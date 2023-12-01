Продукты питания в Чехии подорожают, хотя ставка НДС снизится

Министр сообщил об этом журналистам после встречи с представителями крупнейших розничных сетей и Союза торговли и туризма (SOCR). Президент союза Томаш Пруза рассказал на пресс-конференции, что поставщики продуктов питания уже сообщили розничным сетям, что поднимут цены на 5-10%. С нового года продукты питания будут облагаться по новой единой ставке НДС в 12%, сейчас они облагаются по первой пониженной ставке в 15%.





По словам Прузы, торговые сети оправдывают повышение стоимости продуктов, в частности, высокими ценами на энергоносители, ростом транспортных расходов, что влечет за собой повышение платы за проезд, и даже ростом стоимости рабочей силы из-за изменений в контрактной работе. Он также упомянул о повышении налогов на недвижимость или подоходного налога — изменениях, вызванных правительственным пакетом консолидации. «Если правительство решило повысить расходы компаний, то вполне логично, что производители продуктов питания отразят повышение расходов в своих ценах», — добавил он.





По словам Выборного, представители торговых компаний не дали четкого ответа на вопрос, почему цены в Чехии значительно выше, чем в Польше. Он отметил, что разница в НДС не объясняет ситуацию, когда товары в Чехии стоят на 70% дороже, чем в Польше. Ранее Варшава ввела нулевую ставку НДС на продукты питания, которая должна действовать до конца этого года. Выборный повторил свое предыдущее заявление о том, что в Чехии на душу населения приходится в три раза больше магазинов, чем в Германии. На прошлой неделе он сказал, что в Чехии на 1 681 жителя приходится один магазин, в то время как в Германии — 5 700. Сегодня он отметил, что это также логично приводит к более высоким ценам в Чехии.





Пруза также отметил, что можно ожидать повышения цен на напитки, о чем уже заявили поставщики. Он отметил, что безалкогольные напитки теперь будут облагаться базовой ставкой НДС в размере 21%, в то время как сейчас они облагаются по сниженной ставке в 15%. По его словам, с января повышение цен коснется в основном молочных продуктов, производство которых является энергоемким. Он отметил, что, учитывая ожидаемый рост расходов компаний, повышение цен вполне оправданно с его точки зрения.



Сегодня министр также повторил, что не имеет прямого влияния на цены, но его задача — дать понять, что некоторые вещи неприемлемы. В качестве примера он привел ситуацию, когда продовольственная компания объявляет о повышении цен, несмотря на то что ее прибыль в последние годы росла. Например, глава молочной компании Madeta Милан Теплый в ноябре заявил, что, вероятно, повысит цены на свою продукцию как минимум на 3-5%. Он обосновал это главным образом ростом издержек.



