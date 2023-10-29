Нас обманули? Электроэнергия в Чехии не подешевеет, а подорожает на тысячи крон

«Проект ценовых решений ERO отменяет многие субсидии и, грубо говоря, готовит потребительский сектор к новой эпохе — эпохе декарбонизированной энергетики. Это повлечет за собой более высокие затраты, чем было принято в докризисные годы. Объем проекта решений ERO по ценообразованию (более 90 страниц) пока не позволяет провести детальное сравнение. Однако уже сейчас можно сказать, что они будут восприняты потребителями крайне негативно», — прокомментировал предложение ERO Михал Макенауэр, директор по стратегии консалтинговой компании EGÚ Brno.

EGÚ Brno ожидает конфликта и переговоров между отраслевыми ассоциациями, правительством и регулятором по поводу предложений ERO. Макенауэр отметил, что к предложению есть несколько критических замечаний.

По его мнению, предложение ERO о новых ценах может в итоге «существенно подорвать или даже сделать невозможной конкурентоспособность чешской энергоемкой промышленности по сравнению со странами, которые дополнительно и значительно субсидируют энергетический сектор за счет государственных бюджетов, тем самым задерживая катарсис неустойчивости слишком быстрой декарбонизации».

Цена на электроэнергию состоит из двух частей: регулируемой и нерегулируемой. Регулируемая часть устанавливается Управлением по регулированию энергетики (УРЭ), и ее размер всегда действует весь календарный год. Нерегулируемая часть устанавливается отдельными поставщиками и может меняться в течение года.

В прошлом году ERO приняла решение о том, что регулируемые государством цены на электроэнергию будут снижены. Основной причиной стали высокие цены на товар на рынке.

В этом году регулируемая ценовая составляющая составляет 23,3% от общей цены электроэнергии.

В начале октября министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN) в дискуссионной программе на Чешском телевидении заявил, что в следующем году общая цена на электроэнергию вырастет не более чем на 10%. По его словам, возможное повышение будет связано с переводом платы за возобновляемые источники на домохозяйства и предприятия.