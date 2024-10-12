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Крупные магазины в Чехии будут закрыты в понедельник, 28 октября

Новости 420on
21 октября 2024
11:30
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Чехи не смогут сделать покупки в крупных супермаркетах и магазинах в понедельник, 28 октября, когда отмечается День возникновения независимой Чехословакии. По закону магазины площадью более 200 кв. м должны быть закрыты в этот день.
Закон, запрещающий торговлю в дни государственных праздников, не распространяется на магазины с торговой площадью менее 200 квадратных метров, заправочные станции, аптеки, магазины в медицинских учреждениях, а также магазины в местах с повышенной концентрацией людей (например, аэропорты, железнодорожные вокзалы). 

Большинство пражских торговых центров будет работать, однако расположенные в них магазины площадью более 200 квадратных метров останутся закрытыми. Онлайн-супермаркеты будут предлагать доставку продуктов в этот праздничный день в стандартное время.

Ограничения продаж в определенные праздничные дни в магазинах площадью более 200 квадратных метров применяются с конца 2016 года. Крупные магазины должны оставаться закрытыми 1 января, в пасхальный понедельник, а также 8 мая, 28 сентября, 28 октября, 25 и 26 декабря.
Чехия магазины праздники
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