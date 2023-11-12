Вода, кражи и другие проблемы: что угрожает домам и квартирам в Чехии каждый день

Чешская ассоциация страховых компаний подсчитала это на основе данных за 10 лет. Почти половина ущерба не была застрахована.

«По приблизительным оценкам, ежегодно в квартирах происходит около 35 000 повреждений от воды. За ними следуют кражи — около 9 300 случаев. С большим отставанием следуют страховые случаи, связанные с ураганами, повреждением электроники и скачками напряжения. На каждую из них приходится около 4 500 случаев», — говорит Петр Едличка, главный аналитик ассоциации.

Сумма ущерба при подобных событиях постепенно увеличивается. «Вследствие инфляции и расширения бытовой техники средний ущерб вырос с 9 000 крон в 2006 году до более чем 12 5000 крон в прошлом году», — сказал Едличка. Это увеличение почти на 40%.

Таким образом, за последнее десятилетие люди понесли общий ущерб в размере 14,3 млрд крон после более чем 1,38 млн бытовых инцидентов. При почти 658 000 незастрахованных случаях они потеряли 6,8 млрд крон выплат, то есть каждый год убытки составляют от 500 до 700 млн крон.

Число незастрахованных домохозяйств сокращается

В прошлом году, по данным ассоциации, в чешских домохозяйствах произошло 116 000 случаев повреждения имущества, но только менее двух третей из них были застрахованы. Всего по убыткам было выплачено 916 млн крон.

«Оценочное число незастрахованных домохозяйств с течением времени уменьшается, однако их все еще 1,8 млн», — сказала Ленка Слабежова, представитель Чешской ассоциации страховых компаний. Одновременно с уменьшением числа незастрахованных домохозяйств снижается доля незастрахованных претензий. Если в 2006 году она достигала 57% от числа событий, в которых был нанесен материальный ущерб, то в прошлом году она составила 37%.