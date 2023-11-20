Прорванный водопровод, непорядочные соседи или воры — количество случаев растет. Как получить компенсацию?

Анастасия Князева 22 ноября 2023 19:00 227

Ежедневно в чешских домах происходит в среднем 379 случаев порчи имущества. Наиболее распространенным является ущерб от воды, когда прорывает водопровод или квартиру затапливают соседи. На втором месте — кражи. Чешская ассоциация страховых компаний подсчитала это на основе своих данных за десять лет. Почти половина ущерба не была застрахована.