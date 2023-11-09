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Сбор продуктов для нуждающихся проходит 11 ноября в Чехии
11 ноября 2023
14:00
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В субботу в 2000 торговых точках по всей Чехии проходит очередной сбор продуктов питания для нуждающихся. В результате энергетического и инфляционного кризиса резко возросло число людей, живущих в бедности. Более миллиона человек находятся под угрозой нищеты, а продовольственные банки в последнее время быстро пустеют.
« Все больше одиноких родителей и пожилых людей обращаются к нам за помощью. Рост числа людей, пишущих нам о своей ситуации, огромен», — сказал Алеш Славичек, председатель Чешской федерации продовольственных банков.
В настоящее время к акции присоединились все крупные торговые сети. Люди могут купить в магазинах любые товары и передать их волонтерам, присутствующим на месте. Чаще всего люди жертвуют непортящиеся продукты питания. Также востребованы детские подгузники, туалетная бумага и зубные щетки.
За десять лет проведения акции люди пожертвовали 4 659 тонн продуктов питания, или 9,32 млн порций, и 595 тонн гигиенических принадлежностей первой необходимости.
Сбор продуктов в обычных магазинах проводится только в субботу, 11 ноября, но со вторника, 14 ноября, сбор продолжится в интернет-магазинах Košík, Rohlík, iTesco и Billa. Акция продлится до 21 ноября.
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