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Прорванный водопровод, непорядочные соседи или воры — количество случаев растет. Как получить компенсацию?
22 ноября 2023
19:00
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Ежедневно в чешских домах происходит в среднем 379 случаев порчи имущества. Наиболее распространенным является ущерб от воды, когда прорывает водопровод или квартиру затапливают соседи. На втором месте — кражи. Чешская ассоциация страховых компаний подсчитала это на основе своих данных за десять лет. Почти половина ущерба не была застрахована.
«По приблизительным оценкам, ежегодно в домашних хозяйствах происходит около 35 000 случаев ущерба от воды. За ними следуют кражи — около 9,3 тыс. случаев. С большим отрывом следуют страховые случаи, связанные с ураганом, повреждением электроники и скачками напряжения. На каждую из них приходится около 4,5 тыс. случаев», — говорит Петр Едличка, главный аналитик ассоциации.
Сумма ущерба при подобных событиях постепенно увеличивается. «В связи с инфляцией и расширением бытовой техники средний ущерб вырос с 9 тыс. чешских крон в 2006 году до более чем 12,5 тыс. крон в прошлом году», — сказал Едличка. Это увеличение почти на две пятых.
Таким образом, за последнее десятилетие люди понесли ущерб на общую сумму 14,3 млрд. крон в результате более чем 1,38 млн. бытовых инцидентов. При почти 658 000 незастрахованных претензиях они потеряли 6,8 млрд. крон, причем убытки ежегодно составляют от 500 до 700 млн. крон.
Количество незастрахованных домохозяйств уменьшается
По данным ассоциации, в прошлом году в чешских домохозяйствах произошло 116 000 случаев порчи имущества, но только менее двух третей из них были застрахованы. Таким образом, люди потеряли 550 млн. чешских крон в результате страховых выплат. Выплачено было 916 млн. чешских крон.
«Оценочное число незастрахованных домохозяйств с течением времени уменьшается, однако их по-прежнему 1,8 млн.», — сказала Ленка Слабежова, представитель Чешской ассоциации страховых компаний. Одновременно с уменьшением числа незастрахованных домохозяйств снижается доля незастрахованных претензий. Если в 2006 году она достигала 57% от числа событий, в которых был нанесен материальный ущерб, то в прошлом году она составила 37%.
Сумма ущерба при подобных событиях постепенно увеличивается. «В связи с инфляцией и расширением бытовой техники средний ущерб вырос с 9 тыс. чешских крон в 2006 году до более чем 12,5 тыс. крон в прошлом году», — сказал Едличка. Это увеличение почти на две пятых.
Таким образом, за последнее десятилетие люди понесли ущерб на общую сумму 14,3 млрд. крон в результате более чем 1,38 млн. бытовых инцидентов. При почти 658 000 незастрахованных претензиях они потеряли 6,8 млрд. крон, причем убытки ежегодно составляют от 500 до 700 млн. крон.
Количество незастрахованных домохозяйств уменьшается
По данным ассоциации, в прошлом году в чешских домохозяйствах произошло 116 000 случаев порчи имущества, но только менее двух третей из них были застрахованы. Таким образом, люди потеряли 550 млн. чешских крон в результате страховых выплат. Выплачено было 916 млн. чешских крон.
«Оценочное число незастрахованных домохозяйств с течением времени уменьшается, однако их по-прежнему 1,8 млн.», — сказала Ленка Слабежова, представитель Чешской ассоциации страховых компаний. Одновременно с уменьшением числа незастрахованных домохозяйств снижается доля незастрахованных претензий. Если в 2006 году она достигала 57% от числа событий, в которых был нанесен материальный ущерб, то в прошлом году она составила 37%.
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