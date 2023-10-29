ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Нас обманули? Электроэнергия в Чехии не подешевеет, а подорожает на тысячи крон

Новости 420on
31 октября 2023
20:00
772
Со следующего года электроэнергия в Чехии может значительно подорожать для населения. Управление по регулированию энергетики (ERO) предлагает в следующем году повысить регулируемую часть цены на электроэнергию для населения в среднем на 70%. Цена за мегаватт-час (МВт-ч) вырастет более чем на 1 400 крон. ERO обсудит это предложение с отраслевыми ассоциациями, поэтому до конца ноября оно еще может претерпеть изменения.
 
«Проект ценовых решений ERO отменяет многие субсидии и, грубо говоря, готовит потребительский сектор к новой эпохе — эпохе декарбонизированной энергетики. Это повлечет за собой более высокие затраты, чем было принято в докризисные годы. Объем проекта решений ERO по ценообразованию (более 90 страниц) пока не позволяет провести детальное сравнение. Однако уже сейчас можно сказать, что они будут восприняты потребителями крайне негативно», — прокомментировал предложение ERO Михал Макенауэр, директор по стратегии консалтинговой компании EGÚ Brno. 
 
EGÚ Brno ожидает конфликта и переговоров между отраслевыми ассоциациями, правительством и регулятором по поводу предложений ERO. Макенауэр отметил, что к предложению есть несколько критических замечаний. 
 
По его мнению, предложение ERO о новых ценах может в итоге «существенно подорвать или даже сделать невозможной конкурентоспособность чешской энергоемкой промышленности по сравнению со странами, которые дополнительно и значительно субсидируют энергетический сектор за счет государственных бюджетов, тем самым задерживая катарсис неустойчивости слишком быстрой декарбонизации». 
 
Цена на электроэнергию состоит из двух частей: регулируемой и нерегулируемой. Регулируемая часть устанавливается Управлением по регулированию энергетики (УРЭ), и ее размер всегда действует весь календарный год. Нерегулируемая часть устанавливается отдельными поставщиками и может меняться в течение года. 
 
В прошлом году ERO приняла решение о том, что регулируемые государством цены на электроэнергию будут снижены. Основной причиной стали высокие цены на товар на рынке. 
 
В этом году регулируемая ценовая составляющая составляет 23,3% от общей цены электроэнергии. 
 
В начале октября министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN) в дискуссионной программе на Чешском телевидении заявил, что в следующем году общая цена на электроэнергию вырастет не более чем на 10%. По его словам, возможное повышение будет связано с переводом платы за возобновляемые источники на домохозяйства и предприятия. 
электричество цены Чехия
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
31 ОКТЯБРЯ 2023
17:30
462
ЖИЗНЬ
ЗНАКОМСТВА В ЧЕХИИ И ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В УКРАИНУ В 2023 ГОДУ: КАК СТАТЬ «СВОИМ» В ЧУЖОЙ СТРАНЕ И ПОМОГАТЬ БЛИЗКИМ ДОМА
31 ОКТЯБРЯ 2023
09:47
61877
ОБРАЗОВАНИЕ
15 ВИДЕО, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ БЫСТРЕЕ ВЫУЧИТЬ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК
30 ОКТЯБРЯ 2023
20:30
1620
ЖИЗНЬ
ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ БОЛЬШЕ НИКОМУ НЕ ВЕРЯТ. БЛИЗОК ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ, СЧИТАЕТ ЭКОНОМИСТ
29 ОКТЯБРЯ 2023
12:30
1817
ОБРАЗОВАНИЕ
НАСКОЛЬКО ПОНЯТНО ЧЕШСКИЕ УЧИТЕЛЯ ОБЪЯСНЯЮТ СОВРЕМЕННУЮ ИСТОРИЮ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
21:00
Тем, кто планирует зимний отдых: Цены на ски-пассы в Чехии в этом году
18:30
В Европе появятся Facebook и Instagram без рекламы, но платно. Сколько это будет стоить?
17:30
Знакомства в Чехии и денежные переводы в Украину в 2023 году: как стать «своим» в чужой стране и помогать близким дома
16:00
Самые страшные легенды Праги, от которых становится не по себе
14:30
Мистические пражские кладбища. Где похоронены известные чешские деятели?
13:00
Вит Ракушан: советую главе Минобороны досчитать до тридцати, прежде чем она что-то скажет
11:30
Миллиарды крон с востока поступают в Чехию через специальные банковские счета
10:00
Чешские банки рассказали, как будут работать переводы денег по мобильному телефону
09:47
15 видео, которые помогут вам быстрее выучить чешский язык
08:43
Президент Чехии Петр Павел предупредил об опасности терроризма