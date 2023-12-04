ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Минимальная зарплата в Чехии с 2024 года вырастет до 18 900 крон, а далее будет увеличиваться автоматически

Новости 420on
6 декабря 2023
20:00
387
Минимальная заработная плата в следующем году в Чехии увеличится на 1 600 крон и составит 18 900 крон. Министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка (KDU-ČSL) заявил, что это будет самое высокое номинальное повышение в истории.
«Минимальная зарплата растет быстрее, чем инфляция. Мы находимся на определенном пределе того, что компании могут делать с такими темпами, чтобы не спровоцировать увольнения в некоторых регионах», — сказал министр.
 
По его словам, минимальная зарплата достигнет 41% от средней зарплаты, которая, по прогнозам министерства, составит 46 027 крон. Сейчас этот показатель равен 40%.
 
Также будут частично увеличены так называемые гарантированные уровни заработной платы, которые определяют минимально возможный заработок в отдельных профессиях, таких как уборщики, продавцы, бухгалтеры, а также менеджеры. Их восемь, причем самые низкие уровни, как правило, касаются самых низкоквалифицированных профессий.
 
Первый уровень — это, по сути, минимальная заработная плата. Второй уровень увеличится с 17 900 крон до 19 500 крон, третий — с 19 700 до 21 300 крон. А самый высокий уровень вырастет с 34 600 до 37 800 крон. На первом уровне гарантированной заработной платы работают 43 000 человек, на втором — 362 000, на третьем — 1 042 000.
 
Предложение еще не утверждено правительством.
 
Минимальная зарплата будет повышаться автоматически
 
Возможно, это последний год, когда минимальная зарплата будет устанавливаться подобным образом. Министерство подготовило поправку к Трудовому кодексу, чтобы обеспечить ее автоматическое повышение.
 
Согласно поправке, минимальный размер оплаты труда в течение нескольких лет должен составить 45% от средней заработной платы. Тогда количество уровней гарантированной заработной платы сократится с нынешних восьми до четырех или пяти.
 
«Мы изменим Трудовой кодекс в течение первой половины года», — сказал Юречка, добавив, что минимальная зарплата будет определяться автоматически с 2025 года. Он планирует обсудить это предложение с профсоюзами и работодателями.
зарплата Чехия статистика правительство инфляция работа

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
6 ДЕКАБРЯ 2023
08:30
655
ЖИЗНЬ
РЕФОРМА ЗОН ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ И ПЛАТА ЗА ВЪЕЗД В ЦЕНТР ПРАГИ: ЧТО ИЗВЕСТНО?
5 ДЕКАБРЯ 2023
21:00
491
ЖИЗНЬ
КАК ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО РЕГИОНАМ ЧЕХИИ
5 ДЕКАБРЯ 2023
07:00
1225
ЖИЗНЬ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЮТ, ХОТЯ СТАВКА НДС СНИЗИТСЯ
4 ДЕКАБРЯ 2023
07:00
3653
ЖИЗНЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ПОВЫСИТ МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ. СКОЛЬКО ОНА БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
23:00
В Чехии начался волшебный предпраздничный период – адвент. Какие традиции с ним связаны?
22:30
Большое разочарование: люди не тратят деньги даже перед рождественскими праздниками
22:00
Мошенники из Чехии и Украины подделывали сайты DPD, Zásilkovna и Česká pošta с целью наживы
21:00
Сколько годовых зарплат нужно, чтобы накопить на новую квартиру в Праге
19:00
«Непраздничная» атмосфера: 5 рождественских ярмарок Европы, где вас с большей вероятностью ограбят
18:00
Чешская экономика начнет восстанавливаться в следующем году, говорится в обзоре Министерства финансов
17:00
Неумолимый рост цен на продукты питания в Чехии: прогноз на очередные семь процентов
16:00
Михл: Если ЧНБ снизит ставки до конца года, то сделает это осмотрительно
15:00
Большие перемены в чешской дипломатии: кому будет отведена ключевая роль в восстановлении Украины
14:00
Путеводитель по катанию на коньках в Праге 2023-2024