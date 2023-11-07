Половина жителей Чехии не откладывает даже 2 000 крон в месяц, а как остальные распоряжаются деньгами?

Об этом свидетельствуют результаты опроса 1000 респондентов, представленные банком Banka Creditas.





Хотя чехи кажутся бережливой нацией, общая сумма сбережений половины из них не превышает 100 тыс. крон. Это справедливо даже для группы людей предпенсионного возраста. Почти половина участников опроса признались, что их сбережения не покрыли бы даже трехмесячную нехватку дохода, говорит член правления банка Ивана Пицкова. По ее словам, больше всего от этого страдают женщины.





По данным опроса, треть чехов имеет сбережения в размере от 100 тыс. до 500 тс. крон. Еще одна десятая часть имеет сбережения в размере от 0,5 млн до 1 млн крон, а каждый десятый — свыше 1 млн крон.





Что касается наиболее распространенных целей сбережений, то около 97% из них создают резерв, а 62% откладывают деньги на пенсию. Примерно каждый пятый пытается накопить на собственное жилье, чаще всего это молодые люди. На вопрос о том, достаточно ли их сбережений для достижения основных целей, 63% ответили отрицательно.





По словам Пиковой, опрос показал, что чехи не умеют правильно распоряжаться своими сбережениями. Семь из десяти в той или иной степени хранят свои сбережения в наличных или на текущем счете. С другой стороны, около 29% людей используют инструменты долгосрочного накопления, такие как фонды. Однако регулярное инвестирование в более консервативные сектора, даже в небольших объемах, является одним из лучших для этой цели, считает Пицкова.





Миллион крон, положенный на беспроцентный текущий счет, в течение года ничего не приносит, в то время как та же сумма, положенная на сберегательный счет, при сегодняшних средних ставках принесет около 50 000 крон годового процента, отмечает она.





Наиболее популярными инструментами сбережений являются наличные деньги, в которых хранят сбережения 71% населения, и сберегательные счета, которыми пользуются 69% опрошенных. Далее следуют продукты, субсидируемые государством, такие как пенсионные и строительные накопления и инвестиционные фонды. Пенсионное страхование имеют 64% респондентов, а строительные сбережения - 39%.





Исследование также показало, что женщины сберегают меньше, чем мужчины. Наибольшие сбережения имеют жители Праги. Однако в столице также самая высокая доля тех, кто ничего не откладывает, — это каждый десятый пражанин. Самой сберегательной возрастной группой, как по объему ежемесячных сбережений, так и по сумме накоплений, являются люди в возрасте от 45 до 53 лет.