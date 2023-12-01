Правительство Чехии повысит минимальную зарплату. Сколько она будет составлять?

Юречка заявил, что поддерживает переход к 50% при условии отмены гарантированной заработной платы. Однако, по его словам, в ходе процедуры комментирования большинство мнений склонилось к 45% при сохранении четырех уровней гарантированной зарплаты, и, по его словам, большинство членов коалиции придерживаются того же мнения. Юречка сказал, что кабинет министров обсудит этот вопрос через две недели.

«Осмелюсь сказать, что, если не произойдет чуда и работодатели не скажут нам, что договорились с профсоюзами о чем-то другом, правительство с вероятностью 90% утвердит 45-процентный вариант — повышение минимальной зарплаты на 1 600 крон по сравнению с прошлым годом, до 41,1% от средней зарплаты», — сказал Юречка.

По мнению Вита Самека, вице-президента Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов, это продолжение политики дешевой рабочей силы в Чехии. «Ничто не мешает зарплатам расти быстрее», — сказал он.

В январе этого года минимальная заработная плата выросла на 1 100 крон и составила 17 300 крон. По данным Министерства труда, в прошлом году около 118 000 человек работали за минимальную сумму. Профсоюзы требуют повышения зарплаты на 2 200 крон в следующем году. Работодатели не согласны на такой скачок в оплате труда.