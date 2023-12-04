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Минимальная зарплата в Чехии с 2024 года вырастет до 18 900 крон, а далее будет увеличиваться автоматически
6 декабря 2023
20:00
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Минимальная заработная плата в следующем году в Чехии увеличится на 1 600 крон и составит 18 900 крон. Министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка (KDU-ČSL) заявил, что это будет самое высокое номинальное повышение в истории.
«Минимальная зарплата растет быстрее, чем инфляция. Мы находимся на определенном пределе того, что компании могут делать с такими темпами, чтобы не спровоцировать увольнения в некоторых регионах», — сказал министр.
По его словам, минимальная зарплата достигнет 41% от средней зарплаты, которая, по прогнозам министерства, составит 46 027 крон. Сейчас этот показатель равен 40%.
Также будут частично увеличены так называемые гарантированные уровни заработной платы, которые определяют минимально возможный заработок в отдельных профессиях, таких как уборщики, продавцы, бухгалтеры, а также менеджеры. Их восемь, причем самые низкие уровни, как правило, касаются самых низкоквалифицированных профессий.
Первый уровень — это, по сути, минимальная заработная плата. Второй уровень увеличится с 17 900 крон до 19 500 крон, третий — с 19 700 до 21 300 крон. А самый высокий уровень вырастет с 34 600 до 37 800 крон. На первом уровне гарантированной заработной платы работают 43 000 человек, на втором — 362 000, на третьем — 1 042 000.
Предложение еще не утверждено правительством.
Минимальная зарплата будет повышаться автоматически
Возможно, это последний год, когда минимальная зарплата будет устанавливаться подобным образом. Министерство подготовило поправку к Трудовому кодексу, чтобы обеспечить ее автоматическое повышение.
Согласно поправке, минимальный размер оплаты труда в течение нескольких лет должен составить 45% от средней заработной платы. Тогда количество уровней гарантированной заработной платы сократится с нынешних восьми до четырех или пяти.
«Мы изменим Трудовой кодекс в течение первой половины года», — сказал Юречка, добавив, что минимальная зарплата будет определяться автоматически с 2025 года. Он планирует обсудить это предложение с профсоюзами и работодателями.
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM