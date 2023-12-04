Минимальная зарплата в Чехии с 2024 года вырастет до 18 900 крон, а далее будет увеличиваться автоматически

«Минимальная зарплата растет быстрее, чем инфляция. Мы находимся на определенном пределе того, что компании могут делать с такими темпами, чтобы не спровоцировать увольнения в некоторых регионах», — сказал министр.

По его словам, минимальная зарплата достигнет 41% от средней зарплаты, которая, по прогнозам министерства, составит 46 027 крон. Сейчас этот показатель равен 40%.

Также будут частично увеличены так называемые гарантированные уровни заработной платы, которые определяют минимально возможный заработок в отдельных профессиях, таких как уборщики, продавцы, бухгалтеры, а также менеджеры. Их восемь, причем самые низкие уровни, как правило, касаются самых низкоквалифицированных профессий.

Первый уровень — это, по сути, минимальная заработная плата. Второй уровень увеличится с 17 900 крон до 19 500 крон, третий — с 19 700 до 21 300 крон. А самый высокий уровень вырастет с 34 600 до 37 800 крон. На первом уровне гарантированной заработной платы работают 43 000 человек, на втором — 362 000, на третьем — 1 042 000.

Предложение еще не утверждено правительством.

Минимальная зарплата будет повышаться автоматически

Возможно, это последний год, когда минимальная зарплата будет устанавливаться подобным образом. Министерство подготовило поправку к Трудовому кодексу, чтобы обеспечить ее автоматическое повышение.

Согласно поправке, минимальный размер оплаты труда в течение нескольких лет должен составить 45% от средней заработной платы. Тогда количество уровней гарантированной заработной платы сократится с нынешних восьми до четырех или пяти.

«Мы изменим Трудовой кодекс в течение первой половины года», — сказал Юречка, добавив, что минимальная зарплата будет определяться автоматически с 2025 года. Он планирует обсудить это предложение с профсоюзами и работодателями.