Во втором квартале среднее чешское домохозяйство отложило в банк почти 19% своих доходов, при этом люди инвестировали меньше всего за всю историю. «Мы уже видим дно потребительских настроений», — говорит Хелена Горска, главный экономист Raiffeisenbank. Она ожидает разворота этой тенденции в начале следующего года.

Чешские семьи отличаются от европейских своим скептицизмом. Это еще раз показал энергетический кризис, во время которого уровень экономии в Чехии вырос на 5–6% по сравнению с докризисным периодом. Среднестатистический европеец не столь озабочен будущим и, по данным Евростата, откладывает 13–14% своих доходов, что всего на 1% больше, чем в 2019 году.

Среди причин, по которым высокие цены на энергоносители не заставили ни одно другое общество так кардинально изменить свое поведение, как чехов, можно назвать тот факт, что реальные доходы населения падают с начала 2022 года. В этом году во втором квартале они снизились на 1,1%, по данным Чешского статистического управления.

20% дохода откладывают только немецкие семьи, французы и голландцы откладывают сопоставимую с чехами долю дохода. Однако граждане этих стран откладывают на пенсию более значительные суммы в абсолютном выражении.

«Семьи у нас откладывают деньги наихудшим из возможных способов, то есть на текущих счетах. Это приводит к тому, что их активы теряют в цене и одновременно расшатывают всю экономику», — описывает Горска поведение чешских домохозяйств. Этого бы не произошло, если бы люди защитили свои деньги инвестициями или хотя бы срочными депозитами.

В результате потребление, в том числе розничные продажи, падает, и статистика инвестиций также сообщает о падении. Если в ЕС по сравнению с докризисным периодом инвестиции домохозяйств выросли на 1% от среднего дохода, то в Чехии они упали на до 7%, что является самым низким показателем с начала проведения исследования 20 лет назад. Вышеупомянутый спад начался во второй половине прошлого года, когда бизнес в сфере недвижимости пострадал от высоких процентных ставок по ипотечным кредитам.

По словам Горской, во второй половине этого года настроение населения несколько улучшается, но в любом случае оно не должно ухудшиться. Рынок недвижимости потихоньку начал двигаться, и в октябре к потребителям вернулся осторожный оптимизм, согласно опросу Чешского статистического управления. «Люди стали замечать, что цены на продукты в супермаркетах перестали расти, — объясняет Горска основную причину. Если международная ситуация не ухудшится вновь, то Рождество будет лучше, чем в прошлом году».

Но повторения 2014 года, когда после кризисных накоплений 2009-2013 годов рождественский шопинг стал триггером роста потребления, не будет. «Я бы не представлял себе такого же праздника в этот раз, — предупреждает экономист. Поворот к лучшему может произойти после Нового года. Причиной тому могут стать всего два числа: данные по инфляции, которая, по прогнозам банка, будет около 4% и снижение ставок по ипотеке до психологического порога в 5%.

Еще в сентябре статистики оценивали инфляцию в 7%, что является четвертым показателем в ЕС. К концу года ситуация не улучшится, поскольку статистическая база, на основе которой рассчитывается инфляция, будет временно сокращена на 3% в период с октября по декабрь. В конце прошлого года инфляцию удалось сбить благодаря государственной субсидии на электроэнергию, так называемому энергосберегающему тарифу.

Снижение инфляции и процентных ставок по ипотечным кредитам до 5% — это не просто психологический эффект. «За последние годы люди научились внимательно следить за экономическими показателями, принимать на их основе решения и привыкли реагировать на них», — говорит экономист Горска.