самое дорогое мясо в истории. Влияет и курс чешской кроны, если он ослабевает, то мы дорожаем по сравнению с другими странами Европы. Растут цены на дизельное топливо, дорожает сырье, и нам необходимо повышать заработную плату», — сказал Пильчик. По его словам, мясники и пекари относятся к тем, кто обычно платит своим работникам меньше, и если они хотят удержать их в настоящее время, то должны повысить зарплаты.

Кроме того, производители сталкиваются с угрозой дальнейшего роста цен на электроэнергию. «Все скажут, что, например, электроэнергия — это разница в 2,50–3 кроны по сравнению с 2021 годом. Это 2,50 кроны для фермера, для бойни, для переработчиков и для трейдеров. Для одного продукта это сразу больше десяти крон. Надо считать во всей вертикали», — добавляет Пильчик, намекая, что обещать снижение цен в настоящее время нереально.

«Конечно, нет никаких причин для удешевления, я не вижу их сейчас с точки зрения прибыли: справиться с тем, что у тебя месяц в минусе и тысяча сотрудников, не так-то просто», — добавляет он.

Чрезмерная прибыль?

Пильчик также отвергает утверждение о том, что производители продуктов питания получили в прошлом году сверхприбыли. «Что такое сверхприбыль? У всех производителей продуктов питания во всем секторе есть проблема с энергией, с людьми. Я не говорю, что среди нас нет коллег, у которых продажи шли хорошо. Может быть, это связано с тем, что они вложили значительные средства в автоматизацию, что снизило их выплаты. В нашей мясной торговле есть две компании, которые обслуживают всю Европу, поэтому, может быть, на еврорынках можно было немного заработать. Но в Чехии сверхприбылей точно нет», — говорит он.

Он отреагировал на упоминаемые в СМИ примеры, например, когда компания Vodňanská drůbež увеличила чистую прибыль с 90 млн в 2021 году до 240 млн крон в 2022 году, Drůbežářské závody Klatovy также получили более высокую прибыль.

С другой стороны, есть и ряд компаний, которые «упали» в прошлом году. Среди них MP Krásno (с 99 до 27 млн крон), Kostelecké uzeniny, Animalco, Makovec, Krahulík или Maso Uzeniny Písek.

«Польские цены? Мы тоже не понимаем»

Большой проблемой всего продовольственного сектора являются цены со скидками. По текущим данным, более 64% товаров продается по акциям.

«На протяжении десяти, может быть, пятнадцати лет производители продуктов питания говорили с ритейлерами о необходимости следовать Англии, иметь 30% товаров на распродаже и 60% частных марок, но у нас этого не происходит», — говорит Пильчик. Он добавляет, что, например, в молочном сегменте до 90% товаров продается на распродажах. В мясных магазинах этот показатель приближается к 80%.

А шопинг в Польше — это, по мнению Пильчика, отдельная история. Северный сосед Чехии в последнее время превратился в крупный торговый центр, куда устремляются тысячи чехов из-за существенно более низких цен.

«Мы этого тоже не понимаем. Поляки покупают у нас животных — свинину — и переплачивают на чешском рынке. Но потом вдруг мясо в Польше дешевеет. Да, мы знаем, что у них есть значительные субсидии. Им уже удалось выторговать значительно более выгодные условия. Кроме того, у них нет социального налога и НДС на продукты питания. Это большая проблема. Даже у немцев НДС на продукты питания составляет 7%. И если они будут везде так субсидировать, то скоро поляки и немцы вытеснят нас с нашего рынка», — сказал Пильчик, добавив, что такая ситуация уже складывается. «Одна сеть мне прямо сказала: если вы не дадите мне эту цену, я куплю это в Польше», — сказал Пильчик.

Субсидии? Либо всем, либо никому

Напротив, чешское правительство сейчас говорит о сокращении субсидий, и никакой поддержки сельского хозяйства не планируется. «Я согласен, что субсидии все портят, но, пожалуйста, либо всем, либо никому. Испанцы за десять лет на 100% увеличили животноводство в Европе. В той самой Европе, где странам не разрешается субсидировать товары. Испанцы сейчас являются крупнейшими производителями свинины, а мы падаем».

По его словам, сложившаяся ситуация и действия правительства оказывают серьезное влияние на мелких специализированных производителей. «Например, количество специализированных мясных магазинов значительно сократилось. В Моравии я уже слышал о закрытии двух-трех таких предприятий с десятью-пятнадцатью сотрудниками», — добавляет он.

Он руководит семейным предприятием с многолетней историей и говорит, что никогда не видел более трудных времен.