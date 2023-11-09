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Индекс владения языком: словаки обгоняют чехов в рейтинге английской грамотности
10 ноября 2023
12:00
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Уровень владения английским языком в Чехии ухудшился в международном сравнительном рейтинге English Proficiency Index. В рейтинге 113 стран чехи опустились на три позиции и заняли 26-е место. Словаки улучшили свои позиции, обогнав чехов и поднявшись на 18-е место.
В тестировании приняли участие 2,2 млн молодых людей в школах, компаниях или государственных учреждениях в возрасте от 18 до 20 лет, для которых английский не является родным языком. В Чехии в этом году тест прошли 2 400 человек.
Затем страны были ранжированы по пятибалльной шкале в соответствии с полученными результатами. И словаки, и чехи заняли второе место — «высокий уровень».
Нидерланды — лучшие
В международном сравнении чехи оказались в компании Малайзии, Нигерии и Аргентины. Среди европейских стран к ним ближе всего эстонцы, сербы, швейцарцы и грузины.
В долгосрочной перспективе лучшие показатели владения английским языком у голландцев. За ними следуют Сингапур и Австрия. В первую десятку также входят Дания, Норвегия, Швеция, Бельгия, Португалия, ЮАР и Германия. Очень высокого уровня достигли также хорваты и греки.
Нижние строчки занимают Демократическая Республика Конго, Таджикистан и Йемен.
Глобальное снижение уровня владения английским языком
По мнению авторов исследования, в последнее время наблюдается глобальное снижение уровня владения английским языком, которое они связывают с пандемией ковида.
«При изучении языка необходимо активно его использовать, пытаться общаться, даже с ошибками, а такой возможности не было уже давно. Школы и ученики наверстывают упущенное, но пока не двигаются вперед», — говорит Сабина Выробова из чешского отделения организации Education First, которая руководит проектом.
Ситуацию в Чехии можно улучшить, если чаще использовать внешкольные курсы.
«Несмотря на то, что уже давно ведутся споры о низком уровне преподавания английского языка в начальных школах, чешские дети гораздо реже пользуются качественным языковым обучением вне государственного сектора по сравнению с другими европейскими странами. В средней школе и во взрослой жизни им трудно наверстать упущенное», — добавила Выробова.
Исследование также показало, что уровень языковой компетенции растет во всем мире. К сожалению, гендерный разрыв увеличивается: с 2014 года уровень владения английским языком у мужчин повышается (+14 пунктов), а у женщин снижается (-19 пунктов). Однако гендерный разрыв не является равномерным. В то время как 63 страны находятся на уровне гендерного паритета или близки к нему, Чешская Республика к ним не относится, говорится в отчете.
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