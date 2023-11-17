Закон об иностранцах: 7 крупнейших нововведений в сфере трудоустройства мигрантов

1. Zaměstnanecké karty («Трудовые карты»)

Если гражданин третьей страны, которому еще предстоит приехать в Чехию, заинтересован в работе в вашей компании, то вполне вероятно, что он подаст заявление на получение трудовой карты.



Начиная с июля в дополнение к существующим документам требуется подтверждение номера вакансии (либо достаточно указать номер вакансии в анкете на получение трудовой карты) и документ, аналогичный выписке о несудимости из страны, гражданином которой является иностранец. Ранее выписка об отсутствии судимости предоставлялась только по запросу, но теперь она стала обязательным требованием при подаче заявления на получение трудовой карты.



2. Modré karty («Голубые карты»)

Как и в случае с картами работника, в число новых необходимых документов входит документ, аналогичный выписке о отсутствии судимости из страны проживания соискателя.



Что касается трудового договора, то теперь при подаче заявления достаточно подготовить будущий договор. Трудовой договор не обязательно должен быть заключен на один год, вполне достаточно договора на срок не менее шести месяцев.



Следует также отметить, что с момента вступления в силу поправки помимо законченного высшего или высшего профессионального образования высокой квалификацией считается получение высшей профессиональной квалификации.



А чтобы изменений и нововведений не показалось мало, карты теперь выдаются на срок до трех лет. Если владелец «голубой карты» решит сменить своего нынешнего работодателя, нет необходимости обращаться за разрешением в Министерство внутренних дел. Достаточно, если данное лицо продолжает соответствовать основным условиям получения «голубой карты». О смене работодателя достаточно уведомить министерство в течение трех рабочих дней. Это позволяет ускорить весь процесс найма.



3. Сезонная занятость

Ваша работа зависит от времени года? Тогда вам будет приятно узнать, что долгосрочные визы для сезонной работы теперь выдаются на срок до девяти месяцев. Однако и претенденты на этот тип визы не избежали новой обязанности: наряду с другими бумагами представлять документ, аналогичный выписке о несудимости, из страны, гражданином которой является.



4. Trvalý pobyt — постоянное место жительства

Безусловно, стоит отметить существенное изменение в порядке подачи заявления на получение разрешения на постоянное проживание. Согласно поправкам, теперь недостаточно, чтобы заявитель проживал в Чехии на момент подачи заявления только на основании так называемой фикции проживания — другими словами, на момент подачи заявления заявитель должен иметь действующее разрешение на проживание в Чехии. В противном случае он не имеет права подавать заявление. Исключение из этого условия касается только граждан ЕС и членов их семей, а также иностранцев, подающих заявление на постоянное проживание для того, чтобы жить с родителем-резидентом.



5. Заявления, поданные за пределами Чешской Республики

Июльские поправки принесли много послаблений, но вместе с тем и некоторые трудности. Это касается, например, подачи заявлений на визу сроком более 90 дней, на получение разрешения на долгосрочное проживание и на получение разрешения на постоянное проживание за пределами Чешской Республики. Поэтому, если у вас есть заявитель, желающий получить один из этих видов на жительство за пределами своей страны (и при этом не являющийся гражданином страны, для которой Указом предусмотрено исключение), необходимо, чтобы он получил разрешение на долгосрочное или постоянное проживание в этой стране и законно проживал там непрерывно в течение не менее двух лет.



6. Обязанность явиться в Министерство после въезда в Чешскую Республику

30 дней вместо 3 дней — вот, вкратце, еще одно очень приятное изменение. Граждане третьих стран, подавшие в посольство заявление на получение разрешения на долгосрочное проживание за рубежом, должны явиться в соответствующий отдел Департамента по вопросам убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел. Цель — обработка данных, необходимых для выдачи вида на жительство. Вместо прежних 3 дней у иностранцев теперь есть целых 30 дней с момента въезда на территорию Чешской Республики. Практика показала, что из-за загруженности Министерства внутренних дел было очень сложно выполнить это обязательство в первоначальный срок.



7. Страхование

Последняя сентябрьская поправка принесла изменения и в области страхования иностранцев. Наиболее значимым из них, безусловно, является отмена возможности предоставления данного вида страхования исключительно компанией PVZP. Это позволяет жителям других стран выбирать страховые компании, предлагающие возможность комплексного страхования и отвечающие другим условиям, установленным законодательством.





Подробнее о PVZP и других типах комплексных страховок можно узнать на консультации. Оксана Мансурова поможет c выбором и подскажет, какая страховка и по какой стоимости вам положена как иностранцу.





В то же время иностранцы имеют возможность расторгнуть действующий договор страхования с PVZP в течение 3 месяцев со дня вступления в силу данной поправки (то есть с 20 сентября 2023 года). Однако в этом случае иностранный гражданин не имеет права на возврат уплаченной единовременной суммы страхового взноса.



Кроме того, иностранец, планирующий находиться в Чехии более 90 дней, должен также учитывать новый минимальный размер страхового взноса. Размер оговоренного лимита страхового возмещения по одному страховому случаю теперь составляет не менее 400 000 евро (по сравнению с прежними 60 000 евро). Поправка вводит так называемый реестр медицинского страхования иностранцев, который будет находиться в ведении Чешского бюро страховщиков в течение года после вступления поправки в силу. Этот реестр прежде всего призван сделать информацию о страховании иностранцев более прозрачной.



Поправка также вводит новое обязательство для страховых компаний публиковать на своих сайтах типовые договоры медицинского страхования путешественников и условия страхования.



Что дальше? Проект совершенно нового закона об иностранцах

Из-за постоянных поправок действующий Закон об иностранцах с годами стал очень неясным. Не только поэтому в настоящее время разрабатывается совершенно новый документ — Закон о въезде и пребывании иностранцев.



Цель проекта нового Закона об иностранцах состоит прежде всего в том, чтобы сделать законодательство более четким и оцифрованным, а процедуру получения вида на жительство — более эффективной и быстрой. Для этого, в частности, предлагается ввести Интегрированную систему учета иностранцев или электронные удостоверения личности и учетные записи иностранцев. Предложение также включает в себя новую систему регистрации граждан ЕС, введение роли «гаранта» и более жесткие условия для представительства иностранцев. Однако конкретная форма нового закона еще находится в процессе разработки, и его окончательная редакция может претерпеть изменения.