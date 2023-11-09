Сбор продуктов для нуждающихся проходит 11 ноября в Чехии

« Все больше одиноких родителей и пожилых людей обращаются к нам за помощью. Рост числа людей, пишущих нам о своей ситуации, огромен», — сказал Алеш Славичек, председатель Чешской федерации продовольственных банков.





В настоящее время к акции присоединились все крупные торговые сети. Люди могут купить в магазинах любые товары и передать их волонтерам, присутствующим на месте. Чаще всего люди жертвуют непортящиеся продукты питания. Также востребованы детские подгузники, туалетная бумага и зубные щетки.





За десять лет проведения акции люди пожертвовали 4 659 тонн продуктов питания, или 9,32 млн порций, и 595 тонн гигиенических принадлежностей первой необходимости.





Сбор продуктов в обычных магазинах проводится только в субботу, 11 ноября, но со вторника, 14 ноября, сбор продолжится в интернет-магазинах Košík, Rohlík, iTesco и Billa. Акция продлится до 21 ноября.



