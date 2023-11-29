Пора на лыжи! Горнолыжные курорты в Чехии открыли сезон и объявили цены

Это касается и гор Крконоше, где в некоторых случаях цены на подъемники и канатные дороги даже снизились.





«В этом году детские ски-пассы можно купить онлайн на 30% дешевле, чем в прошлом», — говорит пресс-секретарь SkiResort Černá hora-Pec Зина Плхова.





Подъемники начали работать здесь в пятницу. А операторы подъемников добавляли к пяти- и семидневному абонементу, продаваемому онлайн по той же цене, что и в прошлом году, бесплатное ночное катание и одно катание на бобслейной трассе в Пец-под-Снежкой.





«Открытые склоны покрыты смесью натурального и технического снега слоем 80 см, чего здесь не было уже давно, даже в пик сезона», — подтвердила Плхова.





В субботу в горах Крконоше начнется катание в Шпиндлерув-Млине и Горни-Мала-Упа, а в Орлицких и Йизерских горах — в Ржичках и Ештеде. В следующие выходные планируется открытие курорта в Гаррахове.





«Мы хотим быть на 100% уверены, что во время зимних каникул можно будет кататься на лыжах, поэтому лучше подготовить все как следует, что требует необходимого времени», — сказал Йиржи Крейчи, директор спортивного комплекса в Гаррахове.





Для любителей беговых лыж





В эти выходные лыжный сезон начнется и на Ештеде. В субботу и воскресенье будет открыт горнолыжный склон Новой Скалки. «У нас выпало от 60 до 100 сантиметров снега», — рассказал директор курорта Радек Чалупа.





По его словам, лыжная трасса будет открыта только в выходные. Однодневный ски-пасс на эту субботу или воскресенье будет стоить 390 крон в предварительной онлайн-продаже, а на месте — 950 крон.





Катание на лыжах будет доступно и на Севераке в Йизерских горах, но там смогут кататься только дети из лыжной школы.





«В ближайшие выходные мы пустим туда всех желающих», — сказал Павел Бажант, директор SKI Bižu, который также управляет горнолыжными курортами в Бедржихове и Танвальдском Шпичаке в Йизерских горах.





Шпиндлерув Млин откроет свои трассы за неделю до начала катания. Катание начнется в выходные.





Дневной ски-пасс в Танвальдском Шпичаке в этом году будет стоить 990 крон, а для детей от 6 до 14 лет — 710 крон.





Обилие снега и идеальная погода также играют на руку любителям беговых лыж. В их распоряжении уже почти 200 километров трасс в Йизерских горах.





Подготовленные машинами трассы будут доступны для поклонников беговых лыж не только от известных курортов Бедржихов и Йизерка, но и от других отправных точек, таких как Олдржихов в Гайихе, Нове Место под Смркем, Десна, Горни Полубны или Мартинске Удоли в Корженове.





На Липно для детей



В субботу в Липно в Южной Богемии начинается зимний сезон для детей.





«Мы подготовили для них бесплатную образовательную площадку Foxpark. Дети смогут покататься на бобслее на бобслейной горке или на липенской лыжной трассе. Если у вас нет лыж или санок, не волнуйтесь, мы их вам одолжим», — сказал Иржи Грунторад, пресс-секретарь горнолыжного курорта Липно.





Крупнейший горнолыжный курорт Южной Чехии Липно предлагает ски-пассы по тем же ценам, что и прошлой зимой. До 22 декабря взрослый заплатит за однодневный ски-пасс 810 крон, а ребенок — 570 крон.





С января, когда начнется основной сезон, ски-пассы подорожают: взрослый будет стоить 1 150 крон, детский — 780 крон.





«Мы решили не повышать цены в этом году, стоимость ски-пассов остается такой же, как и в прошлом году. И это несмотря на то, что у нас увеличится НДС и вырастут цены на энергоносители», — говорит Матей Кратохвил, управляющий горнолыжным курортом Липно.





«Мы столкнулись с потолком цен, а у конкурентов за рубежом условия отличаются от условий туризма в Чехии. Мы не хотим перекладывать это на клиента. Мы ограничили все инвестиции, сделали только необходимое», — добавил он.





В Липно появилась новая бобслейная трасса, которая будет бесплатной. Официально открыть сезон здесь планируют на следующей неделе.





Новая канатная дорога в Бескидах на Биле





На одном из самых популярных горнолыжных курортов в Бескидах на Биле самой большой новинкой станет новая шестиместная канатная дорога.





«Он находится на том же северном склоне, что и четырехместная, но вместо него мы поставили, наверное, самую современную вещь», — говорит Ярослав Врзгула, управляющий Ski Bílá. Что касается стоимости ски-пассов, то ски-пасс на целый день в Биле будет стоить столько же, сколько и в прошлом году — 840 крон.





В эту субботу на горнолыжном курорте Каролинка в Валахии будет запущен подъемник. К ним, возможно, присоединится горнолыжный курорт в Ступаве в Хржибах в регионе Угерске Градиште.





«Мы хотели начать сезон как можно скорее, поэтому так рано приступили к оснежению. Прошлогодняя сильная рождественская оттепель показала нам, что необходимо подготовить хорошую базу технического снега и не разбрасывать его на большие площади», — рассказал Právo Ян Дудек, оператор курорта в Каролинке.





В Есениках операторы курортов в этом году инвестировали в основном в улучшение снегообразования. Новинкой стал горнолыжный курорт Краличак в окрестностях Старе-Место под Снежником. Две его долины соединит новая мобильная трасса длиной 150 метров и стоимостью 14 миллионов.





«Лента соединит вершину холма Штванице с верхней станцией канатной дороги Капле, ведущей со стороны Гинчицкого», — говорит Душан Юржичек, владелец компании Kraličák.





На Карловской лыжной арене и курорте Проскил в Бранне катаются с пятницы. «У нас около 60 сантиметров естественного и технического снега. Цены остаются прежними. Например, ски-пасс на целый день стоит 550 крон», — сказал Právo оператор горнолыжного курорта Ростислав Прохазка.





«В этом году повышения цен не предвидится. Цены останутся на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Билет на целый день при покупке в кассе будет стоить 950 крон, при покупке онлайн — немного дешевле», — сказал Právo Петр Марек, глава компании Ski Kouty, крупнейшего курорта в Моравии.





Шпичак и Клиновец на следующей неделе





Ски-пассы не подорожают в Шпичаке, крупнейшем горнолыжном курорте в Железной Моруде (часть Шумавы). Взрослый, как и год назад, заплатит за день катания 890 крон, а дети — 640 крон.





Лыжники впервые смогут воспользоваться услугами ресторана «У Лановки», который является частью нового многофункционального здания у подножия склона. Открытие ожидается в четверг 7 декабря.





Крупнейший горнолыжный курорт в Эрцгебирге и один из крупнейших в стране, горнолыжный курорт Клиновец, начинает свой лыжный сезон в пятницу 8 декабря.





По словам пресс-секретаря курорта Ханы Гофманновой, стоимость ски-пассов не изменится. Однодневный билет для взрослого будет стоить 1 090 крон, для ребенка — 650 крон, а для пенсионера — 980 крон.





Лыжники смогут сэкономить, если купят ски-пасс на несколько дней или всего на несколько часов.