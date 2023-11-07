Сенат Чехии одобрил пакет мер экономии. Что изменится в 2024 году?

Пакет мер жесткой экономии, направленный на укрепление государственных финансов, отправлен на подпись президенту. Изменения, которые должны сократить дефицит бюджета на 97,7 млрд крон в следующем году и на 150 млрд крон в 2025 году, 8 ноября утвердил Сенат в первоначальном варианте, поступившем в верхнюю палату из Палаты депутатов.





Большинство изменений должно вступить в силу в начале следующего года.





Налоговые изменения





Серьезные изменения коснутся НДС. Вместо двух пониженных ставок — 10% и 15% — будет введена одна — 12%. Некоторые товары, которые ранее облагались налогом по пониженной ставке, переводятся на стандартную ставку 21%, а именно: срезанные цветы, парикмахерские услуги, разливное пиво, ремонт обуви, дрова и вывоз мусора.





Некоторые депутаты и сенаторы также боролись за включение в нижний тариф несладкой минеральной воды, подгузников и гигиенических средств для женщин, но в итоге поправка не прошла из-за отсутствия консенсуса в коалиции. Газеты и журналы после заключения соглашения будут иметь пониженную ставку 12%. Книги теперь будут облагаться нулевым НДС.





Ставка налога на имущество будет увеличена до 1,8 раза по сравнению с нынешней и не будет взиматься государством в полном объеме. В соответствии с предложением, 100% налоговых поступлений в конечном итоге останется за муниципалитетами. Государство не будет иметь в нем никакой доли.





Однако в обмен на повышение налога на недвижимость государство заберет из налогового бюджета еще больше денег. Это та часть налогов, которую предприятия и компании платят в зависимости от места своего расположения, а муниципалитеты получают часть этих денег. Ожидается, что изменения налога на недвижимость принесут 9 млрд крон в 2024 году и 0,3 млрд крон в 2025 году.





Налоговые льготы и сборы для самозанятых лиц





Изменения коснутся и налоговых скидок. Например, будут отменены налоговые скидки за пребывание детей в дошкольных учреждениях, студенческие скидки или членские профсоюзные взносы. Налоговая льгота на супругу (супругу) будет предоставляться только в том случае, если супруг (супруга) ухаживает за ребенком в возрасте до трех лет.





Налоговая нагрузка на самозанятых работников увеличится с 25% до 40% от средней заработной платы. При этом самозанятые должны платить не менее 55% взносов вместо нынешних 50% от налоговой базы. Также была принята поправка, ограничивающая налоговые льготы по договорам о выполнении работ.





Алкоголь и сигареты





Алкоголь будет облагаться налогами быстрее. В следующем году акцизы на него вырастут на 10%, в 2025 году — еще на 10%, а в 2026 году — на 5%.





В отличие от этого электронные сигареты и никотиновые пакетики будут облагаться налогом медленнее. Здесь коалиция хочет ввести только четырехлетнее повышение налога. Для электронных сигарет он составит 2,5 кроны за мл заправки в первый год, 5 крон за мл в следующий год, 7,5 крон за мл в третий год и 10 крон за мл заправки в последний год.





Виньетки подорожают





Были приняты и более мелкие предложения, такие как изменение платы за пользование автомагистралями. Стоимость годовой виньетки вырастет на 800 крон — с 1500 до 2300 крон. Утверждена также ее регулярная валоризация. Будет введена новая опция — однодневная виньетка.





Депутаты Европарламента провели десятки часов в комитетах и на пленарных заседаниях, обсуждая пакет консолидации в трех чтениях, где оппозиционные движения ANO и SPD препятствовали его принятию, выступая с длинными речами во всех трех чтениях. В итоге правящая коалиция назначила голосование по третьему чтению на определенное время в определенный день, что заставило оппозицию пригрозить конституционной жалобой. Пока она ее не подала.





В ходе обсуждения в Палате депутатов депутаты попытались внести в закон 79 поправок, но прошла лишь часть из них, подавляющее большинство оппозиционных было отклонено пленарным заседанием.





Сенаторы из правительственного лагеря уже заранее заявили, что у них есть небольшие оговорки, но они намерены поддержать пакет, что и было сделано. Оговорки были разрешены сенатом в виде сопроводительных резолюций, например, по поводу возможного будущего решения вопроса об изменении налогообложения минеральных вод, вокруг которого развернулась бурная дискуссия даже среди парламентариев.





«Я буду предлагать отклонить этот закон, поскольку мы не согласны с тем путем, который выбрало правительство», — заявил перед началом заседания Мирослав Адамек, председатель клуба сенаторов ANO.