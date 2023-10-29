ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Нас обманули? Электроэнергия в Чехии не подешевеет, а подорожает на тысячи крон
31 октября 2023
20:00
772
Со следующего года электроэнергия в Чехии может значительно подорожать для населения. Управление по регулированию энергетики (ERO) предлагает в следующем году повысить регулируемую часть цены на электроэнергию для населения в среднем на 70%. Цена за мегаватт-час (МВт-ч) вырастет более чем на 1 400 крон. ERO обсудит это предложение с отраслевыми ассоциациями, поэтому до конца ноября оно еще может претерпеть изменения.
«Проект ценовых решений ERO отменяет многие субсидии и, грубо говоря, готовит потребительский сектор к новой эпохе — эпохе декарбонизированной энергетики. Это повлечет за собой более высокие затраты, чем было принято в докризисные годы. Объем проекта решений ERO по ценообразованию (более 90 страниц) пока не позволяет провести детальное сравнение. Однако уже сейчас можно сказать, что они будут восприняты потребителями крайне негативно», — прокомментировал предложение ERO Михал Макенауэр, директор по стратегии консалтинговой компании EGÚ Brno.
EGÚ Brno ожидает конфликта и переговоров между отраслевыми ассоциациями, правительством и регулятором по поводу предложений ERO. Макенауэр отметил, что к предложению есть несколько критических замечаний.
По его мнению, предложение ERO о новых ценах может в итоге «существенно подорвать или даже сделать невозможной конкурентоспособность чешской энергоемкой промышленности по сравнению со странами, которые дополнительно и значительно субсидируют энергетический сектор за счет государственных бюджетов, тем самым задерживая катарсис неустойчивости слишком быстрой декарбонизации».
Цена на электроэнергию состоит из двух частей: регулируемой и нерегулируемой. Регулируемая часть устанавливается Управлением по регулированию энергетики (УРЭ), и ее размер всегда действует весь календарный год. Нерегулируемая часть устанавливается отдельными поставщиками и может меняться в течение года.
В прошлом году ERO приняла решение о том, что регулируемые государством цены на электроэнергию будут снижены. Основной причиной стали высокие цены на товар на рынке.
В этом году регулируемая ценовая составляющая составляет 23,3% от общей цены электроэнергии.
В начале октября министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN) в дискуссионной программе на Чешском телевидении заявил, что в следующем году общая цена на электроэнергию вырастет не более чем на 10%. По его словам, возможное повышение будет связано с переводом платы за возобновляемые источники на домохозяйства и предприятия.
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
31 ОКТЯБРЯ 2023
09:47
61877
30 ОКТЯБРЯ 2023
20:30
1620
29 ОКТЯБРЯ 2023
12:30
1817
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
17:30
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.