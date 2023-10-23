ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
ФОТО: президент Чехии Петр Павел с супругой переехали в виллу Лумбего
27 октября 2023
10:30
829
Президент Петр Павел и его супруга Ева переехали в виллу Лумбего (Lumbeho vila) в пражском районе Градчаны. Об этом говорится в сообщении главы государства в социальной сети Facebook, опубликованном 26 октября.
Ранее в новостях CNN Prima Павел сообщил, что он и его супруга планируют оставаться там в течение рабочей недели. Павел заявлял, что воспользуется виллой, где в прошлом останавливался бывший президент Милош Земан после вступления в должность в марте этого года.
По словам президента, он, в частности, совершил прогулку по близлежащему Новому Свету, чтобы познакомиться с местной атмосферой и своими новыми соседями.
В середине сентября отдел коммуникаций замка сообщил, что вилла готова к заселению после ремонтных работ.
В сообщении говорилось, что большая часть работ была выполнена сотрудниками Пражского Града, а мебель в основном была приобретена по обычному коммерческому предложению. «Только мебель, которая должна была учитывать нетипичную конструкцию отдельных частей виллы, была изготовлена по индивидуальным размерам», — добавили в администрации президента.
Ранее виллу использовал в качестве своей резиденции тогдашний президент Вацлав Клаус. По данным прессы, перестройка виллы в президентскую резиденцию обошлась в 52 млн крон и была выполнена по проекту архитектора Павлы Кордовской.
Помимо прочего, здесь были построены новый подъездной путь из песчаника и дом для охранников. Сводчатые потолки под террасой были покрыты гипсокартонным потолком, а винтовая лестница заменена лифтом.
Господин и госпожа Клаус переехали на виллу летом 2005 года. Милош Земан продолжал жить на вилле и после своего избрания в 2013 году, но после этого он жил в основном в Ланах, а виллой пользовались его жена и дочь.
По словам президента, он, в частности, совершил прогулку по близлежащему Новому Свету, чтобы познакомиться с местной атмосферой и своими новыми соседями.
В середине сентября отдел коммуникаций замка сообщил, что вилла готова к заселению после ремонтных работ.
В сообщении говорилось, что большая часть работ была выполнена сотрудниками Пражского Града, а мебель в основном была приобретена по обычному коммерческому предложению. «Только мебель, которая должна была учитывать нетипичную конструкцию отдельных частей виллы, была изготовлена по индивидуальным размерам», — добавили в администрации президента.
Ранее виллу использовал в качестве своей резиденции тогдашний президент Вацлав Клаус. По данным прессы, перестройка виллы в президентскую резиденцию обошлась в 52 млн крон и была выполнена по проекту архитектора Павлы Кордовской.
Помимо прочего, здесь были построены новый подъездной путь из песчаника и дом для охранников. Сводчатые потолки под террасой были покрыты гипсокартонным потолком, а винтовая лестница заменена лифтом.
Господин и госпожа Клаус переехали на виллу летом 2005 года. Милош Земан продолжал жить на вилле и после своего избрания в 2013 году, но после этого он жил в основном в Ланах, а виллой пользовались его жена и дочь.
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
26 ОКТЯБРЯ 2023
07:00
1182
24 ОКТЯБРЯ 2023
16:30
14132
23 ОКТЯБРЯ 2023
19:00
1684
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
17:30
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.