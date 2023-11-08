«Серый» рынок труда в Чехии: трудовое насилие и низкие заработки

В Чешской Республике наблюдается низкий уровень безработицы. Однако данные Бюро по трудоустройству относятся только к официальному рынку труда. Насколько велик так называемый «черный» или «серый» рынок, на котором люди работают частично или полностью без контракта?

По оценкам, на «сером» рынке труда может находиться до полумиллиона человек. Государство может терять от 250 до 300 млрд крон в год в виде налогов и страховых взносов.

– Как проявляется «серый» рынок?

– Он может принимать различные формы. Например, это злоупотребления в отношении людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, когда у них зачастую нет выбора. Их никто не хочет брать на работу, потому что они больны, инвалиды, имеют психические проблемы, их выселили. У них действительно нет выбора.

– Но это не единственная форма...

– Еще есть фактическая работа без договора, которую частично выполняют люди, стоящие на учете в центре занятости и получающие различные пособия. А еще есть нелегальное трудоустройство иностранцев и так называемая шварц-система, когда люди работают по лицензии на торговлю, хотя у них только один заказчик, или, если хотите, работодатель.

И, наконец, существуют различные формы псевдоагентского найма, когда посредник приходит в компанию и говорит, что у него есть 50 украинцев, которые сделают работу, причем недорого. При этом целевой работодатель не контролирует условия их работы, соблюдение рабочего времени и т.д.

Стоит упомянуть и форму, которую мы часто видим в сфере общественного питания или в строительной отрасли, когда люди работают официально за минимальную зарплату, а остальное получают на руки.

– А разве минимальная зарплата не объясняется тем, что это неквалифицированные должности?

– По официальным данным, за минимальную зарплату работает около 140 000 человек. Приведем пример. Иногда мы ищем людей для работы на конвейере, где они сидят на стуле и разбирают мобильные телефоны. Работа простая: берешь отвертку и отламываешь крышку. Никакой квалификации не требуется, и тем не менее даже эти люди получают зарплату на несколько тысяч больше минимальной.

Поэтому сложно представить, чтобы какой-либо работодатель мог набрать людей на минимальную зарплату. По крайней мере некоторые из них попадают в «серую зону».

А еще есть, как я мы уже говорили, психологические проблемы. На практике мы довольно часто встречаемся с людьми, которые не могут регулярно ходить на работу, им это не под силу. Или им приходится прилагать больше усилий, чем другим, чтобы чему-то научиться, соблюдать процедуры, они не могут находиться под давлением норм труда. Часто они работают в лесном хозяйстве или на уборке. И нередко они попадают к работодателям, которые дают им низкую зарплату.

У этих людей нет альтернативы. На завод их никто не возьмет, потому что после нескольких прогулов их уволят. И тогда они, чтобы хоть что-то получить, переходят на такие формы занятости. И они работают, например, без социального обеспечения и медицинского страхования, часто без контракта, в очень несправедливых условиях.

– Но работа на «сером» рынке может быть выгоднее только в краткосрочной перспективе, а не, например, с точки зрения безопасности в старости...

– Да. Эти люди стоят перед выбором: получать, например, 200 крон на руки или работать за 180 крон брутто и платить с этого налоги и страховку. Первый вариант для них лучше. Но они не понимают, что если они заболеют, с ними произойдет несчастный случай на производстве или они уйдут на пенсию, то никто им ничего не даст.

– Как это осложняет ситуацию на официальном рынке труда?

– Если говорить с точки зрения агентства, то, когда мы приходим в компанию, которая ищет сотрудников для краткосрочной работы, и делаем им предложение, они часто бывают удивлены суммой. Это связано с тем, что мы должны включить в предложение медицинское и социальное страхование, в то время как нелегальное агентство, не имеющее лицензии министерства, которое нанимает людей таким образом, может быть на 35% дешевле, чем мы. Так что для конечных работодателей это заманчиво.

Аналогичным образом это работает и для обычных работодателей, поскольку некоторые люди предпочтут нелегальное предложение из другого места, где они получат больше, чем работая со страховкой и защитой трудового кодекса.

Однако во время пандемии ситуация сильно изменилась, потому что люди, работавшие на «сером» рынке, были вынуждены искать работу в других местах, где они начинали работать в нормальных условиях. Тогда они обнаружили, что это совсем другой уровень комфорта: они имеют право на отпуск, у них другое рабочее время, другой контракт. Они не хотят возвращаться в ту отрасль, которая использовала «серые» схемы: строительство, общественное питание, гостиницы. Сейчас эти отрасли испытывают трудности с поиском работников.