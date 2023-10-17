Одна компания, десятки вакансий. Требования не соответствуют квалификации кандидатов

В Чехии самый низкий уровень безработицы в Европейском союзе — 3,6% в сентябре. По данным Чешского бюро труда, 263 000 человек искали работу, а вакансий было 282 000.

Энергетическая компания CEZ ищет более 260 работников по всей стране. Это могут быть как продавцы, так и сотрудники клиентских центров и технические специалисты.

Siemens предлагает 100 вакансий, в основном техников, инженеров-электриков и дизайнеров. Bosch ищет 60 человек, поставщик автомобилей Valeo — 40, Škoda Auto — 50. В основном это узкоспециализированные профессии.

Однако, по словам руководителя чешского отделения кадрового агентства Manpower Ярославы Резлеровой, требования компаний часто не соответствуют тому, что могут делать люди. Поэтому ключевое значение имеет переобучение.

Банки и страховые компании также не справляются с заполнением штатов. Хотя компания Česká spořitelna недавно объявила о сокращении нескольких сотен работников на вспомогательных должностях, она все еще ищет почти 90 новых сотрудников. В основном для филиалов в регионах. Персональный банкир в небольшом городе в первый год работы будет получать в среднем 37 000 крон в месяц с учетом премии. Это сопоставимо с зарплатой кассиров и складских работников в Lidl.

Другие финансовые учреждения также ищут новых сотрудников. В Komerční banka 130 вакансий, в банке Moneta — 80.

Яна Штеккерова, аналитик Komerční banka, считает, что ситуация на рынке труда должна улучшиться, если облегчить привлечение иностранных работников, которое до сих пор занимало очень много времени из-за низких квот.

По ее словам, ситуацию должен улучшить предложенный правительством пакет мер, предусматривающий более благожелательный режим трудовой миграции и дальнейшее трудоустройство украинских беженцев. В общей сложности предполагается привлечь около 40 000 новых работников. «Однако, учитывая, насколько значителен дефицит в некоторых областях, этого количества, скорее всего, будет недостаточно», — сказала Штеккерова.

Кроме того, многие компании ищут людей с определенными навыками, о чем можно судить по порталам вакансий. Технологическая компания Seznam.cz в настоящее время предлагает 30 вакансий, в основном связанных с ИТ, но сейчас она ищет торгового представителя со знанием польского языка в Остраве.

Сеть магазинов Decathlon нуждается в 90 сотрудниках. Она ищет спортсменов на должности продавцов-консультантов, например, в Карловых Варах в отделе туризма или в Остраве. В Брно или Фридек-Мистеке — любителей рыбалки, конного спорта и охоты, а в Праге — консультантов по фитнесу.

Оператор мобильной связи O2 хотел бы набрать почти 100 человек. На портале Volnamista.cz он привлекает желающих в свой новый центр обслуживания клиентов в Остраве с предложением: «Поболтать на работе? Мы вам за это заплатим». За общение с клиентами в чате и по видеосвязи компания предлагает от 35 000 до 65 000 крон в месяц брутто. Почти 40 новых сотрудников также хотели бы найти в T-Mobile.