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ФОТО: президент Чехии Петр Павел с супругой переехали в виллу Лумбего

Новости 420on
27 октября 2023
10:30
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Президент Петр Павел и его супруга Ева переехали в виллу Лумбего (Lumbeho vila) в пражском районе Градчаны. Об этом говорится в сообщении главы государства в социальной сети Facebook, опубликованном 26 октября.
Ранее в новостях CNN Prima Павел сообщил, что он и его супруга планируют оставаться там в течение рабочей недели. Павел заявлял, что воспользуется виллой, где в прошлом останавливался бывший президент Милош Земан после вступления в должность в марте этого года.

По словам президента, он, в частности, совершил прогулку по близлежащему Новому Свету, чтобы познакомиться с местной атмосферой и своими новыми соседями.

 

В середине сентября отдел коммуникаций замка сообщил, что вилла готова к заселению после ремонтных работ.

В сообщении говорилось, что большая часть работ была выполнена сотрудниками Пражского Града, а мебель в основном была приобретена по обычному коммерческому предложению. «Только мебель, которая должна была учитывать нетипичную конструкцию отдельных частей виллы, была изготовлена по индивидуальным размерам», — добавили в администрации президента.
Ранее виллу использовал в качестве своей резиденции тогдашний президент Вацлав Клаус. По данным прессы, перестройка виллы в президентскую резиденцию обошлась в 52 млн крон и была выполнена по проекту архитектора Павлы Кордовской.

Помимо прочего, здесь были построены новый подъездной путь из песчаника и дом для охранников. Сводчатые потолки под террасой были покрыты гипсокартонным потолком, а винтовая лестница заменена лифтом.

Господин и госпожа Клаус переехали на виллу летом 2005 года. Милош Земан продолжал жить на вилле и после своего избрания в 2013 году, но после этого он жил в основном в Ланах, а виллой пользовались его жена и дочь.
 
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