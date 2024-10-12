Крупные магазины в Чехии будут закрыты в понедельник, 28 октября

Закон, запрещающий торговлю в дни государственных праздников, не распространяется на магазины с торговой площадью менее 200 квадратных метров, заправочные станции, аптеки, магазины в медицинских учреждениях, а также магазины в местах с повышенной концентрацией людей (например, аэропорты, железнодорожные вокзалы).





Большинство пражских торговых центров будет работать, однако расположенные в них магазины площадью более 200 квадратных метров останутся закрытыми. Онлайн-супермаркеты будут предлагать доставку продуктов в этот праздничный день в стандартное время.





Ограничения продаж в определенные праздничные дни в магазинах площадью более 200 квадратных метров применяются с конца 2016 года. Крупные магазины должны оставаться закрытыми 1 января, в пасхальный понедельник, а также 8 мая, 28 сентября, 28 октября, 25 и 26 декабря.