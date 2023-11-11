Большое сравнение: скидки пришли на полки чешских магазинов

Редакция SZ Byznys сравнивала цены на отдельные марки продуктов питания в течение определенного времени в четырех торговых сетях: Tesco, Albert, Lidl и Penny Market. Что же показало последнее ноябрьское исследование?

Если не есть, например, шоколад, сладости, мясо, консервы, соки и отказаться от некоторых гарниров, таких как рис, то уже сейчас можно сэкономить по сравнению с началом 2023 года. Иногда довольно существенно. Однако продукты все еще стоят довольно дорого по сравнению с 2021 годом.

Больше всего подешевели растительные масла, мука, сахар и некоторые молочные продукты. Приведем несколько примеров. Сыр Leerdammer Finesse 80 г в магазине Albert подешевел с 55 до 50 крон. Цена 150-граммовой упаковки сыра Pilos Gouda в Lidl снизилась с 40 до 31 кроны. Рапсовое масло Raciol в Tesco стоит 70 крон, что на 10 крон меньше, чем в январе. Однако во время скидочных акций, которые не учитывались, в чеке покупателя часто оказывались более интересные суммы.

Для некоторых продуктов это не скачок цен, а лишь косметическая корректировка на несколько крон. Многие йогурты подешевели на одну крону или продаются по прежней цене. Другие стали дороже. Чаще всего сети пытались установить высокие цены на более дорогие продукты.

В целом большее снижение цен произошло на продукты первой необходимости, такие как мука. Быстрее снижались цены на собственные марки магазинов. В то время как мука Tesco подешевела на 4 кроны, более дорогая мука премиум-класса Premerica подешевела всего на 1 крону.

Однако, несмотря на падение цен на пшеницу, хлебобулочные изделия дешевле не стали. «Хлебобулочным изделиям дешеветь некуда. Прошлогоднее повышение цен на хлебобулочные изделия не покрыло экстремального роста издержек. Мука по сравнению с 2021 годом по-прежнему стоит в два раза дороже, как и энергоносители. Заработная плата по сравнению с прошлым годом выросла на 18,5%», — пояснил глава Ассоциации пекарей и кондитеров.

Снижение текущих цен на некоторые продукты питания объясняется несколькими причинами. Прежде всего это снижение цен на энергоносители и некоторые продовольственные товары и сырье. Производители продуктов питания перерабатывали подешевевшие пшеницу и муку. Молочные заводы закупали молоко на несколько крон дешевле, чем в прошлом году. В то же время потребительский спрос ослабевает и растет число частных марок, где можно добиться большей экономии.

Инфляционные риски на горизонте

Однако остается ряд сомнений, которые говорят о том, что серьезного удешевления продовольствия не произойдет. И уж тем более не будет падения до докризисного уровня 2020 года. Действительно, цены на некоторые товары, необходимые производителям, в последние месяцы снова увеличиваются. Цены на молоко и пшеницу немного растут, а большим риском является рост цен на электроэнергию и газ зимой и в следующем году.

«Цены на нефть также очень нестабильны, и возможное распространение конфликта на Ближнем Востоке может подстегнуть их рост. Рост цен на нефть приведет к росту цен на продукты питания», — говорит аналитик по рынкам капитала BH Securities Тимур Баротов. Однако он отмечает, что риски сегодня трудно оценить.

«В целом я бы ожидал, что цены на продукты питания уже не будут расти столь значительно», — добавил он.

Из сырьевых товаров, по его словам, в ближайшие месяцы могут подешеветь соя, овес, чечевица и большинство масел. С другой стороны, кофе и сахар будут дорожать. Небольшое снижение цен в Чехии с января должно принести уменьшение ставки НДС на продукты питания на три процентных пункта — с 15 до 12%.

Цены на сырьевые товары не могут сразу отразиться в ценах на продукты питания, так как компании держат запасы, а цены на поставляемые товары оговариваются на несколько месяцев вперед. «Молочные заводы снизили отпускные цены весной, но молочные продукты в сетях супермаркетов подешевели только в конце сезона отпусков», — говорит Хелена Каванова, пресс-секретарь Чешской продовольственной палаты.

Тенденция к удешевлению продуктов питания, конечно, не является повсеместной. Напротив, по сравнению с январем некоторые продукты питания значительно подорожали, как показало сравнение сетей, проведенное SZ Byznys.

В этом году чехи доплачивают, например, за сосиски, рис, фирменные макароны, кондитерские изделия, мюсли или соки. Рекордсменом стал какао-напиток Granko. В сети магазинов Lidl цена за 400-граммовую упаковку выросла со 100 до 154 крон.

Дорожают также консервированные или прошедшие высокую степень обработки продукты в стекле, где рост цен на упаковку усугубляет инфляцию. Цена на соус Panzani Carbonara 375 г в Tesco выросла со 115 до 125 крон.

Риском для дальнейшего развития цен на продукты питания, по мнению некоторых предпринимателей, являются внутренние цены на энергоносители. Государство ожидает, что в следующем году регулируемая составляющая цены возрастет, в том числе из-за повторного введения платы за поддерживаемые источники энергии (PES), которая в основном используется для финансирования бума солнечной энергетики последних лет. Счета для населения и предприятий начнут расти с января.