На шаг ближе к экологии и экономии: Когда заработают пункты приема ПЭТ-бутылок и железных банок

«С точки зрения министерства, очень важно, чтобы отходы использовались как ресурс как можно чаще. Поэтому введение депозитной системы должно не нарушать действующую систему сортировки отходов, а дополнять ее. В то же время она не должна наносить ущерб муниципалитетам и искажать рынок отсортированного сырья. Муниципалитеты, теряющие из-за депозитной системы часть прибыли от продажи отсортированного сырья, смогут получать средства непосредственно от депозитной системы. Во-первых, за счет платы за обслуживание пунктов сбора, а также они станут получателями части средств от невозвращенных сумм за бутылки», — заявил Давид Суры, главный директор отдела охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды.



Система сбора должна распространяться на все безалкогольные напитки в пластиковых бутылках и банках емкостью от 0,1 до 3 литров и алкогольные напитки до 15% алкоголя в пластиковых бутылках и банках. Исключение составят упаковка для молока и молочных продуктов, напитки с содержанием алкоголя более 15% и одноразовая стеклянная тара для напитков, которые не подлежат возврату. Стоимость залога будет установлена постановлением, в настоящее время она составляет четыре кроны. Эта сумма будет возвращена в случае возврата неповрежденной и немаркированной тары с этикеткой и кодом EAN. При этом бутылки не нужно будет мыть.



Министерство подсчитало, как поправка к закону об упаковке отразится на бюджетах отдельных муниципалитетов. Для расчетов были выбраны несколько муниципалитетов и городов в соответствии с их различной численностью населения. По мнению Министерства окружающей среды, общее влияние на муниципалитеты будет положительным; в среднем муниципалитет должен получить дополнительно 39 крон на каждого жителя. Министерство окружающей среды также готовит для муниципалитетов калькулятор для расчета влияния системы на их бюджет. Оператор, отвечающий за систему, будет обязан выплачивать муниципалитетам 15% от суммы не собранных депозитов, поэтому, по словам Хладика, поправка не должна оказать негативного влияния на муниципалитеты и их бюджеты.



«Мы, или оператор, будем точно знать, сколько упаковки поступит на рынок. Он будет точно знать, сколько упаковки будет возвращено. Разница — это несобранные залоги, и 15 процентов от этих несобранных залогов будут составлять доход муниципалитета на душу населения, заложенный в бюджет на душу населения», — сказал министр окружающей среды Петр Хладик (KDU-ČSL). Таким образом, эта сумма будет равномерно распределена по стране. По словам Суры, подсчет точных расходов станет непосильным административным бременем для муниципалитетов.



Невыданные средства — это деньги за ПЭТ-бутылки и банки, которые останутся у муниципалитетов независимо от того, в какой пластиковой таре — натуральной, черной смешанной или желтой — они находятся. Во всех этих случаях забота об отходах ложится на плечи муниципалитета.



«Благодаря системе сдачи ПЭТ-бутылок и банок мы можем собирать до 90% этих отходов для более эффективной переработки. Сегодня ПЭТ превращается, например, в толстовку или коврик для автомобиля. Наша цель — снова превратить ПЭТ-бутылку в ПЭТ-бутылку. Введя обратную переработку, мы не только выполним наши европейские обязательства, но и, прежде всего, облегчим жизнь чешской природе, поскольку эта упаковка является одной из наиболее часто выбрасываемых», — сказал Гладик.



Усилия министерства по запуску системы высоко оценивает Инициатива по резервированию, объединяющая таких производителей напитков, как Mattoni 1873, Plzeňský Prazdroj, Kofola, Coca Cola HBC ČR и SR и Heineken ČR.



В магазинах площадью более 50 кв. м розничная торговля будет обязана предлагать пункты приема ПЭТ- и металлической тары, а все автозаправочные станции площадью более 50 кв. м будут также предлагать возможность возврата тары из-под напитков. В качестве добровольцев могут выступать не только небольшие магазины и муниципалитеты, но и, например, киоски, школы или разовые мероприятия. В муниципалитетах с населением более 300 человек, где не будет предусмотрено ни обязательных, ни добровольных пунктов приема, оператор системы будет устанавливать их в обязательном порядке.



Помимо условий сдачи бутылок, поправка также регулирует порядок обращения, например, с рекламной печатной продукцией. Производитель таких отходов должен напрямую оплачивать их хранение и утилизацию. Например, по данным министерства, в настоящее время выброшенные листовки составляют до 20-30% объема синих контейнеров. По словам Суре, размер сбора должен быть примерно эквивалентен действующему тарифу на другие виды бумажной упаковки.