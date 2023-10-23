Около миллиона человек в Чехии живут за чертой бедности

Доклад составлен на основе общедоступных источников и опросов. В настоящее время в Чехии насчитывается 660 000 человек, находящихся в процессе взыскания в рамках исполнительного производства, а всего в стране насчитывается 4 млн таких дел. Около 1,27 млн человек в Чехии рискуют потерять жилье. По мнению авторов доклада, необходимо улучшить возможности списания долгов, организовать доступное жилье и скорректировать систему пособий и зарплат.

«Чехия является уникальной страной в Европейском союзе, поскольку в ней проживает огромное количество людей, живущих чуть выше черты бедности. По оценкам, их насчитывается 2 млн», — заявил Карел Шварц, председатель Чешского отделения EAPN. По его словам, еще 1 млн человек уже за чертой бедности.

Согласно отчету, чаще всего бедность тяготит матерей-одиночек и пожилых людей. Для пожилых людей ситуация, по данным PAQ Research, улучшилась по сравнению с прошлым годом. «Если год назад бедными считались 27% пожилых семей, то сегодня, благодаря индексации, этот показатель составляет около 8%», — отметил Йиржи Враспир, аналитик по социальным вопросам Благотворительной организации Чешской Республики.

По его словам, за последний год ситуация ухудшилась, особенно для семей с низкими доходами. Треть семей после оплаты всех расходов оказываются без денег или даже в минусе. По сравнению с данными, полученными несколько лет назад, это ухудшение более чем на 10%. Согласно полученным данным, 13% домохозяйств в Чехии находятся в состоянии бедности по доходам. Причиной этого является рост цен и инфляция: в период с января 2020 года по март 2023 года цены вырастут в общей сложности на 33%.

По словам Враспира, в Чехии бедность передается по наследству от поколения к поколению. Дети из семей, обремененных долгами, имеют значительно меньшие шансы на получение высшего образования. «Один не окончивший среднюю школу обходится государству примерно в 2-3 млн крон в виде пособий и недополученных налогов», — сказал он.

По мнению Ивы Кучиньковой, координатора социальной деятельности Благотворительного общества Чешской Республики, необходимо улучшать ситуацию по нескольким основным направлениям. Это доступное достойное жилье, установление заработной платы и льгот таким образом, чтобы они были мотивирующими, а также доступность социальной работы. По ее мнению, система социальных выплат должна мотивировать людей к труду.

Приведенные в докладе данные показывают, что около 1,27 млн человек находятся под угрозой потери жилья, в том числе 154 000 нуждающихся в жилье, из них около 40% составляют дети. Примерно пятую часть составляют взрослые члены семей, около 10% — одинокие родители и почти 6% — пожилые люди.

По словам представителей EAPN CR, бедность определяется по-разному. К бедным относится человек, чей доход не позволяет удовлетворить основные жизненные потребности, такие как жилье, гигиена, лекарства или вещи для детей, а также тот, у которого нет денег на непредвиденные расходы в размере 10 000 крон или трех месячных зарплат в резерве.