Поляки в шоке от чешских цен: «Теперь понятно, почему они ездят к нам»

«Вот уже несколько недель в магазинах приграничной зоны собирается почти столько же чехов, сколько и поляков», — так начинается текст на сайте Fakt.pl, сравнивающем цены в чешских и польских магазинах транснациональной сети Lidl. «Хотя мы жалуемся на цены, это ничто по сравнению с тем, что приходится тратить нашим соседям на покупку основных продуктов. Неудивительно, что они штурмуют наши магазины», — пишут журналисты.

«Я знал, что в Чехии будет дорого, но то, что я увидел на полках магазинов, превзошло все мои ожидания. Чехи платят за некоторые продукты почти в два раза больше», — сказал серверу поляк Кшиштоф из Вроцлава, с которым журналисты столкнулись в Находе. Сначала они побывали там, а затем отправились в Торунь (Польша), чтобы сравнить, сколько стоит купить основные продукты питания.

Среди товаров, с которыми редакция работала как с «базовыми покупками», были полкило хлеба, четыре булочки, килограмм бананов, яблоки, морковь, помидоры, куриные грудки, картофель, 150 г сыра гауда, творог, масло, полуобезжиренное молоко, рапсовое масло, десяток яиц, рис, сахар, бутылка пива, яблочный сок и водка.

Курица и сладости дешевле в Польше, масло — в Германии

Наибольшие различия наблюдаются в ценах на мясо. Килограмм куриных котлет стоит в Польше 95 крон, а в Чехии — в два раза дороже. То же самое относится и к бескостной свинине.

Чешские покупки на 70% дороже польских

В чешском филиале Lidl дешевле оказались только три продукта — морковь, сахар и пиво. Килограммовая пачка сахара стоила в чешском магазине менее 28 крон, в то время как в Польше — 32 кроны. Пол-литра пива стоили в Чехии менее 13 крон, а в Польше — на одну крону больше.

Однако вся покупка в Чехии оказалась на 70% дороже, чем в Польше. Инфляция в Чехии снижается гораздо быстрее, чем в Польше, а некоторые продукты дорожают. «Например, цена на овощи выросла на 20% по сравнению с прошлым годом», — отмечает Fakt.pl.

Поляк со средней зарплатой (по данным на сентябрь, около 37 000 крон) может купить 60 корзин основных продуктов питания, а чех со средней зарплатой (по данным на второй квартал этого года, 43 193 кроны) — только 27, подсчитали журналисты.

500 граммов хлеба стоит в Чехии менее 23 крон, а в Польше — чуть более половины этой цены, или 13 крон. Килограмм помидоров стоит 80 крон в Чехии и почти на 20 крон меньше в Польше — 61 крону. Большая разница и в цене яблок: в Чехии мы платим 40 крон за килограмм, в Польше — на четверть меньше, 10 крон.

Что касается алкоголя, то Fakt.pl сравнил цену пол-литра водки, за которую платят 160 крон в Польше и меньше 100 крон в Польше, а именно 97 крон.

Фиала был удивлен покупкой в Германии

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) недавно привлек к себе внимание видеороликом, в котором он сравнивал покупки в Чехии и Германии, в частности, удивлялся разнице в ценах на чешский и немецкий спред Nutella. На него обрушилась критика как со стороны общественности, так и со стороны политологов. Он не дал четкого ответа на вопрос, как он намерен бороться с высокими ценами на продукты питания в отечественных магазинах.

Крупные фермеры обвиняют правительство в том, что оно провоцирует рост цен, несвоевременно ограничивая цены на энергоносители.